На борту затриманого танкера Marinera перебувають 17 громадян України, - Стефанішина
На борту затриманого Сполученими Штатами російського нафтового танкера Marinera (Bella-1) перебувають 17 членів екіпажу з українським громадянством.
Про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
За її словами, посольство України у постійному контакті з американськими органами та Держдепартаментом для забезпечення консульського доступу до громадян.
На борту другого танкера, M-Sophia, українських громадян немає, додала посол.
У посольстві України в США розповіли "ЄП", що українські дипломати тримають ситуацію на контролі.
Що передувало?
- Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
- МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.
-
Своєю чергою речниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила росЗМІ, що президент США Дональд Трамп у відповідь на звернення РФ погодився нібито відпустити двох моряків-росіян із шести.
США це повідомлення не коментували.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль