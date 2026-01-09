РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10266 посетителей онлайн
Новости Теневой флот России
3 773 50

На задержанном танкере Marinera находятся украинцы, - посольство Украины в США

Украинцы на борту Marinera: посольство подтвердило присутствие наших граждан на задержанном судне

На борту российского судна Marinera, которое на днях захватили США, находятся украинские граждане.

Об этом посольство Украины в США сообщило в комментарии "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На борту есть украинцы

В посольстве Украины в США заявили, что ведомство находится "в постоянном контакте с американскими компетентными органами".

Также посольство проинформировало Государственный департамент США о необходимости обеспечения консульского доступа к украинцам.

Дальнейшие шаги будут определяться после установления всех обстоятельств, подчеркнули в ведомстве.

"Посольство держит ситуацию под контролем и принимает все необходимые меры для установления связи с украинскими гражданами", - заявили в ведомстве.

Читайте также: МИД проверяет информацию об украинцах на борту захваченного США танкера Marinera

Что предшествовало?

  • Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
  • МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

Читайте также: США согласились освободить двух граждан РФ с танкера Bella 1, - МИД России

Автор: 

посольство Украины (344) США (28916) танкер (209)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Нехай з ними поступають як з контрабандистами та ухилянтами! Це лайно, а не українці!
показать весь комментарий
09.01.2026 18:30 Ответить
+32
українці які працюють на ворога? гроші не пахнуть?
показать весь комментарий
09.01.2026 18:30 Ответить
+12
Те что Украинский паспорт вилочным обзывают, крысяне и лугандонейцы?
показать весь комментарий
09.01.2026 18:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
українці які працюють на ворога? гроші не пахнуть?
показать весь комментарий
09.01.2026 18:30 Ответить
То не українці. То люди з українським паспортом.
показать весь комментарий
09.01.2026 19:23 Ответить
Нехай з ними поступають як з контрабандистами та ухилянтами! Це лайно, а не українці!
показать весь комментарий
09.01.2026 18:30 Ответить
відправте бусік ТЦК хай повернуть громадян на батьківщину .
показать весь комментарий
09.01.2026 18:32 Ответить
Те что Украинский паспорт вилочным обзывают, крысяне и лугандонейцы?
показать весь комментарий
09.01.2026 18:33 Ответить
Трамп у відповідь на звернення РФ ухвалив рішення про звільнення двох російських громадян зі складу екіпажу танкера " Марінера - - МЗС РФ
показать весь комментарий
09.01.2026 19:13 Ответить
Бо вони стовідсотково з російської спецслужби. Це така собі джентельменська угода.
показать весь комментарий
09.01.2026 19:21 Ответить
Судно йшло під прапором РФ. За даними, на борту було двоє росіян, 17 громадян України, шість - Грузії і троє - Індії.

звільнили тільки росіян, інших судитимуть.
хоч би МЗС України втрутився!
показать весь комментарий
09.01.2026 19:29 Ответить
Навіщо?
показать весь комментарий
09.01.2026 20:15 Ответить
Доведи.
показать весь комментарий
09.01.2026 19:42 Ответить
Тобі? Неможливо. Ти тупий.
показать весь комментарий
09.01.2026 19:47 Ответить
та, типові адєскіє марічкі-пєтушкі
показать весь комментарий
09.01.2026 18:33 Ответить
та в них броня..
не чіпайте їх..
показать весь комментарий
09.01.2026 18:33 Ответить
Розстріляти на х'єр.
показать весь комментарий
09.01.2026 18:34 Ответить
Які вони українці на рашистському судні?
показать весь комментарий
09.01.2026 18:37 Ответить
Може, полонені? На турецьких галерах теж українці були. Прикуті ланцюгами. Біля весел. Може це танкер на веслах? 🤔
Це, звичайно сарказм. Швидше за все це - крисчанє, яким легше з українським паспортом виробити міжнародні морські документи. Але ж диви, свллочі, не порвали паспорти, хоча власні дупи перед кацапами рвали і рвати продовжують. Хер їм, а не консульську опіку. Показово, що кацапи перед Трампом за них не вписалися. А от Трамп отримав козир для тиску на Зєлєнского. Знову піде мова про адіннарот, раздєлєніє по ізіку і т.д.
показать весь комментарий
09.01.2026 20:10 Ответить
позбавити громадянства,
бо працюють на державу - агресора.
показать весь комментарий
09.01.2026 18:37 Ответить
то не українці ,а якісь безродні тварі
показать весь комментарий
09.01.2026 18:38 Ответить
Мутовані зайвохромосомні істоти,кремлівської селекції,потвори без роду та племені !!))
показать весь комментарий
09.01.2026 18:48 Ответить
ЦЕ СЕПАРИ !!!
показать весь комментарий
09.01.2026 18:39 Ответить
Позбавити громадянства та заборонити в'їзд в Україну !!))
показать весь комментарий
09.01.2026 18:45 Ответить
З Криму, які працевлаштовуються як українці?
То колаборанти.
показать весь комментарий
09.01.2026 18:47 Ответить
Крисчане,даунбасити та росєяне,це мутовані,зайвохромосомні потвори,кремлівської селекції ,істоти без роду та племені !!))
показать весь комментарий
09.01.2026 18:51 Ответить
Невже у них не було російського паспорта ?
росіян то звільнили...
показать весь комментарий
09.01.2026 19:21 Ответить
Пох.й на них!
Ставте їх раком і валіть на цілого.
На новой родінє з ними зазвичай так і роблять.
Єдине що в них є українське, то це паспорт громадянина України.
показать весь комментарий
09.01.2026 18:48 Ответить
Це такі українці ,як я китаєць. В одному з видань писали що це кримчани і власник танкера "маладой талантлівий бізнесмен кримчанін." А взагалі то ось вам типовий портрет ********* кримчанина. %60-65 це нащадок якогось совкового офіцера ,не нижче підполковника-полковника, як правило морського ,якому за "заслугі пєрєд атєчеством" при виході в відставку ,або запас, дозволялась прописка в Криму , ну це ще ті хто не міг прописатись в москві ,ленінграді чи Києві.
показать весь комментарий
09.01.2026 18:49 Ответить
то не украинцы, то хохоленки. В тюрягу их как и остальных
показать весь комментарий
09.01.2026 18:50 Ответить
Таке життя. Не всім «українцям» пощастило влаштуватися слугами.
показать весь комментарий
09.01.2026 18:52 Ответить
То зєхахли, а не українці.
показать весь комментарий
09.01.2026 19:01 Ответить
Феєрично - кацапів відпустили , а "українці" , в результаті , будуть сидіти ...
показать весь комментарий
09.01.2026 19:01 Ответить
ВОНИ ПО ТИПУ УКРАЇНЦІ А ЖИВУТЬ В ІНШИХ КРАЇНАХ !!!
показать весь комментарий
09.01.2026 19:02 Ответить
В Польше теракт тоже люди с украинскими паспортами совершили...
показать весь комментарий
09.01.2026 19:04 Ответить
ну...якщо дістануть прям зараз наш паспорт, ми подумаємо
показать весь комментарий
09.01.2026 19:07 Ответить
українці не співпрацюють з кацапами.
Нехай суд в США сам вирішує долю цих чмошників.
показать весь комментарий
09.01.2026 19:08 Ответить
якщо відомі прізвища, то можна до повернення в Україну і підозру їм підготувати за зраду Батьківщини - с корабля, такскать, на бал
показать весь комментарий
09.01.2026 19:13 Ответить
хіроєв в студію
показать весь комментарий
09.01.2026 19:21 Ответить
там зараз матроси на підводний крейсер ≪моцква≫ потрібні , нехай ********
показать весь комментарий
09.01.2026 19:22 Ответить
Якщо ці моряки дійсно Крисчани, то вони такі ж украінці як і японські льотчики камікадзе. Чисто по паспорту зовні так- вони украінці, Але всі вони по змісту і духу росіяне. До війни вони всі масово робили наші закордонні паспорти- бо БЕЗВІЗ. Навіть спеціальні автобусні тури організовувались тоді з Криму до Херсону чисто за паспортами.Як мінімум 20-30 % моряків які отримували пакети морських документів в украінських морських тренажерних центрах Херсону та Одеси були з Криму , Бо ім так вигідно було прикидуватись украінцями- бо багато поважних І престихних міжнародних судновласних компаній просто не наймали росіянців , Але всі вони ще й тоді м'яко кажучи ,,не любили" Украіну......
показать весь комментарий
09.01.2026 19:28 Ответить
Я навіть знаю деяких. Один керчанин електромеханік навіть прописався десь на Херсонщині щоб повністю фігурувати як українець. Після 14 року у судовласників декілька років були проблеми з перерахуванням платні на кримські банки. Тому з кримчанами без банківського українського рахунку не зв'язувались. А прописка давала можливість відкрити український аккаунт.
показать весь комментарий
09.01.2026 19:54 Ответить
По факту , якщо не відмовились - вони українські громадяни .
Тут кілька днів тому доводили що їм і пенсії треба платити !
показать весь комментарий
09.01.2026 19:57 Ответить
По факту так. Нажаль. Але у нас поки що в законодавстві є стаття що немає множинного громадянства в Україні. І людина, яка має інше окрім українського може бути позбавлена якраз українського. Те, що цей закон практично не використовують правда. Але ж можна і використати.
показать весь комментарий
09.01.2026 20:03 Ответить
Вже пізно .
Це треба було робити з 2014 року
П.С - в Україні у 2025 році легалізовано інститут множинного громадянства законом, що дозволяє українцям мати паспорти інших держав ...
показать весь комментарий
09.01.2026 20:08 Ответить
Хай перебувають там і далі. Які проблеми?
показать весь комментарий
09.01.2026 19:36 Ответить
Где крики про Миндича!?Украинцы на деньги ФСБ организовывают теракты,работают на теневом флоте России, здают объекты под удары,поют в Киеве я люблю тебя Москва!😉
показать весь комментарий
09.01.2026 19:41 Ответить
Так наша прокуратура повинна об'явити підозру за колабораціонізм і держзраду!
показать весь комментарий
09.01.2026 19:43 Ответить
Прокачка кацапських нафтм і газу через територію України - також колабораціонізм і державна зрада ?
Кому пред'являти підозри ? (питання риторичне)
показать весь комментарий
09.01.2026 19:59 Ответить
 
 