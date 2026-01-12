Понад 15 танкерів перейшли під російський прапор за два тижні, - WSJ

На тлі посилення спроб блокувати експорт нафти з Венесуели з боку адміністрації президента США Дональда Трампа за два тижні понад 15 танкерів замінили прапори на російські. Ці судна перевозили підсанкційну нафту.

Про це пише газета The Wall Street Journal із посиланням на звіт Lloyd's List Intelligence, інформує Цензор.НЕТ.

Зміна прапору під час рейсів

Зазначається, що судна під російським прапором все ще становлять невелику частину тіньового флоту РФ.

"Прийняття російського прапора є для тіньового флоту способом захиститися від рейдів. Це, безсумнівно, може стати причиною конфлікту між Вашингтоном і Москвою", – вважає Річард Мід, головний редактор звіту Lloyd's List Intelligence.

За даними S&P Global Market Intelligence, впродовж останніх трьох місяців 2025 року 25 танкерів були перереєстровані під прапором Росії.

З них 18 суден змінили прапор у грудні, а до 16 були застосовані санкції з боку Великої Британії або США.

У S&P кажуть, що лишається незрозумілим, чи є законними такі зміни під час рейсу з точки зору міжнародного морського права.

Тіньовий флот РФ під прапорами інших країн

Видання пише, що донедавна більшість суден російського тіньового флоту плавали під маловідомими прапорами. Зокрема, прапорами Габону або Ліберії. Деякі судна мали підроблені прапори таких країн, як Східний Тимор і Малаві.

Керівники судноплавних компаній та юристи заявили, що ті, хто контролює танкери, які нещодавно замінили прапори на російські, сподівалися, що Сполучені Штати не наважаться зачіпати судна, які РФ вважає своїми.

WSJ зазначає, що морські держави впродовж століть використовують свої прапори на суднах. Після Другої світової війни були прийняті глобальні правила, які покладають на країни відповідальність за безпеку суден, внесених до їхніх реєстрів.

Морські юристи та керівники судноплавних компаній кажуть, що хоча держави прапора не зобов’язані захищати судна, занесені до їхніх реєстрів у разі здійснення на них нападу, країни з великим військово-морським флотом, такі як Росія, часто це роблять.

У матеріалі йдеться, що поширення ненадійних прапорів і реєстрів посилило занепокоєння щодо можливих аварій за участю старих танкерів із підсанкційними вантажами. Втім до недавніх затримань західні уряди переважно дозволяли їм плавати без перешкод.

Що передувало?

Нагадаємо, що 10 січня США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні

Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.

МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.

