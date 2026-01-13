Ціни на золото стабілізувалися нижче рекордного рівня

13 січня ціни на золото дещо знизилися, оскільки інвестори зафіксували прибуток після того, як дорогоцінний метал досяг рекордного рівня в $4600 за унцію на попередній сесії на тлі загостреної геополітичної та економічної невизначеності.

Про це повідомляє Reuters.

Спотова ціна на золото знизилася на 0,3% до $4 593,81 за унцію, тоді як ф’ючерси на золото в США з поставкою в лютому впали на 0,6% до $4 587,10.

Ціна на злитки зросла більш ніж на 2%, досягнувши історичного максимуму в $4 629,94 на попередній сесії після того, як адміністрація Трампа розпочала кримінальне розслідування щодо голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.

Геополітичні побоювання посилилися після заяви Трампа про те, що будь-яка країна, яка веде бізнес з Іраном, зіткнеться з 25% тарифом на торгівлю зі США. Наразі Вашингтон оцінює реакцію на придушення найбільших антиурядових протестів за останні роки в країні-експортері нафти.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Заворушення в Ірані відбуваються на тлі демонстрації сили США на міжнародній арені, зокрема дій щодо президента Венесуели Ніколаса Мадуро та обговорення можливості придбання Гренландії шляхом купівлі або силою.

Спотова ціна на срібло знизилася на 0,1% до $84,86 за унцію після досягнення історичного максимуму в $86,22 у понеділок.

Спотова ціна на платину впала на 1,9% до $2 299,20 за унцію після рекордного піку в $2 478,50 29 грудня. Паладій знизився на 2,6% до $1 793 за унцію.

Як повідомлялося, 12 грудня ціни на золото та срібло піднялися до рекордних рівнів після повідомлень про кримінальне обвинувачення голови Федеральної резервної системи США. Це викликало занепокоєння щодо незалежності регулятора, а масові протести в Ірані додатково підвищили попит на захисні активи.

Золото подорожчало майже до $4 600 за унцію, а срібло наблизилося до $85. Поштовхом стали слова голови ФРС Джерома Пауелла, який заявив, що можливе кримінальне переслідування слід розглядати "в ширшому контексті погроз і постійного тиску з боку адміністрації", спрямованого на вплив на рішення центробанку щодо процентних ставок.