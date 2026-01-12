Британия нашла юридический механизм для задержания танкеров "теневого флота", - BBC
Правительство Великобритании определило правовую основу, которая может позволить британским военным подниматься на борт и задерживать танкеры так называемого "теневого флота", помогающие России обходить санкции.
Пока ни один британский военный еще не проводил таких операций, однако в течение последних нескольких недель чиновники изучали возможные инструменты реагирования.
По оценке британских министров, закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег от 2018 года может служить правовым основанием для одобрения применения военной силы. В то же время в Лондоне пока не уточняют, когда может состояться первая подобная операция.
В правительстве Великобритании считают, что новый правовой механизм может применяться к любым судам, которые находятся под санкциями и не имеют законной регистрации.
На данный момент Великобритания уже ввела санкции против более 500 судов, которые, по оценкам Лондона, помогают России финансировать полномасштабную войну против Украины.
Что предшествовало?
- Напомним, что 10 января США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне.
- Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
- МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.
