Українці із затриманого США "тіньового" танкера Marinera усе ще перебувають у морі, - посольство України в США

17 українських моряків із заарештованого Сполученими Штатами 7 січня нафтового танкера Bella 1 (Marinera), що йшов із Венесуели під прапором РФ, досі перебувають у морі.

Про це у відповідь на запит видання LIGA.net повідомило посольство України в США, передає Цензор.НЕТ.

Що з українцями зараз?

"Станом на сьогодні [13 січня] ситуація щодо моряків виглядає так. Серед членів екіпажу судна Bella 1 перебувають 17 громадян України. Цю інформацію посольству підтвердив Державний департамент США. Судно наразі все ще знаходиться в морі", - розповіли виданню у дипмісії.

Посольство зауважило, що перебуває у "постійному контакті" з усіма залученими федеральними відомствами США, а також з відповідними міністерствами й органами в Україні, щоб відстежувати розвиток ситуації та забезпечувати належний обмін даними у цій справі.

У дипмісії зазначили, що посольство скерувало американській стороні офіційну ноту з проханням повідомити про правовий і процесуальний статус цих українських моряків, а також забезпечити невідкладний консульський доступ до цих громадян після прибуття танкера до американського порту.

Очікується, що будь-які процесуальні дії щодо членів екіпажу проводитимуться після того, як судно буде ескортовано (супроводжено) до США.

"Українська сторона працює над залученням усіх наявних міжнародно-правових механізмів для захисту прав та інтересів громадян України", - додали у посольстві.

Що передувало?

Нагадаємо, 7 січня повідомлялося, що США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні

Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.

МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.

Посол України в США повідомила, що на борту затриманого нафтового танкера Marinera (Bella-1) перебувають 17 членів екіпажу з українським громадянством.

