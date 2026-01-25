Трамп перекидає авіаносець Abraham Lincoln на Близький Схід на тлі заворушень в Ірані, - ЗМІ

США ухвалили рішення перекинути авіаносець USS Abraham Lincoln на Близький Схід на тлі ризику подальшої ескалації ситуації з Іраном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Jerusalem Post.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними видання, активізація американської військової присутності в регіоні збігається з інтенсивними контактами між військовим керівництвом США та Ізраїлю. Йдеться, зокрема, про другу за короткий час зустріч командувача сил США на Близькому Сході генерала Бреда Купера та начальника Генштабу ЦАХАЛу Еяля Заміра.

Читайте також: Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100%, - Зеленський

Посилення військової співпраці США та Ізраїлю

В офіційних заявах сторін Іран прямо не згадується. Натомість використовується формулювання про "посилення оборонної співпраці" між Вашингтоном і Тель-Авівом.

"Таке формулювання може приховувати масштабні перекидання американських сил у регіон", — зазначає The Jerusalem Post.

За оцінками аналітиків, мова може йти не лише про авіаносну ударну групу, а й про додаткову авіацію та системи протиракетної оборони. Остаточні кроки США, включно з можливим військовим сценарієм, пов’язують із позицією президента Дональда Трампа, яка наразі залишається невизначеною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вважають свої гарантії безпеки важливішими за європейські, - Politico

Ситуація в Ірані

На тлі цього міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.

Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.

Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.

Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3 117 протестувальників.

Також читайте: МЗС Ірану назвало Зеленського "розгубленим клоуном" через промову в Давосі: Україна відповіла