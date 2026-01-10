США захватили нефтяной танкер Olina в координации с временными властями Венесуэлы, - Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США захватили нефтяной танкер Olina в координации с временными властями Венесуэлы.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Сегодня Соединенные Штаты Америки в координации с временными властями Венесуэлы перехватили нефтяной танкер, который покинул Венесуэлу без нашего разрешения", - написал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что в настоящее время судно находится на пути обратно в Венесуэлу, и нефть будет продана в рамках "большого энергетического соглашения, которое мы создали для таких продаж".

Читайте также: Минюст США отслеживает другие суда после захвата танкера Marinera, - генпрокурор Бонди

Что предшествовало?

Напомним, сегодня сообщалось, что США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне

Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.

МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

Читайте также: Сибига приветствовал задержание США танкера "теневого флота" РФ Olina: Правильный сигнал