США можуть конфіскувати десятки танкерів із венесуельською нафтою, - Reuters

Американська прокуратура звернулася до федеральних судів із запитами на ордери для цивільної конфіскації нафтових танкерів, які перевозять венесуельську нафту, що перебуває під санкціями США.

Про це повідомляє агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про застосування механізму так званої цивільної конфіскації - процедури, яку використовують у судовій системі США для вилучення майна, задіяного в незаконній діяльності. Американська прокуратура вважає незаконною діяльністю транспортування венесуельської нафти, що підпадає під санкційні обмеження.

За інформацією Reuters, упродовж останніх тижнів Берегова охорона США за підтримки американських військових кораблів уже захопила п’ять нафтових танкерів, які перевозили або раніше транспортували венесуельську нафту.

Точна кількість суден, щодо яких прокуратура запитує ордери, наразі невідома, оскільки ці дані не є публічними. Водночас джерела агентства зазначають, що йдеться щонайменше про кількадесят танкерів разом із їхнім вантажем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціни на нафту призупинили зростання після відновлення поставок з Венесуели

Що передувало?

  • Нагадаємо, 7 січня повідомлялося, що США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні
  • Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
  • МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.
  • Посол України в США повідомила, що на борту затриманого нафтового танкера Marinera (Bella-1) перебувають 17 членів екіпажу з українським громадянством.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціни на золото стабілізувалися нижче рекордного рівня

Удари США по Венесуелі

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці із затриманого США "тіньового" танкера Marinera усе ще перебувають у морі, - посольство України в США

Трамп молодець....США-сила
14.01.2026 11:09 Відповісти
таким нехитрим способом американці ліквідують своє відставання від Китаю у чисельності флоту нафтоналивних суден 👍
14.01.2026 11:10 Відповісти
оу вау оце буде красота. Чіна і Рашка зав"януть
14.01.2026 11:11 Відповісти
Як це співвідноситься з "міжнародним правом"? Америка поводиться як пахан в камері, він і є світовий пахан. Чому всі мовчать. Всі бояться?
14.01.2026 11:18 Відповісти
Тобі біль до вподоби як себе поводив пуйло з європейськими слабаками
14.01.2026 11:29 Відповісти
Європейці не слабаки. Вони роблять все що можуть. Але це все що вони можуть. Майже нічого. Ні, не майже, а просто нічого. Зате вміють багато говорити. Як психотерапевтична допомога це добре допомогло українцям, особливо в перші роки.
14.01.2026 11:42 Відповісти
"Ні, не майже, а просто нічого"

если европейцы нічого не роблять, то кто тогда зброю покупает и денежку дает? а миндичи что тогда разворовывают?
14.01.2026 12:11 Відповісти
 
 