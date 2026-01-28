США готові застосувати силу для співпраці з тимчасовою владою Венесуели, - Рубіо
Адміністрація президента США Дональда Трампа готова застосувати силу, щоб забезпечити максимально можливу співпрацю тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес.
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Ці слухання стали першим публічним виступом Рубіо перед Конгресом після операції США в Каракасі, яка 3 січня призвела до затримання попереднього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.
За словами Рубіо, Делсі Родрігес зобов’язалася відкрити енергетичний сектор Венесуели для американських компаній, надати їм преференційний доступ до виробництва, а також використовувати кошти від продажу нафти для закупівлі американських товарів.
"Ми готові застосувати силу, щоб забезпечити максимальну співпрацю, якщо інші методи не дадуть результату. Ми сподіваємося, що це не буде необхідним, але ми ніколи не ухилятимемося від свого обов'язку перед американським народом і нашої місії в цій півкулі", - заявив Рубіо.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
- Крім того, американський президент Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою доти, поки не зможуть забезпечити "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".
- Конституційна палата Верховного суду Венесуели ухвалила рішення, згідно з яким на період відсутності Ніколаса Мадуро обов’язки глави держави виконуватиме віцепрезидентка Делсі Родрігес.
- 5 січня Ніколаса Мадуро доставили на засідання суду в Нью-Йорку.
- Суд у Нью-Йорку залишив Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес під вартою після першого засідання у федеральному суді.
Хтось казав, що Рубіо в Білому дурдомі позитивний персонаж?
Колхоз - дєло добровольноє.