Британия нашла юридический механизм для задержания танкеров "теневого флота", - BBC

Правительство Великобритании определило правовую основу, которая может позволить британским военным подниматься на борт и задерживать танкеры так называемого "теневого флота", помогающие России обходить санкции.

Пока ни один британский военный еще не проводил таких операций, однако в течение последних нескольких недель чиновники изучали возможные инструменты реагирования.

По оценке британских министров, закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег от 2018 года может служить правовым основанием для одобрения применения военной силы. В то же время в Лондоне пока не уточняют, когда может состояться первая подобная операция.

В правительстве Великобритании считают, что новый правовой механизм может применяться к любым судам, которые находятся под санкциями и не имеют законной регистрации.

На данный момент Великобритания уже ввела санкции против более 500 судов, которые, по оценкам Лондона, помогают России финансировать полномасштабную войну против Украины.

Что предшествовало?

Напомним, что 10 января США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне.

Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.

МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

