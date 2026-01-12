Британія знайшла юридичний механізм для затримання танкерів "тіньового флоту", - BBC

Уряд Великої Британії визначив правову основу, яка може дозволити британським військовим підійматися на борт і затримувати танкери так званого "тіньового флоту", що допомагають Росії обходити санкції.

Наразі жоден британський військовий ще не здійснював таких операцій, однак протягом останніх кількох тижнів посадовці вивчали можливі інструменти реагування.

За оцінкою британських міністрів, закон про санкції та боротьбу з відмиванням грошей від 2018 року може слугувати правовою підставою для схвалення застосування військової сили. Водночас у Лондоні поки не уточнюють, коли може відбутися перша подібна операція.

В уряді Британії вважають, що новий правовий механізм може застосовуватися до будь-яких суден, які перебувають під санкціями та не мають законної реєстрації.

Станом на зараз Велика Британія вже запровадила санкції проти понад 500 суден, які, за оцінками Лондона, допомагають Росії фінансувати повномасштабну війну проти України.

Що передувало?

Нагадаємо, що 10 січня США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні

Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.

МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.

