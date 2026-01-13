Українці із затриманого США "тіньового" танкера Marinera усе ще перебувають у морі, - посольство України в США
17 українських моряків із заарештованого Сполученими Штатами 7 січня нафтового танкера Bella 1 (Marinera), що йшов із Венесуели під прапором РФ, досі перебувають у морі.
Про це у відповідь на запит видання LIGA.net повідомило посольство України в США, передає Цензор.НЕТ.
Що з українцями зараз?
"Станом на сьогодні [13 січня] ситуація щодо моряків виглядає так. Серед членів екіпажу судна Bella 1 перебувають 17 громадян України. Цю інформацію посольству підтвердив Державний департамент США. Судно наразі все ще знаходиться в морі", - розповіли виданню у дипмісії.
Посольство зауважило, що перебуває у "постійному контакті" з усіма залученими федеральними відомствами США, а також з відповідними міністерствами й органами в Україні, щоб відстежувати розвиток ситуації та забезпечувати належний обмін даними у цій справі.
У дипмісії зазначили, що посольство скерувало американській стороні офіційну ноту з проханням повідомити про правовий і процесуальний статус цих українських моряків, а також забезпечити невідкладний консульський доступ до цих громадян після прибуття танкера до американського порту.
Очікується, що будь-які процесуальні дії щодо членів екіпажу проводитимуться після того, як судно буде ескортовано (супроводжено) до США.
"Українська сторона працює над залученням усіх наявних міжнародно-правових механізмів для захисту прав та інтересів громадян України", - додали у посольстві.
Що передувало?
- Нагадаємо, 7 січня повідомлялося, що США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні
- Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
- МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.
- Посол України в США повідомила, що на борту затриманого нафтового танкера Marinera (Bella-1) перебувають 17 членів екіпажу з українським громадянством.
нєхрєн цим "кормільцям" своїх сємєй швендяти на кацапських санкційних коритах в іран та венесуелу
що не знали де плавають ?
тепер будуть знати
первен, що більшість із них з Криму та ТОТ
чи не закоцюбли, бідолаги ?
в морі не курортний сезон, водичка свіжа
.
.
Перша думка - залишити , як є - нехай вони там і плавають - доскону 💀 ....
морачки уєві
.
Справжні моряки - ходять морем ! 🧜♂️
під власовським прапором..
це ж не гуманно
терміново висадіть їх на острів (безлюдний)
як в пісні
сімнадцять моряків на скриньку мерця
йо-хо-хо і пляшечка рому
їх було двоє людей. крім українців ще грузини і хтось з Азії
тому свинособак відпустили..
то напевно у них одне громадянство.
того ж дня