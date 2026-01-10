США захопили нафтовий танкер Olina у координації з тимчасовою владою Венесуели, - Трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США захопили нафтовий танкер Olina у координації з тимчасовою владою Венесуели.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні Сполучені Штати Америки у координації з тимчасовою владою Венесуели перехопили нафтовий танкер, який залишив Венесуелу без нашого дозволу", - написав Трамп.

Глава Білого дому додав, що наразі судно перебуває на шляху назад до Венесуели, і нафту буде продано в межах "великої енергетичної угоди, яку ми створили для таких продажів".

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Що передувало?

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні

Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.

МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.

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