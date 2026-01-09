На борту задержанного танкера Marinera находятся 17 граждан Украины, - Стефанишина

На борту задержанного Соединенными Штатами российского нефтяного танкера Marinera (Bella-1) находятся 17 членов экипажа с украинским гражданством.

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

По ее словам, посольство Украины находится в постоянном контакте с американскими органами и Госдепартаментом для обеспечения консульского доступа к гражданам.

На борту второго танкера, M-Sophia, украинских граждан нет, добавила посол.

В посольстве Украины в США рассказали "ЕП", что украинские дипломаты держат ситуацию под контролем.

Что предшествовало?

Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.

МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила росСМИ, что президент США Дональд Трамп в ответ на обращение РФ согласился якобы отпустить двух моряков-россиян из шести. США это сообщение не комментировали.

