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США захопили нафтовий танкер Olina у координації з тимчасовою владою Венесуели, - Трамп
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США захопили нафтовий танкер Olina у координації з тимчасовою владою Венесуели.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Сполучені Штати Америки у координації з тимчасовою владою Венесуели перехопили нафтовий танкер, який залишив Венесуелу без нашого дозволу", - написав Трамп.
Глава Білого дому додав, що наразі судно перебуває на шляху назад до Венесуели, і нафту буде продано в межах "великої енергетичної угоди, яку ми створили для таких продажів".
Що передувало?
- Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні
- Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
- МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.
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Генпрокурор в Україні, мовчить, як риба об лід!!
А було, як він погрожував, що до усіх Українців дійде…????
А про вагнерівців на танкерах ******, геть не пам'ятає, отой з ГПУ…???
Вітаміни б йому, на Майдані дати!!