Британия нашла юридический механизм для задержания танкеров "теневого флота", - BBC

танкер

Правительство Великобритании определило правовую основу, которая может позволить британским военным подниматься на борт и задерживать танкеры так называемого "теневого флота", помогающие России обходить санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Пока ни один британский военный еще не проводил таких операций, однако в течение последних нескольких недель чиновники изучали возможные инструменты реагирования.

По оценке британских министров, закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег от 2018 года может служить правовым основанием для одобрения применения военной силы. В то же время в Лондоне пока не уточняют, когда может состояться первая подобная операция.

В правительстве Великобритании считают, что новый правовой механизм может применяться к любым судам, которые находятся под санкциями и не имеют законной регистрации.

На данный момент Великобритания уже ввела санкции против более 500 судов, которые, по оценкам Лондона, помогают России финансировать полномасштабную войну против Украины.

Что предшествовало?

  • Напомним, что 10 января США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне.
  • Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
  • МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

Великобритания (5268) россия (98655) танкер (215)
Если сначала найти яйца - то потом намного проще искать юридическое обоснование. Черчиль был бы жив - так бы вас мудохал что только сопли кровавые по стенам парламента.
12.01.2026 17:48 Ответить
А погане США просто затримало. Але брити круті добрі ельфи, головне не забувати. Он навіть путіна " хочуть" викрасти 😸
12.01.2026 17:55 Ответить
Скорее посмотрели на американцев, сменили памперсы и.... решили подумать.))
12.01.2026 18:08 Ответить
Можно я Вас затримаю?? Ні!! Вибачте. Дякую. Щасливого путі!!
12.01.2026 18:09 Ответить
в історії Британії щось схоже теж було -спочатку було "Я ПРИНІС ВАМ МИР" а потім "коаліція рішучих"
12.01.2026 18:28 Ответить
 
 