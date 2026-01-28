В Ірані пригрозили США "серйозними втратами" у разі ударів по країні

Будь-які спроби американських військових завдати ударів по об’єктах на території Ірану обернуться для США значними втратами.

Про це заявив заступник головнокандувача іранської армії, контрадмірал Хабіболла Сайярі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Fars.

Він прокоментував заяви президента США Дональда Трампа щодо зосередження поблизу Ірану потужного формування Військово-морських сил Сполучених Штатів. За словами Сайярі, Вашингтон намагається чинити тиск на Тегеран демонстрацією військової сили.

"Ми маємо можливості завдати серйозної шкоди противнику і він чудово розуміє, що будь-яка авантюра обернеться для нього серйозними втратами", - наголосив іранський адмірал.

Сайярі також запевнив, що армія Ірану повністю готова до захисту країни. За його словами, Збройні сили Ісламської Республіки налаштовані захищати територіальну цілісність, незалежність та політичну систему держави, а також виконувати свої завдання "із повною силою".

Раніше Трамп заявив, що кораблі ВМС Штатів рухаються в напрямку Ірану.

Ситуація в Ірані

На тлі цього міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.

Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.

Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.

Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3 117 протестувальників.

