США будут перехватывать все суда "теневого флота", которые транспортируют венесуэльскую нефть, - Пентагон
США намерены перехватывать все суда "теневого флота", которые транспортируют венесуэльскую нефть.
Об этом в соцсети Х сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл, информирует Цензор.НЕТ.
Блокада показала эффективность
По его словам, блокада в Карибском море остается очень эффективной.
"Только за последние 24 часа по меньшей мере семь нефтяных судов "теневого флота" развернулись, чтобы избежать перехвата, потому что знают, что мы настроены серьезно", - заявил Парнелл.
США будут перехватывать все суда теневого флота
"Дни, когда преступная деятельность процветала в нашем полушарии, закончились благодаря президенту Трампу и министру Хэгсетту. Военное министерство вместе с нашими межведомственными партнерами будет выслеживать и перехватывать все суда "теневого флота", транспортирующие венесуэльскую нефть, в определенное нами время и в определенном нами месте", - добавил представитель Пентагона.
Что предшествовало?
- Напомним, сегодня сообщалось, что США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне
- Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
- МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.
