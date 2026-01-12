Более 15 танкеров перешли под российский флаг за две недели, - WSJ

На фоне усиления попыток блокировать экспорт нефти из Венесуэлы со стороны администрации президента США Дональда Трампа за две недели более 15 танкеров сменили флаги на российские. Эти суда перевозили подсанкционную нефть.

Об этом пишет газетаThe Wall Street Journal со ссылкой на отчет Lloyd's List Intelligence, информирует Цензор.НЕТ.

Смена флага во время рейсов

Отмечается, что суда под российским флагом все еще составляют небольшую часть теневого флота РФ.

"Принятие российского флага является для теневого флота способом защититься от рейдов. Это, несомненно, может стать причиной конфликта между Вашингтоном и Москвой", – считает Ричард Мид, главный редактор отчета Lloyd's List Intelligence.

По данным S&P Global Market Intelligence, в течение последних трех месяцев 2025 года 25 танкеров были перерегистрированы под флагом России.

Из них 18 судов сменили флаг в декабре, а к 16 были применены санкции со стороны Великобритании или США.

В S&P говорят, что остается неясным, являются ли законными такие изменения во время рейса с точки зрения международного морского права.

Теневой флот РФ под флагами других стран

Издание пишет, что до недавнего времени большинство судов российского теневого флота плавали под малоизвестными флагами. В частности, флагами Габона или Либерии. Некоторые суда имели поддельные флаги таких стран, как Восточный Тимор и Малави.

Руководители судоходных компаний и юристы заявили, что те, кто контролирует танкеры, недавно сменившие флаги на российские, надеялись, что Соединенные Штаты не решатся трогать суда, которые РФ считает своими.

WSJ отмечает, что морские государства на протяжении веков используют свои флаги на судах. После Второй мировой войны были приняты глобальные правила, которые возлагают на страны ответственность за безопасность судов, внесенных в их реестры.

Морские юристы и руководители судоходных компаний говорят, что хотя государства флага не обязаны защищать суда, внесенные в их реестры, в случае нападения на них, страны с большим военно-морским флотом, такие как Россия, часто это делают.

В материале говорится, что распространение ненадежных флагов и реестров усилило обеспокоенность возможными авариями с участием старых танкеров с подсанкционными грузами. Впрочем, до недавних задержаний западные правительства в основном позволяли им плавать без помех.

Что предшествовало?

Напомним, что 10 январяСША задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне

Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.

МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

