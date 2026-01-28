1 903 11

США готові застосувати силу для співпраці з тимчасовою владою Венесуели, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо поговорив з Йоганном Вадефулем

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова застосувати силу, щоб забезпечити максимально можливу співпрацю тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Ці слухання стали першим публічним виступом Рубіо перед Конгресом після операції США в Каракасі, яка 3 січня призвела до затримання попереднього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

За словами Рубіо, Делсі Родрігес зобов’язалася відкрити енергетичний сектор Венесуели для американських компаній, надати їм преференційний доступ до виробництва, а також використовувати кошти від продажу нафти для закупівлі американських товарів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США можуть конфіскувати десятки танкерів із венесуельською нафтою, - Reuters

"Ми готові застосувати силу, щоб забезпечити максимальну співпрацю, якщо інші методи не дадуть результату. Ми сподіваємося, що це не буде необхідним, але ми ніколи не ухилятимемося від свого обов'язку перед американським народом і нашої місії в цій півкулі", - заявив Рубіо.

Що передувало?

"Застосувати силу для співпраці"…

Хтось казав, що Рубіо в Білому дурдомі позитивний персонаж?
Купувати американськи товари. Венесуелі попа.
Яке феєричне формулювання.
Колхоз - дєло добровольноє.
Вирішили "трохи" обмежити поставки до Венесуели китайських товарів? А це буде цікаво 🤔
Ще один цвях в труну американської демократії.
Після розстрілу американських громадян за останні дні АЙСами(служба міграції),можна вже заявити,що демократії у США настав гаплик.
американські злочинці, копіюють політику рашистського кровопивці української крові куйла в Україні...
В открытую говорят о главной цели(нефть).
Спочатку був "костюмчик" ЗЕ у Білому домі, потім Мадуро без костюмчика в кайданках... Потім з пінгвіном... Потім два пдра в костюмчиках на Алясці, на портреті в Білому Домі..
І чим вони від гітлєра/путіна відрізняються?
Яка різниця між двома недоімперіями ?на парашастані нема корінного народу одні поневолені за царів і радянську владу в америкі теж індіанців загнали у резервації тих що не знищили наїхало всякоготзброду вори проститутки аферисти втікачі вбивці з усього світу тому америкоси підтримують собі подібних і допомогають
