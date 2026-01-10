США перехоплюватимуть усі судна "тіньового флоту", які транспортують венесуельську нафту, - Пентагон

США мають намір перехоплювати всі судна "тіньового флоту", які транспортують венесуельську нафту.

Про це в соцмережі Х повідомив речник Пентагону Шон Парнелл, інформує Цензор.НЕТ.

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Блокада показала ефективність

За його словами, блокада в Карибському морі залишається є дуже ефективною.

"Лише за останні 24 години щонайменше сім нафтових суден "тіньового флоту" розвернулися, щоб уникнути перехоплення, бо знають, що ми налаштовані серйозно", - заявив Парнелл.

США перехоплюватимуть всі судна тіньового флоту

"Дні, коли злочинна діяльність процвітала в нашій півкулі, закінчилися завдяки президенту Трампу та міністру Гегсету. Військове міністерство разом із нашими міжвідомчими партнерами буде вистежувати та перехоплювати всі судна "тіньового флоту", що транспортують венесуельську нафту, у визначений нами час та у визначеному нами місці", - додав речник Пентагону.

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Що передувало?

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні

Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.

МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.

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