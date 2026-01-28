США готові застосувати силу для співпраці з тимчасовою владою Венесуели, - Рубіо

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова застосувати силу, щоб забезпечити максимально можливу співпрацю тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Ці слухання стали першим публічним виступом Рубіо перед Конгресом після операції США в Каракасі, яка 3 січня призвела до затримання попереднього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

За словами Рубіо, Делсі Родрігес зобов’язалася відкрити енергетичний сектор Венесуели для американських компаній, надати їм преференційний доступ до виробництва, а також використовувати кошти від продажу нафти для закупівлі американських товарів.

"Ми готові застосувати силу, щоб забезпечити максимальну співпрацю, якщо інші методи не дадуть результату. Ми сподіваємося, що це не буде необхідним, але ми ніколи не ухилятимемося від свого обов'язку перед американським народом і нашої місії в цій півкулі", - заявив Рубіо.

