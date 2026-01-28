УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8312 відвідувачів онлайн
Новини Удари США по Ірану
2 541 32

В Ірані пригрозили США "серйозними втратами" у разі ударів по країні

іран

Будь-які спроби американських військових завдати ударів по об’єктах на території Ірану обернуться для США значними втратами.

Про це заявив заступник головнокандувача іранської армії, контрадмірал Хабіболла Сайярі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Fars.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він прокоментував заяви президента США Дональда Трампа щодо зосередження поблизу Ірану потужного формування Військово-морських сил Сполучених Штатів. За словами Сайярі, Вашингтон намагається чинити тиск на Тегеран демонстрацією військової сили.

"Ми маємо можливості завдати серйозної шкоди противнику і він чудово розуміє, що будь-яка авантюра обернеться для нього серйозними втратами", - наголосив іранський адмірал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа більше не є головним центром тяжіння для США, - Каллас

Сайярі також запевнив, що армія Ірану повністю готова до захисту країни. За його словами, Збройні сили Ісламської Республіки налаштовані захищати територіальну цілісність, незалежність та політичну систему держави, а також виконувати свої завдання "із повною силою".

Раніше Трамп заявив, що кораблі ВМС Штатів рухаються в напрямку Ірану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Робота зі США над угодою щодо повоєнної відбудови йде активно, - Зеленський. ВIДЕО

Ситуація в Ірані

На тлі цього міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.

Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.

  • Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.
  • Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3 117 протестувальників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США готові застосувати силу для співпраці з тимчасовою владою Венесуели, - Рубіо

Автор: 

Іран (3341) США (26454)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Трампло-сцикло.
показати весь коментар
28.01.2026 15:46 Відповісти
+5
Та не переймайтеся так, сектанти. Все закінчиться, так і не розпочавшись. Полякає трохи, а потім тупо збільшить тарифи.
показати весь коментар
28.01.2026 15:50 Відповісти
+4
Нам потрібно щоб США нанесло удар по Ірану, і знищило керівництво Ірану, і бажано щоб Іран розколовся на кілька територій під контролем поміркованих сил, щоб росія не отримувала від Ірану ніякої військової допомоги!
показати весь коментар
28.01.2026 15:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"трампло" здується.чи то вже здувся
показати весь коментар
28.01.2026 15:45 Відповісти
Нам потрібно щоб США нанесло удар по Ірану, і знищило керівництво Ірану, і бажано щоб Іран розколовся на кілька територій під контролем поміркованих сил, щоб росія не отримувала від Ірану ніякої військової допомоги!
показати весь коментар
28.01.2026 15:54 Відповісти
Допомога з Ірану вже не критична. РФ освоїла виробництво шахедів на своїх території.
показати весь коментар
28.01.2026 16:56 Відповісти
росія і виробництво українських двигунів для гелікоптерів та літаків освоїла на своїй території, але досягнути того рівня якості досі не може
показати весь коментар
28.01.2026 16:58 Відповісти
поки що все,що ЗРОБИЛО США ТАК ЦЕ,ТЕ, ЩО збурило іранське суспільство .яке повірило в американську підтримку.вийшло на протести , які(не без допомоги 3,14дерації) іранські сили правопорядку жорстоко придушують.Це є діяльність американського роду Юди , котрий нині при владі в США,
показати весь коментар
28.01.2026 17:28 Відповісти
Коли виходиш на протести, потрібно брати з собою зброю, а не надіятись на США.
показати весь коментар
28.01.2026 17:29 Відповісти
то як без зброї буде поділ Ірану так.як Вам треба???Хера татку, туз козирний
показати весь коментар
28.01.2026 17:34 Відповісти
Трампло-сцикло.
показати весь коментар
28.01.2026 15:46 Відповісти
"війну 9 розпочав, а 8 завершив..." - він шукає пояснення! Собі!
показати весь коментар
28.01.2026 15:49 Відповісти
Та не переймайтеся так, сектанти. Все закінчиться, так і не розпочавшись. Полякає трохи, а потім тупо збільшить тарифи.
показати весь коментар
28.01.2026 15:50 Відповісти
ці бродаті бабаї дісно можуть вжарити , не то що сцикливі піндоси. по великому рахунку після 2ї світової США просрало всі свої воєні компанії. сцикуни.
показати весь коментар
28.01.2026 15:53 Відповісти
Ці бородаті можуть тільки язиком...
Нагадайте мені їх відповідь "для США значними втратами" на попередній удар?
показати весь коментар
28.01.2026 16:06 Відповісти
Бородаті вигнали піндосів з афгану, узкоглаці вьєтнамці випхали ціх сцикунів зі своєї країни... Покажіть хочч одну війну яку виграли американці після 2ї світової? одні понти та інтриги .
показати весь коментар
28.01.2026 16:19 Відповісти
"бородаті", "піндоси", "узкоглазі"... а ви до якої "раси" відноситеся, відчувається рускоязичницько-совкове виховання.
показати весь коментар
28.01.2026 16:32 Відповісти
"Покажіть хочч одну війну яку виграли американці після 2ї світової? одні понти та інтриги ." - холодна війна, та кінець совку.
показати весь коментар
28.01.2026 16:43 Відповісти
З Афганістану вони пішли самі, і причина в цьому зовсім не бородачі.
Які виграли, Війна в Перській затоці, посів компанія 2003 року де остаточно винесли Хусейна, і ще безліч інших конфліктів і військових операцій. Всі історію, дурепа.
показати весь коментар
28.01.2026 17:00 Відповісти
яка причина виходу американців з Афганістану.якщо влада перейшла до рук тих самих "талібів" з котрими воювали американці....???
показати весь коментар
28.01.2026 17:31 Відповісти
Причина одна, чорна діра в які викидали мільярди доларів платників податків не отримуючи позитивної віддачі.
показати весь коментар
28.01.2026 18:42 Відповісти
совок головного мозку?
показати весь коментар
28.01.2026 16:16 Відповісти
не совок аргументи є? чи аби що
показати весь коментар
28.01.2026 16:20 Відповісти
Південна Корея,Ірак наприклад.Афганці вирішили жити по своєму,мак вирощувати,послали демократію,як і українці .Вьтнамців совок витянув.
Тупа ти корова.Корова МУУУУУ,молока кому
показати весь коментар
28.01.2026 16:30 Відповісти
Що стосується Вьетнаму, то одним з головних чинників виведення військ це скандал в США, коли громадськість стали чинити шалений тиск на адміністрацію. Просто тоді Білий дім теж приховував реальний стан речей.
показати весь коментар
28.01.2026 17:02 Відповісти
Якби штати не вписувались в конфлікти,все стало б краснопузим
показати весь коментар
28.01.2026 16:32 Відповісти
Ахахахах))))
показати весь коментар
28.01.2026 16:33 Відповісти
Валя, від вас кацапськими методичками смердить. Марш вчити історію
показати весь коментар
28.01.2026 16:58 Відповісти
Писати про "сцикунів" США, користуючись американським інтернетом з американського айфона (або андроїда) у соцмережі, яку створили американці - це взагалі вищий рівень інтелектуальної інвалідності.Через це і твоя аналітика теж десь ще на рівні дитсадка. Поки ти пишеш про "сцикливих піндосів", вони контролюють світовий океан і логістику всієї планети. Якщо вони такі слабкі, чому тоді їхня валюта - світова, а їхня зброя - це те, про що мріє кожна армія світу, (включаючи ту, за яку ти вболіваєш) і пів світу стоїть у черзі за їхніми F-16, HIMARS та Patriot,а весь "антизахідний світ" тремтить від однієї думки про санкції чи передачу їхніх старих ракет 90-х років? "Просрали компанії"? Думка чергового експерта з дивана, який путає політичну волю з військовою поразкою. Бо якби ти вивчала історію не по надписах на стінах громадських туалетів, то ти б знала, що США виграли всі військові зіткнення після 1945 року. Поразки були політичні - коли набридало годувати дикунів, які не хочуть цивілізації. У суто військовому плані армія США - це єдина сила, здатна вести дві великі війни в різних частинах світу одночасно. Спробуй це заперечити, не використовуючи методички з телевізора. Але наступного разу пиши одразу вже з авіаносця а не з дівану,щоб було переконливіше.
показати весь коментар
28.01.2026 17:57 Відповісти
твоя США в тандемі з кацапстаном якраз і влаштувала цю бійню в Україні . Спочатку продала Крим та Донбас у 2014 му році , забронивши ЗСУ захищатися від кацапської окупації. а У 2022му почлась "лигімітизація " проданих українськіх теріторій урядом негра Абами. в твоїх методичках такого не пишуть і вобше що ти загубив на українському ресурсі?
показати весь коментар
28.01.2026 18:09 Відповісти
Для тебе це не російська військова агресія, а бійня в Україні...
показати весь коментар
28.01.2026 18:38 Відповісти
Перш ніж повчати інших, варто хоча б cамій вивчити базу: у 2022 році Обама вже 5 років як не був президентом. Стверджувати, що "уряд негра Абами" щось робив у 2022-му - це повністью розписатися у власній дремучій тупості і не розуміння теми взагалі. Про твою несітницю про "Продаж" Криму та Донбасу в 2014-му-Санкції: Саме адміністрація Обами запровадила перші пакети санкцій проти рф за анексію Криму. Був підписаний указ, який забороняв будь-які торговельні операції з окупованим півостровом. 27 березня 2014 року саме США стали співавторами https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://ppu.gov.ua/press-center/10-rokiv-tomu-bula-ukhvalena-persha-rezoliutsiia-ha-oon-shchodo-krymu/&ved=2ahUKEwjkmaXE0q6SAxWqrYkEHYtJJuMQy_kOegQIBxAC&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw1d2iTo8UqRf_4xEgV060Np&ust=1769703800352000 резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262, яка підтвердила територіальну цілісність України та назвала "референдум" у Криму незаконним. Хоча летальну зброю почали постачати пізніше, США з 2014 року надавали Україні нелетальну допомогу (бронежилети, прилади нічного бачення, радари) та тренували українських військових на Яворівському полігоні. А цей твій Міф про "заборону захищатися"-Це взагалі класичний , христоматійний і найпопулярніший маніпулятивний штамп усіх лаптеногих кремлівських ботів накшталт тебе. Насправді США та ЄС дійсно радили Києву не вступати у відкритий військовий конфлікт у Криму через страх ескалації та повний розвал української армії на той момент. Однак рішення про відсутність наказу на відкриття вогню приймало тогочасне українське керівництво, виходячи з реального стану військ. Спроба перекласти відповідальність суто на США - це типовий прийом російської пропаганди для знецінення стратегічного партнерства, на яку ти тут так завзято працюєш. І замість тоі маячні що ти пишеш про "легітимізації територіі", у 2022 році США очолили світову коаліцію (формат "Рамштайн") для надання Україні зброї (HIMARS, Patriot, Abrams), щоб ці території повернути. Якби був "тандем з кацапстаном", Україна б не отримувала розвідувальні дані та мільярди доларів військової допомоги, які дозволили звільнити Херсон та Харківщину. Твоя логіка на рівні несповна розуму хвороі на всю голову дитини або ворожого російського провокатора який намагається корчити з себе такого дурника і тільки прикидається ідіотом. І всі твої "факти" - це суцільна суміш невігластва та російських методичок. США - єдина країна, яка надала Україні реальну зброю та фінанси, щоб ми не стали частиною твого улюбленого "кацапстану". А щодо українського ресурсу - то він для тих, хто вміє думати, а не для тих хто ретранслює російську пропагандистську маячню про "тандеми". Що ти тут робиш- питати не буду- бо питання відверто риторичне і відповідь очевидна: робота в тебе тут така. Питання тільке одне: скільки коштує твоя совість щоб так низько пасти і так задешево продатись російському агітпрому ,обливаючи брудом все що стосується Украіни і іі співпраці з США ? Йшла б вже на панель, якщо грошей не вистачає. Чи вік вже не дозволяє, чи тут гроші просто платять більше за це?
показати весь коментар
28.01.2026 19:10 Відповісти
Підтримую Вас. Краще і не скажеш.
показати весь коментар
28.01.2026 18:34 Відповісти
Жахливе пугало вселенського маштабу надує щоки пукне та взад Штати вже посиіховисько для всьог світу стасунки з ними це проблема останє БАРКРУТСВО
показати весь коментар
28.01.2026 16:17 Відповісти
 
 