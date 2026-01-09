На борту затриманого танкера Marinera перебувають 17 громадян України, - Стефанішина

На борту затриманого Сполученими Штатами російського нафтового танкера Marinera (Bella-1) перебувають 17 членів екіпажу з українським громадянством.

Про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

За її словами, посольство України у постійному контакті з американськими органами та Держдепартаментом для забезпечення консульського доступу до громадян.

На борту другого танкера, M-Sophia, українських громадян немає, додала посол.

У посольстві України в США розповіли "ЄП", що українські дипломати тримають ситуацію на контролі.

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Що передувало?

Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.

МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.

Своєю чергою речниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила росЗМІ, що президент США Дональд Трамп у відповідь на звернення РФ погодився нібито відпустити двох моряків-росіян із шести. США це повідомлення не коментували.

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