На затриманому танкері Marinera перебувають українці, - посольство України в США

На борту російського судна Marinera, яке днями захопили США, є українські громадяни.

Про це посольство України в США повідомило у коментарі "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

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На борту є українці

У посольстві України в США заявили, що відомство перебуває "в постійному контакті з американськими компетентними органами".

Також посольство поінформувало Державний департамент США про необхідність забезпечення консульського доступу до українців.

Подальші кроки будуть визначатися після встановлення всіх обставин, наголосили у відомстві.

"Посольство тримає ситуацію під контролем та вживає всіх необхідних заходів для встановлення зв’язку з українськими громадянами",- заявили у відомстві.

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Що передувало?

Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.

МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.

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