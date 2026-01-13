РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10733 посетителя онлайн
Новости Теневой флот России США задерживают танкеры
709 27

Украинцы с задержанного США "теневого" танкера Marinera все еще находятся в море, - посольство Украины в США

Украинцы на борту Marinerа

17 украинских моряков с арестованного Соединенными Штатами 7 января нефтяного танкера Bella 1 (Marinera), который шел из Венесуэлы под флагом РФ, до сих пор находятся в море.

Об этом в ответ на запрос издания LIGA.net сообщило посольство Украины в США, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что сейчас с украинцами?

"По состоянию на сегодня [13 января] ситуация с моряками выглядит так. Среди членов экипажа судна Bella 1 находятся 17 граждан Украины. Эту информацию посольству подтвердил Государственный департамент США. Судно пока все еще находится в море", - рассказали изданию в дипмиссии.

Посольство отметило, что находится в "постоянном контакте" со всеми привлеченными федеральными ведомствами США, а также с соответствующими министерствами и органами в Украине, чтобы отслеживать развитие ситуации и обеспечивать надлежащий обмен данными по этому делу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США будут перехватывать все суда "теневого флота", которые транспортируют венесуэльскую нефть, - Пентагон

В дипмиссии отметили, что посольство направило американской стороне официальную ноту с просьбой сообщить о правовом и процессуальном статусе этих украинских моряков, а также обеспечить неотложный консульский доступ к этим гражданам после прибытия танкера в американский порт.

Ожидается, что любые процессуальные действия в отношении членов экипажа будут проводиться после того, как судно будет эскортировано (сопровождаемо) в США.

"Украинская сторона работает над привлечением всех имеющихся международно-правовых механизмов для защиты прав и интересов граждан Украины", - добавили в посольстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обход санкций: По меньшей мере 15 танкеров "теневого" флота за две недели сменили свои флаги на российские, – WSJ

Что предшествовало?

  • Напомним, 7 января сообщалось, что США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне
  • Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
  • МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.
  • Посол Украины в США сообщила, что на борту задержанного нефтяного танкера Marinera (Bella-1) находятся 17 членов экипажа с украинским гражданством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания нашла юридический механизм для задержания танкеров "теневого флота", - BBC

Автор: 

посольство Украины (344) США (28958) украинцы (3957) танкер (218)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Хай і далі перебувають !! То непотріб,гниди кремлівські !!))
показать весь комментарий
13.01.2026 19:45 Ответить
+8
Ядро на ноги та за борт!
показать весь комментарий
13.01.2026 19:46 Ответить
+8
Вони не раби-вони колаборанти що свідомо працювали на ворога!
показать весь комментарий
13.01.2026 19:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Список в студію.....
показать весь комментарий
13.01.2026 19:44 Ответить
Будеш годувати їхні сім"ї??
показать весь комментарий
13.01.2026 19:48 Ответить
в тцк передамо їх прізвища
показать весь комментарий
13.01.2026 19:48 Ответить
Морозов П не твій родич🤣🤣
показать весь комментарий
13.01.2026 19:50 Ответить
моторола не твій син?
показать весь комментарий
13.01.2026 19:51 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2026 20:15 Ответить
Dust їх нагодує гарячим дустом, хай шлють заявки

нєхрєн цим "кормільцям" своїх сємєй швендяти на кацапських санкційних коритах в іран та венесуелу

що не знали де плавають ?
тепер будуть знати

первен, що більшість із них з Криму та ТОТ
показать весь комментарий
13.01.2026 20:07 Ответить
усе ще перебувають у морі

чи не закоцюбли, бідолаги ?
в морі не курортний сезон, водичка свіжа

.
показать весь комментарий
13.01.2026 20:09 Ответить
може краще фото
показать весь комментарий
13.01.2026 20:13 Ответить
Посольство України має всіляко сприяти справедливому та суворому покаранню цих т.зв. "українців" по всій строгості законів США

.
показать весь комментарий
13.01.2026 20:14 Ответить
Хай і далі перебувають !! То непотріб,гниди кремлівські !!))
показать весь комментарий
13.01.2026 19:45 Ответить
Краще на гаки та наловити тунця великого. Передати тунця голодуючім мешканцям Каракаса. Чи обміняти на нафту.
показать весь комментарий
13.01.2026 19:56 Ответить
Краще на гаки та наловити на них тунця великого. Передати тунця голодуючім мешканцям Каракаса. Чи обміняти на нафту. Або на москальське ППО на запчастини та набої і ракети.
показать весь комментарий
13.01.2026 19:58 Ответить
Випередили ...))
Перша думка - залишити , як є - нехай вони там і плавають - доскону 💀 ....
показать весь комментарий
13.01.2026 19:58 Ответить
не плавають, а крутяться, як г... в ополонці
морачки уєві

.
показать весь комментарий
13.01.2026 20:10 Ответить
раби на московських галєрах...
під власовським прапором..
показать весь комментарий
13.01.2026 19:45 Ответить
Вони не раби-вони колаборанти що свідомо працювали на ворога!
показать весь комментарий
13.01.2026 19:53 Ответить
вони не раби. вони свідомо пішли на співпрацю з росіянцями.
показать весь комментарий
13.01.2026 19:53 Ответить
Ядро на ноги та за борт!
показать весь комментарий
13.01.2026 19:46 Ответить
в морі, там же холодно і мокро...
це ж не гуманно
терміново висадіть їх на острів (безлюдний)

як в пісні
сімнадцять моряків на скриньку мерця
йо-хо-хо і пляшечка рому
показать весь комментарий
13.01.2026 20:01 Ответить
в морі до того ж і мокро
показать весь комментарий
13.01.2026 20:11 Ответить
Ну й *** на них. Можуть на них крабів ловити чи акул як наживку.
показать весь комментарий
13.01.2026 19:49 Ответить
А раптом це свідомі касаби + носії паспорту рф ще з 90хх або з 2014го + шовіністи та українофоби + путинососи.
показать весь комментарий
13.01.2026 19:53 Ответить
Це ватники,колаборанти....але ніяк не українці.Позбавити громадянства.
показать весь комментарий
13.01.2026 19:57 Ответить
Та нехай там ці коллаборанти з захопленого Криму потонуть..
показать весь комментарий
13.01.2026 20:02 Ответить
Не українці, а громадяни України. Українці це ті, хто розмовляє та думає українською мовою. Решта - це громадяни Україна і великий встид що за 34 роки існування України і за 12 років війни, ці ушльопки продовжують "дакати і какати". Але що, президент такий самий.
показать весь комментарий
13.01.2026 20:04 Ответить
Крейсер "масква" теж перебуває у морі - і це прекрасно!
показать весь комментарий
13.01.2026 20:05 Ответить
 
 