Британія знайшла юридичний механізм для затримання танкерів "тіньового флоту", - BBC

Уряд Великої Британії визначив правову основу, яка може дозволити британським військовим підійматися на борт і затримувати танкери так званого "тіньового флоту", що допомагають Росії обходити санкції.

Наразі жоден британський військовий ще не здійснював таких операцій, однак протягом останніх кількох тижнів посадовці вивчали можливі інструменти реагування.

За оцінкою британських міністрів, закон про санкції та боротьбу з відмиванням грошей від 2018 року може слугувати правовою підставою для схвалення застосування військової сили. Водночас у Лондоні поки не уточнюють, коли може відбутися перша подібна операція.

В уряді Британії вважають, що новий правовий механізм може застосовуватися до будь-яких суден, які перебувають під санкціями та не мають законної реєстрації.

Станом на зараз Велика Британія вже запровадила санкції проти понад 500 суден, які, за оцінками Лондона, допомагають Росії фінансувати повномасштабну війну проти України.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що 10 січня США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні
  • Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
  • МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.

Если сначала найти яйца - то потом намного проще искать юридическое обоснование. Черчиль был бы жив - так бы вас мудохал что только сопли кровавые по стенам парламента.
12.01.2026 17:48 Відповісти
12.01.2026 19:48 Відповісти
А погане США просто затримало. Але брити круті добрі ельфи, головне не забувати. Он навіть путіна " хочуть" викрасти 😸
12.01.2026 17:55 Відповісти
Скорее посмотрели на американцев, сменили памперсы и.... решили подумать.))
12.01.2026 18:08 Відповісти
Можно я Вас затримаю?? Ні!! Вибачте. Дякую. Щасливого путі!!
12.01.2026 18:09 Відповісти
в історії Британії щось схоже теж було -спочатку було "Я ПРИНІС ВАМ МИР" а потім "коаліція рішучих"
12.01.2026 18:28 Відповісти
· Повірьте, будь який професійний морський інспектор майже завжди може знайти підстави для зауважень або затримки судна, якщо він має таку мету. Досвідчений інспектор діє за принципом: ,,Не буває суден без дефектів, бувають недообстежені. " Якщо є політична чи економічна вказівка затримати судно, технічний привід знайдеться завжди..... Тим більше що танкери - зона підвищеної уваги: Через високу екологічну небезпеку вантажу до танкерів висуваються найсуворіші вимоги. Перевіряються не лише залізо, а й закриті простори, інертні гази, прилади контролю викидів та детальні записи у судових журналах , де будь-яка виправлена цифра може стати проблемою. ******* судноплавство регулюється тисячами сторінок міжнародних конвенцій (SOLAS, MARPOL, STCW, MLC). Це просто неосяжне поле для перевірок.....Знати та ідеально виконувати кожну дрібницю на 100% у будь-який момент часу технічно майже неможливо. Інспектор може ініціювати детальну перевірку системи управління безпекою (Safety Management System). Якщо він знайде навіть кілька дрібних технічних помилок, ледь помітну корозію на пожежному гідранті або нещільне прилягання протипожежних дверей, або щось не так з терміном придатності піротехніки, лік у судовому шпиталі, станом шлюпок або навіть неправильне маркування жилетів, найменші сліди нафтопродуктів під двигуном або некоректна робота сепаратора нафтоводяних вод - він вже може заявити про,,системний збій" у роботі екіпажу, що є прямою підставою для затримання .На спеціалізованих морських ресурсах, або порталах регіональних меморандумів можна побачити статистику затримок, яка підтверджує, що навіть нові судна преміальних компаній іноді затримують. То що можна тоді казати про ті ржаві корита тіньового флоту московіі де вік кожного танкера більш ніж 20 років.....Там взагалі непочатий край роботи для інспекторів.... Було б тільки бажання іх затримувати.....А це до речі зробити дуже легко. Чому б англійцям як до речі і датчанам не зробити так як давним -давно вже зробили панамці. Там жодне судно не має дозволу проходить Панамським каналом поки не пройде успішну інспекцію і перевірку інспекторами каналу і ті не дадуть дозвіл на прохід. Так же можна було б зробити для цих танкерів і перед проходженням датськими протоками і протокою Ла-Манш....Я вже не кажу про доцільність взагалі закриття датських проток для танкерів які перевозять з балтіки російську нафту, замість того щоб ганятись за ними по усьому світові і вводити про них санкціі.... Була б тільки політична воля.....
12.01.2026 19:49 Відповісти
мавпують сша? не пройшло і 4 роки
12.01.2026 21:44 Відповісти
 
 