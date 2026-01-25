УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7510 відвідувачів онлайн
Новини Зміна режиму в Ірані
2 964 13

Трамп перекидає авіаносець Abraham Lincoln на Близький Схід на тлі заворушень в Ірані, - ЗМІ

Американські військові нарощують сили поблизу Ірану

США ухвалили рішення перекинути авіаносець USS Abraham Lincoln на Близький Схід на тлі ризику подальшої ескалації ситуації з Іраном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Jerusalem Post.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними видання, активізація американської військової присутності в регіоні збігається з інтенсивними контактами між військовим керівництвом США та Ізраїлю. Йдеться, зокрема, про другу за короткий час зустріч командувача сил США на Близькому Сході генерала Бреда Купера та начальника Генштабу ЦАХАЛу Еяля Заміра.

Читайте також: Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100%, - Зеленський

Посилення військової співпраці США та Ізраїлю

В офіційних заявах сторін Іран прямо не згадується. Натомість використовується формулювання про "посилення оборонної співпраці" між Вашингтоном і Тель-Авівом.

"Таке формулювання може приховувати масштабні перекидання американських сил у регіон", — зазначає The Jerusalem Post.

За оцінками аналітиків, мова може йти не лише про авіаносну ударну групу, а й про додаткову авіацію та системи протиракетної оборони. Остаточні кроки США, включно з можливим військовим сценарієм, пов’язують із позицією президента Дональда Трампа, яка наразі залишається невизначеною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вважають свої гарантії безпеки важливішими за європейські, - Politico

Ситуація в Ірані

На тлі цього міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.

Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.

  • Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.
  • Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3 117 протестувальників.

Також читайте: МЗС Ірану назвало Зеленського "розгубленим клоуном" через промову в Давосі: Україна відповіла

Автор: 

Ізраїль (1973) Іран (3329) США (26438) Близький Схід (313)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Допомога вже в дорозі? Не пройшло і два місяці. Тільки мертвим вона вже не допоможе.
показати весь коментар
26.01.2026 00:05 Відповісти
+12
Пізно всрався
показати весь коментар
25.01.2026 23:59 Відповісти
+6
Чи доїде воно на близький схід? Побачимо через 2 тижні чи 50 днів корабель чудовий
показати весь коментар
26.01.2026 00:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пізно всрався
показати весь коментар
25.01.2026 23:59 Відповісти
Допомога вже в дорозі? Не пройшло і два місяці. Тільки мертвим вона вже не допоможе.
показати весь коментар
26.01.2026 00:05 Відповісти
Чи доїде воно на близький схід? Побачимо через 2 тижні чи 50 днів корабель чудовий
показати весь коментар
26.01.2026 00:29 Відповісти
Не доїде, а допливе, хоча плаває тільки гімно, а авіаносець ходить по воді) Побачимо чи допливло чи все таки дойшло)
показати весь коментар
26.01.2026 07:57 Відповісти
А скільки повинно загинути Українців щоб ***** вивезли як мадуро?
показати весь коментар
26.01.2026 00:45 Відповісти
Дешёвая показуха от кореша педофила эпштейна. Дони уже сдал назад и не будет менять власть в Иране.
показати весь коментар
26.01.2026 01:12 Відповісти
Наваляв би хомейні,і кацапи з китаєм попустились би
показати весь коментар
26.01.2026 01:26 Відповісти
милотворець Трумп - барижний подєльник найкривавіших диктаторів Світу..
жлоби понаобирали, блін, нарциссцячного лайна, що в нас, що у них...
показати весь коментар
26.01.2026 04:47 Відповісти
Там вже всіх повбивали....
показати весь коментар
26.01.2026 05:05 Відповісти
Пізно. Протестуючі проти злочинної влади Ірану повірили в слова президента Трампа, в він їх підвів, він або набрехав, або пожартував. А можливо і забувся про що говорив? Все таки вік і освіта взяли верх.
показати весь коментар
26.01.2026 07:21 Відповісти
Т.з. глобалісти і їх прибічники крошать батон на Донні, але чи це не ваш Сонний Джо допустив до цього показавши власну імпотентність? Бігство із Афганістану і дозвіл добудувати рашці СП-2 яке Трамп в першу каденцію зупинив і дав привід ***** на нас напасти. Всі ці язвучі коментатори набрали в рот гімна, коли асадівську Сирію і мадурівську Венесуелу відєднали від вісі зла на чолі з рашкою і китайозами, а зараз знову повилазили зі своїм критиканством. Можливо все тільки починається, хоча аятоли вже памятають як Доні дав задню а потім несподівано жахнув по ним і очікують повторного «віроломства».
показати весь коментар
26.01.2026 07:52 Відповісти
"США ухвалили рішення перекинути авіаносець USS Abraham Lincoln на Близький Схід" - так він уже там! і не тільки він...
показати весь коментар
26.01.2026 08:03 Відповісти
 
 