На борту задержанного танкера Marinera находятся 17 граждан Украины, - Стефанишина

Нефтяной танкер Bella 1

На борту задержанного Соединенными Штатами российского нефтяного танкера Marinera (Bella-1) находятся 17 членов экипажа с украинским гражданством.

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

По ее словам, посольство Украины находится в постоянном контакте с американскими органами и Госдепартаментом для обеспечения консульского доступа к гражданам.

На борту второго танкера, M-Sophia, украинских граждан нет, добавила посол.

В посольстве Украины в США рассказали "ЕП", что украинские дипломаты держат ситуацию под контролем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне. ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
  • МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

  • В свою очередь, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила росСМИ, что президент США Дональд Трамп в ответ на обращение РФ согласился якобы отпустить двух моряков-россиян из шести.

    США это сообщение не комментировали.

Читайте также: США согласились освободить двух граждан РФ с танкера Bella 1, - МИД России

Автор: 

Топ комментарии
+21
Кацапи з українським громадянством і у владі перебувають.
показать весь комментарий
09.01.2026 20:29 Ответить
+20
Зрадників . Вони з криму , у всіх паспорти параші , тепер як припекло то згадали що були громадянами України .
показать весь комментарий
09.01.2026 20:39 Ответить
+19
Треба цих "моряків" за роботу на ворога позбавити громадянства.
показать весь комментарий
09.01.2026 20:29 Ответить
Страница 2 из 2
Девальвація повна...тьху.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:02 Ответить
Немає такого гівна, в яке б хохол не вліз за 100 баксів.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:28 Ответить
Їх Україна надіслала працювати на це судно? Ні. Хлопці, ваші проблеми.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:39 Ответить
Страница 2 из 2
 
 