США можуть конфіскувати десятки танкерів із венесуельською нафтою, - Reuters
Американська прокуратура звернулася до федеральних судів із запитами на ордери для цивільної конфіскації нафтових танкерів, які перевозять венесуельську нафту, що перебуває під санкціями США.
Про це повідомляє агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про застосування механізму так званої цивільної конфіскації - процедури, яку використовують у судовій системі США для вилучення майна, задіяного в незаконній діяльності. Американська прокуратура вважає незаконною діяльністю транспортування венесуельської нафти, що підпадає під санкційні обмеження.
За інформацією Reuters, упродовж останніх тижнів Берегова охорона США за підтримки американських військових кораблів уже захопила п’ять нафтових танкерів, які перевозили або раніше транспортували венесуельську нафту.
Точна кількість суден, щодо яких прокуратура запитує ордери, наразі невідома, оскільки ці дані не є публічними. Водночас джерела агентства зазначають, що йдеться щонайменше про кількадесят танкерів разом із їхнім вантажем.
Що передувало?
- Нагадаємо, 7 січня повідомлялося, що США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні
- Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
- МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.
- Посол України в США повідомила, що на борту затриманого нафтового танкера Marinera (Bella-1) перебувають 17 членів екіпажу з українським громадянством.
Удари США по Венесуелі
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
- Крім того, американський президент Дональд Трамп повідомив, що США керуватимуть Венесуелою доти, поки не зможуть забезпечити "безпечний, належний і розсудливий перехід влади".
- Конституційна палата Верховного суду Венесуели ухвалила рішення, згідно з яким на період відсутності Ніколаса Мадуро обов’язки глави держави виконуватиме віцепрезидентка Делсі Родрігес.
- 5 січня Ніколаса Мадуро доставили на засідання суду в Нью-Йорку.
- Суд у Нью-Йорку залишив Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес під вартою після першого засідання у федеральному суді.
