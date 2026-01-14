США можуть конфіскувати десятки танкерів із венесуельською нафтою, - Reuters

Американська прокуратура звернулася до федеральних судів із запитами на ордери для цивільної конфіскації нафтових танкерів, які перевозять венесуельську нафту, що перебуває під санкціями США.

Про це повідомляє агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про застосування механізму так званої цивільної конфіскації - процедури, яку використовують у судовій системі США для вилучення майна, задіяного в незаконній діяльності. Американська прокуратура вважає незаконною діяльністю транспортування венесуельської нафти, що підпадає під санкційні обмеження.

За інформацією Reuters, упродовж останніх тижнів Берегова охорона США за підтримки американських військових кораблів уже захопила п’ять нафтових танкерів, які перевозили або раніше транспортували венесуельську нафту.

Точна кількість суден, щодо яких прокуратура запитує ордери, наразі невідома, оскільки ці дані не є публічними. Водночас джерела агентства зазначають, що йдеться щонайменше про кількадесят танкерів разом із їхнім вантажем.

Що передувало?

Нагадаємо, 7 січня повідомлялося, що США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні

Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.

МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.

Посол України в США повідомила, що на борту затриманого нафтового танкера Marinera (Bella-1) перебувають 17 членів екіпажу з українським громадянством.

Удари США по Венесуелі

