УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13667 відвідувачів онлайн
Новини Тіньовий флот Росії США захоплюють танкери
19 654 149

На борту затриманого танкера Marinera перебувають 17 громадян України, - Стефанішина

Нафтовий танкер Bella 1

На борту затриманого Сполученими Штатами російського нафтового танкера Marinera (Bella-1) перебувають 17 членів екіпажу з українським громадянством.

Про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

За її словами, посольство України у постійному контакті з американськими органами та Держдепартаментом для забезпечення консульського доступу до громадян.

На борту другого танкера, M-Sophia, українських громадян немає, додала посол.

У посольстві України в США розповіли "ЄП", що українські дипломати тримають ситуацію на контролі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні. ВIДЕО

Що передувало?

  • Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
  • МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.

  • Своєю чергою речниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила росЗМІ, що президент США Дональд Трамп у відповідь на звернення РФ погодився нібито відпустити двох моряків-росіян із шести.

    США це повідомлення не коментували.

Також читайте: США погодилися звільнити двох громадян РФ із танкера Bella 1, - МЗС Росії

Автор: 

США (26975) українці (2788) танкер (606) Стефанішина Ольга спецуповноважена (413)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+45
Зрадників . Вони з криму , у всіх паспорти параші , тепер як припекло то згадали що були громадянами України .
показати весь коментар
09.01.2026 20:39 Відповісти
+38
Кацапи з українським громадянством і у владі перебувають.
показати весь коментар
09.01.2026 20:29 Відповісти
+34
Треба цих "моряків" за роботу на ворога позбавити громадянства.
показати весь коментар
09.01.2026 20:29 Відповісти

Завантаження...

 
 