США захватили нефтяной танкер Olina в координации с временными властями Венесуэлы, - Трамп
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США захватили нефтяной танкер Olina в координации с временными властями Венесуэлы.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня Соединенные Штаты Америки в координации с временными властями Венесуэлы перехватили нефтяной танкер, который покинул Венесуэлу без нашего разрешения", - написал Трамп.
Глава Белого дома добавил, что в настоящее время судно находится на пути обратно в Венесуэлу, и нефть будет продана в рамках "большого энергетического соглашения, которое мы создали для таких продаж".
Что предшествовало?
- Напомним, сегодня сообщалось, что США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне
- Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
- МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.
Генпрокурор в Україні, мовчить, як риба об лід!!
А було, як він погрожував, що до усіх Українців дійде…????
А про вагнерівців на танкерах ******, геть не пам'ятає, отой з ГПУ…???
Вітаміни б йому, на Майдані дати!!
Водночас Трамп і його радники всіляко демонструють, що їхній підхід відрізняється від підходу попередніх адміністрацій. Вони не збираються, як Білл Клінтон або Джордж Буш-молодший, нести у світ "демократію і свободу".
Трамп, наприклад, постановив, що керувати Венесуелою буде призначена Мадуро віцепрезидентка, "залізна" комуністка Делсі Родрігес. Це явно зроблено на контрасті з політикою Буша в Іраку, де адміністрацію Саддама Хусейна буквально викорчували на всіх рівнях. Замінити її швидко було неможливо. Тому, як вважає низка експертів, країна стала некерованою.
У інтерв'ю The Atlantic Трамп називає іракську операцію "катастрофою" і говорить, що не повторить помилок президента Буша."
Трампонутий так і сказав, або ми захватом танкер, або Венесуелу. І Венесуела згодилася на танкер.