РУС
Новости Теневой флот России США задерживают танкеры
1 549 21

США будут перехватывать все суда "теневого флота", которые транспортируют венесуэльскую нефть, - Пентагон

США будут перехватывать все суда "теневого флота" с нефтью Венесуэлы

США намерены перехватывать все суда "теневого флота", которые транспортируют венесуэльскую нефть.

Об этом в соцсети Х сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл, информирует Цензор.НЕТ.

Блокада показала эффективность 

По его словам, блокада в Карибском море остается очень эффективной.

"Только за последние 24 часа по меньшей мере семь нефтяных судов "теневого флота" развернулись, чтобы избежать перехвата, потому что знают, что мы настроены серьезно", - заявил Парнелл.

США будут перехватывать все суда теневого флота 

"Дни, когда преступная деятельность процветала в нашем полушарии, закончились благодаря президенту Трампу и министру Хэгсетту. Военное министерство вместе с нашими межведомственными партнерами будет выслеживать и перехватывать все суда "теневого флота", транспортирующие венесуэльскую нефть, в определенное нами время и в определенном нами месте", - добавил представитель Пентагона.

Что предшествовало?

  • МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

Автор: 

Топ комментарии
+14
По всьому Трамп дає зрозуміти, що має робити Європа з тіньовим російським флотом, якщо хоче щоб Трамп поважав європейских «охочих».
10.01.2026 22:24 Ответить
+5
А хто буде перехоплювати тіньовий флот у Балтійському морі, що везе російську нафту? Не видно бажаючих.
10.01.2026 22:21 Ответить
+5
Там ше 1400 підсакційних суден кацапів бороздять океани - придивіться
10.01.2026 22:22 Ответить
А хто буде перехоплювати тіньовий флот у Балтійському морі, що везе російську нафту? Не видно бажаючих.
10.01.2026 22:21 Ответить
По всьому Трамп дає зрозуміти, що має робити Європа з тіньовим російським флотом, якщо хоче щоб Трамп поважав європейских «охочих».
10.01.2026 22:24 Ответить
Це було зрозуміло і без Трампа.
10.01.2026 22:52 Ответить
Там ше 1400 підсакційних суден кацапів бороздять океани - придивіться
10.01.2026 22:22 Ответить
Єіропа і Англія має це вирішуватинуівсіті хто плескають язиком про мир.
10.01.2026 22:25 Ответить
для трампонових дебілів з США ..півкулі поділяються меридіаном - Південна та Північна

паРаша в Північній півкулі ..як і США ..
10.01.2026 22:29 Ответить
"півкулі поділяються меридіаном - Південна та Північна"

где такое посмотреть?
10.01.2026 22:48 Ответить
10.01.2026 22:54 Ответить
Це для нас гут? І як відобразиться на нафтовій ціні ??
10.01.2026 22:30 Ответить
Саме час к@ц@п@м збирати екстрене засідання ООН.🤭
Захарова може нагадати США про Аляску.😆
Піндоси затєвают руssофобію. 😂😂😂
10.01.2026 22:36 Ответить
Танкери перехопити це дитячі забавки. А як щодо арєшніка?
10.01.2026 22:37 Ответить
Ахаха, і все одно не так, все одно США взялися за "простішу" задачу. Ну що за люди...
10.01.2026 22:39 Ответить
якийсь піздьож
10.01.2026 22:41 Ответить
10.01.2026 22:50 Ответить
Треба навчити американців цієї фразі і жесту
10.01.2026 22:52 Ответить
Красавчики!!!!!!
Продолжайте в том же духе!!!!!
И уже пора начинать снимать на Нетфликсе
Серіал про захват Мадуро
ДЕЛЬТА - вам аплодисменты ,переходящие в овации!!!
10.01.2026 22:52 Ответить
10.01.2026 23:46 Ответить
Доведеться Україні перехоплювати підсанкційні корита, які транспортують касапську нафту....
10.01.2026 22:55 Ответить
красавчики, еще бы еу куколды занялись бы нормально этим. А в остальных зонах наши спецы топили бы при помощи штатов эти корыта и пуйло запоет через пол годика по другому
10.01.2026 23:06 Ответить
10.01.2026 23:44 Ответить
Щоби хто не казав але на даному етапі ЄС та НАТО тільки потужно язиком перехоплюють. А щодо папірця під виглядом Будапештський меморандум і США де твої дії? То там на рівні з США ще декілька підписів, в тому числі Британії 😁.
10.01.2026 23:47 Ответить
 
 