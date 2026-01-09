На задержанном танкере Marinera находятся украинцы, - посольство Украины в США

На борту российского судна Marinera, которое на днях захватили США, находятся украинские граждане.

Об этом посольство Украины в США сообщило в комментарии "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

На борту есть украинцы

В посольстве Украины в США заявили, что ведомство находится "в постоянном контакте с американскими компетентными органами".

Также посольство проинформировало Государственный департамент США о необходимости обеспечения консульского доступа к украинцам.

Дальнейшие шаги будут определяться после установления всех обстоятельств, подчеркнули в ведомстве.

"Посольство держит ситуацию под контролем и принимает все необходимые меры для установления связи с украинскими гражданами", - заявили в ведомстве.

Что предшествовало?

Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.

МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

