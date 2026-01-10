США будут перехватывать все суда "теневого флота", которые транспортируют венесуэльскую нефть, - Пентагон

США намерены перехватывать все суда "теневого флота", которые транспортируют венесуэльскую нефть.

Об этом в соцсети Х сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл, информирует Цензор.НЕТ.

Блокада показала эффективность

По его словам, блокада в Карибском море остается очень эффективной.

"Только за последние 24 часа по меньшей мере семь нефтяных судов "теневого флота" развернулись, чтобы избежать перехвата, потому что знают, что мы настроены серьезно", - заявил Парнелл.

США будут перехватывать все суда теневого флота

"Дни, когда преступная деятельность процветала в нашем полушарии, закончились благодаря президенту Трампу и министру Хэгсетту. Военное министерство вместе с нашими межведомственными партнерами будет выслеживать и перехватывать все суда "теневого флота", транспортирующие венесуэльскую нефть, в определенное нами время и в определенном нами месте", - добавил представитель Пентагона.

Что предшествовало?

Напомним, сегодня сообщалось, что США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне

Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.

МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

