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Новини Тіньовий флот Росії
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США захопили нафтовий танкер Olina у координації з тимчасовою владою Венесуели, - Трамп

Трамп підтвердив перехоплення танкера Olina

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США захопили нафтовий танкер Olina у координації з тимчасовою владою Венесуели.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні Сполучені Штати Америки у координації з тимчасовою владою Венесуели перехопили нафтовий танкер, який залишив Венесуелу без нашого дозволу", - написав Трамп.

Глава Білого дому додав, що наразі судно перебуває на шляху назад до Венесуели, і нафту буде продано в межах "великої енергетичної угоди, яку ми створили для таких продажів".

допис трампа

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Що передувало?

  • Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні
  • Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
  • МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.

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Автор: 

Венесуела (433) США (26975) танкер (606) Трамп Дональд (9086)
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Топ коментарі
+9
Приниження свиноцапів безкінечні 😁
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10.01.2026 01:38 Відповісти
+3
Китай Китай ,а ну узнай де твоя нафта ?
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10.01.2026 07:12 Відповісти
+2
Вагнерівців ******, ніхто не зберіг на танкерах ******, як ними опікувалися зеленський з шоблою з опу та ВРУ з КМУ!?!?!?
Генпрокурор в Україні, мовчить, як риба об лід!!
А було, як він погрожував, що до усіх Українців дійде…????
А про вагнерівців на танкерах ******, геть не пам'ятає, отой з ГПУ…???
Вітаміни б йому, на Майдані дати!!
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10.01.2026 02:10 Відповісти

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