Украинцы с задержанного США "теневого" танкера Marinera все еще находятся в море, - посольство Украины в США

17 украинских моряков с арестованного Соединенными Штатами 7 января нефтяного танкера Bella 1 (Marinera), который шел из Венесуэлы под флагом РФ, до сих пор находятся в море.

Об этом в ответ на запрос издания LIGA.net сообщило посольство Украины в США, передает Цензор.НЕТ.

Что сейчас с украинцами?

"По состоянию на сегодня [13 января] ситуация с моряками выглядит так. Среди членов экипажа судна Bella 1 находятся 17 граждан Украины. Эту информацию посольству подтвердил Государственный департамент США. Судно пока все еще находится в море", - рассказали изданию в дипмиссии.

Посольство отметило, что находится в "постоянном контакте" со всеми привлеченными федеральными ведомствами США, а также с соответствующими министерствами и органами в Украине, чтобы отслеживать развитие ситуации и обеспечивать надлежащий обмен данными по этому делу.

В дипмиссии отметили, что посольство направило американской стороне официальную ноту с просьбой сообщить о правовом и процессуальном статусе этих украинских моряков, а также обеспечить неотложный консульский доступ к этим гражданам после прибытия танкера в американский порт.

Ожидается, что любые процессуальные действия в отношении членов экипажа будут проводиться после того, как судно будет эскортировано (сопровождаемо) в США.

"Украинская сторона работает над привлечением всех имеющихся международно-правовых механизмов для защиты прав и интересов граждан Украины", - добавили в посольстве.

Что предшествовало?

Напомним, 7 января сообщалось, что США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне

Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.

МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

Посол Украины в США сообщила, что на борту задержанного нефтяного танкера Marinera (Bella-1) находятся 17 членов экипажа с украинским гражданством.

