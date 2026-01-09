3 773 50
На задержанном танкере Marinera находятся украинцы, - посольство Украины в США
На борту российского судна Marinera, которое на днях захватили США, находятся украинские граждане.
Об этом посольство Украины в США сообщило в комментарии "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
На борту есть украинцы
В посольстве Украины в США заявили, что ведомство находится "в постоянном контакте с американскими компетентными органами".
Также посольство проинформировало Государственный департамент США о необходимости обеспечения консульского доступа к украинцам.
Дальнейшие шаги будут определяться после установления всех обстоятельств, подчеркнули в ведомстве.
"Посольство держит ситуацию под контролем и принимает все необходимые меры для установления связи с украинскими гражданами", - заявили в ведомстве.
Что предшествовало?
- Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
- МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.
Топ комментарии
+34 Дмитро Піталов #581675
показать весь комментарий09.01.2026 18:30 Ответить Ссылка
+32 громов віталій
показать весь комментарий09.01.2026 18:30 Ответить Ссылка
+12 Bicko Nelich
показать весь комментарий09.01.2026 18:33 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
звільнили тільки росіян, інших судитимуть.
хоч би МЗС України втрутився!
не чіпайте їх..
Це, звичайно сарказм. Швидше за все це - крисчанє, яким легше з українським паспортом виробити міжнародні морські документи. Але ж диви, свллочі, не порвали паспорти, хоча власні дупи перед кацапами рвали і рвати продовжують. Хер їм, а не консульську опіку. Показово, що кацапи перед Трампом за них не вписалися. А от Трамп отримав козир для тиску на Зєлєнского. Знову піде мова про адіннарот, раздєлєніє по ізіку і т.д.
бо працюють на державу - агресора.
То колаборанти.
росіян то звільнили...
Ставте їх раком і валіть на цілого.
На новой родінє з ними зазвичай так і роблять.
Єдине що в них є українське, то це паспорт громадянина України.
Нехай суд в США сам вирішує долю цих чмошників.
Тут кілька днів тому доводили що їм і пенсії треба платити !
Це треба було робити з 2014 року
П.С - в Україні у 2025 році легалізовано інститут множинного громадянства законом, що дозволяє українцям мати паспорти інших держав ...
Кому пред'являти підозри ? (питання риторичне)