81 082 55

Українці із затриманого США "тіньового" танкера Marinera усе ще перебувають у морі, - посольство України в США

Українці на борту Marinerа

17 українських моряків із заарештованого Сполученими Штатами 7 січня нафтового танкера Bella 1 (Marinera), що йшов із Венесуели під прапором РФ, досі перебувають у морі.

Про це у відповідь на запит видання LIGA.net повідомило посольство України в США, передає Цензор.НЕТ.

Що з українцями зараз?

"Станом на сьогодні [13 січня] ситуація щодо моряків виглядає так. Серед членів екіпажу судна Bella 1 перебувають 17 громадян України. Цю інформацію посольству підтвердив Державний департамент США. Судно наразі все ще знаходиться в морі", - розповіли виданню у дипмісії.

Посольство зауважило, що перебуває у "постійному контакті" з усіма залученими федеральними відомствами США, а також з відповідними міністерствами й органами в Україні, щоб відстежувати розвиток ситуації та забезпечувати належний обмін даними у цій справі.

У дипмісії зазначили, що посольство скерувало американській стороні офіційну ноту з проханням повідомити про правовий і процесуальний статус цих українських моряків, а також забезпечити невідкладний консульський доступ до цих громадян після прибуття танкера до американського порту.

Очікується, що будь-які процесуальні дії щодо членів екіпажу проводитимуться після того, як судно буде ескортовано (супроводжено) до США.

"Українська сторона працює над залученням усіх наявних міжнародно-правових механізмів для захисту прав та інтересів громадян України", - додали у посольстві.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 7 січня повідомлялося, що США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні
  • Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
  • МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.
  • Посол України в США повідомила, що на борту затриманого нафтового танкера Marinera (Bella-1) перебувають 17 членів екіпажу з українським громадянством.

Автор: 

Топ коментарі
+27
Хай і далі перебувають !! То непотріб,гниди кремлівські !!))
показати весь коментар
13.01.2026 19:45 Відповісти
+18
Вони не раби-вони колаборанти що свідомо працювали на ворога!
показати весь коментар
13.01.2026 19:53 Відповісти
+16
Dust їх нагодує гарячим дустом, хай шлють заявки

нєхрєн цим "кормільцям" своїх сємєй швендяти на кацапських санкційних коритах в іран та венесуелу

що не знали де плавають ?
тепер будуть знати

первен, що більшість із них з Криму та ТОТ
показати весь коментар
13.01.2026 20:07 Відповісти
Список в студію.....
показати весь коментар
13.01.2026 19:44 Відповісти
в тцк передамо їх прізвища
показати весь коментар
13.01.2026 19:48 Відповісти
Морозов П не твій родич🤣🤣
показати весь коментар
13.01.2026 19:50 Відповісти
моторола не твій син?
показати весь коментар
13.01.2026 19:51 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2026 20:15 Відповісти
Типичный комментарий малоросса! Негде заработать в этом мире!????Я думаю их жёны в Европе на социальную помощь двумя ногами сели!😂
показати весь коментар
13.01.2026 20:24 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2026 15:00 Відповісти
усе ще перебувають у морі

чи не закоцюбли, бідолаги ?
в морі не курортний сезон, водичка свіжа

.
показати весь коментар
13.01.2026 20:09 Відповісти
може краще фото
показати весь коментар
13.01.2026 20:13 Відповісти
Посольство України має всіляко сприяти справедливому та суворому покаранню цих т.зв. "українців" по всій строгості законів США

.
показати весь коментар
13.01.2026 20:14 Відповісти
...а можуть бути кізяки с Данєцка, хитродрочені
показати весь коментар
13.01.2026 20:16 Відповісти
або вата адєська
показати весь коментар
13.01.2026 20:18 Відповісти
Краще на гаки та наловити тунця великого. Передати тунця голодуючім мешканцям Каракаса. Чи обміняти на нафту.
показати весь коментар
13.01.2026 19:56 Відповісти
Випередили ...))
Перша думка - залишити , як є - нехай вони там і плавають - доскону 💀 ....
показати весь коментар
13.01.2026 19:58 Відповісти
не плавають, а крутяться, як г... в ополонці
морачки уєві

.
показати весь коментар
13.01.2026 20:10 Відповісти
Як раз лайно і плаває 💩
Справжні моряки - ходять морем ! 🧜‍♂️
показати весь коментар
13.01.2026 20:17 Відповісти
раби на московських галєрах...
під власовським прапором..
показати весь коментар
13.01.2026 19:45 Відповісти
вони не раби. вони свідомо пішли на співпрацю з росіянцями.
показати весь коментар
13.01.2026 19:53 Відповісти
Ядро на ноги та за борт!
показати весь коментар
13.01.2026 19:46 Відповісти
в морі, там же холодно і мокро...
це ж не гуманно
терміново висадіть їх на острів (безлюдний)

як в пісні
сімнадцять моряків на скриньку мерця
йо-хо-хо і пляшечка рому
показати весь коментар
13.01.2026 20:01 Відповісти
в морі до того ж і мокро
показати весь коментар
13.01.2026 20:11 Відповісти
Ну й *** на них. Можуть на них крабів ловити чи акул як наживку.
показати весь коментар
13.01.2026 19:49 Відповісти
А раптом це свідомі касаби + носії паспорту рф ще з 90хх або з 2014го + шовіністи та українофоби + путинососи.
показати весь коментар
13.01.2026 19:53 Відповісти
з паспортом рфії, відразу відпустили.
їх було двоє людей. крім українців ще грузини і хтось з Азії
показати весь коментар
13.01.2026 21:36 Відповісти
це зговір пє'д'офілів..
тому свинособак відпустили..
показати весь коментар
14.01.2026 14:57 Відповісти
Це ватники,колаборанти....але ніяк не українці.Позбавити громадянства.
показати весь коментар
13.01.2026 19:57 Відповісти
Та нехай там ці коллаборанти з захопленого Криму потонуть..
показати весь коментар
13.01.2026 20:02 Відповісти
Не українці, а громадяни України. Українці це ті, хто розмовляє та думає українською мовою. Решта - це громадяни Україна і великий встид що за 34 роки існування України і за 12 років війни, ці ушльопки продовжують "дакати і какати". Але що, президент такий самий.
показати весь коментар
13.01.2026 20:04 Відповісти
А мали би бути не громадянами - як у країнах Балтії.
показати весь коментар
13.01.2026 21:24 Відповісти
Крейсер "масква" теж перебуває у морі - і це прекрасно!
показати весь коментар
13.01.2026 20:05 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2026 20:16 Відповісти
ну непоганий варіант для них щоб і далі годувати їхні козломордних випердків та орко самок
показати весь коментар
13.01.2026 20:20 Відповісти
Яке громадянство у тих "українців? Множинне, чи як за Конституцією українське?
показати весь коментар
13.01.2026 20:38 Відповісти
якщо їх ні хто не забирає і не цікавиться.
то напевно у них одне громадянство.
показати весь коментар
13.01.2026 21:42 Відповісти
хай бовтається безрідне лайно в морі
показати весь коментар
13.01.2026 20:52 Відповісти
Хіба то українці?
показати весь коментар
13.01.2026 21:10 Відповісти
Це кримчани, які добровільно стали громадянами путлєрівського рейху, але тепер фсб віддало їм старі українські паспорти. Тому на корм рибам тих "украІнцов".
показати весь коментар
13.01.2026 21:23 Відповісти
у цих Немає громадянства рфії, своїх двох вони забрали вже.
того ж дня
показати весь коментар
13.01.2026 21:39 Відповісти
Что делали украинские моряки на теневом танкере под прапором РФ?
показати весь коментар
13.01.2026 22:01 Відповісти
Їх судити треба а не захища́ти
показати весь коментар
13.01.2026 22:33 Відповісти
Консул буде шукати можливiсть вiдправити цiх "українцiв" до дому у Сiмферополь та Марiуполь, за рахунок держави.
показати весь коментар
14.01.2026 00:52 Відповісти
По перше ці моряки -пірати не Українці ,а крисчани ,зрадники України з паспортами расеї.
показати весь коментар
14.01.2026 07:14 Відповісти
Вони працюють на рашистів, тому вони давно не українці, навіть за наявності українського паспорта, в них ще є також рашистські паспорти, і вони свідомо підставляють Україну.
показати весь коментар
14.01.2026 14:47 Відповісти
Так, скоти. Якщо свої. І судити таких треба з конфіскацією, бо вже чотири роки триває війна і чотири роки плаває те га@но. А якщо вони українці по інерції, бо не встигли у них паспорт відібрати, то... Мабуть, так само.
показати весь коментар
15.01.2026 20:21 Відповісти
 
 