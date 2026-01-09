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На затриманому танкері Marinera перебувають українці, - посольство України в США
На борту російського судна Marinera, яке днями захопили США, є українські громадяни.
Про це посольство України в США повідомило у коментарі "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
На борту є українці
У посольстві України в США заявили, що відомство перебуває "в постійному контакті з американськими компетентними органами".
Також посольство поінформувало Державний департамент США про необхідність забезпечення консульського доступу до українців.
Подальші кроки будуть визначатися після встановлення всіх обставин, наголосили у відомстві.
"Посольство тримає ситуацію під контролем та вживає всіх необхідних заходів для встановлення зв’язку з українськими громадянами",- заявили у відомстві.
Що передувало?
- Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
- МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.
Топ коментарі
+50 Дмитро Піталов #581675
показати весь коментар09.01.2026 18:30 Відповісти Посилання
+45 громов віталій
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+22 Сергій Данильченко #573490
показати весь коментар09.01.2026 18:37 Відповісти Посилання
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