На борту задержанного танкера Marinera находятся 17 граждан Украины, - Стефанишина
На борту задержанного Соединенными Штатами российского нефтяного танкера Marinera (Bella-1) находятся 17 членов экипажа с украинским гражданством.
Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
По ее словам, посольство Украины находится в постоянном контакте с американскими органами и Госдепартаментом для обеспечения консульского доступа к гражданам.
На борту второго танкера, M-Sophia, украинских граждан нет, добавила посол.
В посольстве Украины в США рассказали "ЕП", что украинские дипломаты держат ситуацию под контролем.
Что предшествовало?
- Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
- МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.
В свою очередь, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила росСМИ, что президент США Дональд Трамп в ответ на обращение РФ согласился якобы отпустить двух моряков-россиян из шести.
США это сообщение не комментировали.
