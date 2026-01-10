РУС
Новости Теневой флот России
США захватили нефтяной танкер Olina в координации с временными властями Венесуэлы, - Трамп

Трамп подтвердил перехват танкера Olina

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США захватили нефтяной танкер Olina в координации с временными властями Венесуэлы.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Соединенные Штаты Америки в координации с временными властями Венесуэлы перехватили нефтяной танкер, который покинул Венесуэлу без нашего разрешения", - написал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что в настоящее время судно находится на пути обратно в Венесуэлу, и нефть будет продана в рамках "большого энергетического соглашения, которое мы создали для таких продаж".

сообщение Трампа

Читайте также: Минюст США отслеживает другие суда после захвата танкера Marinera, - генпрокурор Бонди

Что предшествовало?

  • Напомним, сегодня сообщалось, что США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне
  • Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
  • МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

Читайте также: Сибига приветствовал задержание США танкера "теневого флота" РФ Olina: Правильный сигнал

Венесуэла США танкер Трамп Дональд
Приниження свиноцапів безкінечні 😁
10.01.2026 01:38 Ответить
+1
Вагнерівців ******, ніхто не зберіг на танкерах ******, як ними опікувалися зеленський з шоблою з опу та ВРУ з КМУ!?!?!?
Генпрокурор в Україні, мовчить, як риба об лід!!
А було, як він погрожував, що до усіх Українців дійде…????
А про вагнерівців на танкерах ******, геть не пам'ятає, отой з ГПУ…???
Вітаміни б йому, на Майдані дати!!
10.01.2026 02:10 Ответить
+1
Китай Китай ,а ну узнай де твоя нафта ?
10.01.2026 07:12 Ответить
сподіваюся, що колись так само захоплять танкер в персидській затоці у координації з "тимчасовою владою в Тегерані"
10.01.2026 02:46 Ответить
Делси Родригес - молодец, так и запишем. На некоторое время.
10.01.2026 01:44 Ответить
"Будь-які акції проти авторитарних лівих антиамериканських режимів отримають підтримку багатомільйонних діаспор у США і забезпечать Республіканській партії голоси на виборах, які в Америці відбуваються практично безперервно.
Водночас Трамп і його радники всіляко демонструють, що їхній підхід відрізняється від підходу попередніх адміністрацій. Вони не збираються, як Білл Клінтон або Джордж Буш-молодший, нести у світ "демократію і свободу".
Трамп, наприклад, постановив, що керувати Венесуелою буде призначена Мадуро віцепрезидентка, "залізна" комуністка Делсі Родрігес. Це явно зроблено на контрасті з політикою Буша в Іраку, де адміністрацію Саддама Хусейна буквально викорчували на всіх рівнях. Замінити її швидко було неможливо. Тому, як вважає низка експертів, країна стала некерованою.
У інтерв'ю The Atlantic Трамп називає іракську операцію "катастрофою" і говорить, що не повторить помилок президента Буша."
10.01.2026 02:51 Ответить
США захопили нафтовий танкер Olina у координації з тимчасовою владою Венесуели,
Трампонутий так і сказав, або ми захватом танкер, або Венесуелу. І Венесуела згодилася на танкер.
10.01.2026 07:06 Ответить
Молодець
10.01.2026 08:18 Ответить
Вся нафта на борту 10 танкерів, затриманих останнім часом у Сполучених Штатах, належить венесуельській державній нафтовій компанії PDVSA, повідомив джерело Reuters.
10.01.2026 07:08 Ответить
Україна схвалює
10.01.2026 07:09 Ответить
Американський президент став американським лідером, і це натякає на третій термін.
10.01.2026 07:11 Ответить
Україна і США готують угоду на $800 млрд - ЗМІ
10.01.2026 07:15 Ответить
Заскулила російська потвора, але побачивши велику силу США, тихенько відповіла на свої болота. Потвора може воювати і погрожувати виключно своїм слабшим сусідам, де століттями пропагували ''русский мир'' і насаджувала свою агентуру та ідіотів.
10.01.2026 07:55 Ответить
Від конфронтації до координації.
10.01.2026 08:19 Ответить
 
 