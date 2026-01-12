Золото та срібло подорожчали до нових рекордів на тлі новин про кримінальну справу проти голови ФРС

Ціни на золото та срібло зросли до рекордних рівнів на тлі новин про кримінальне обвинувачення голови Федеральної резервної системи США.

Це викликало занепокоєння щодо незалежності регулятора, а масові протести в Ірані посилили попит на захисні активи, повідомляє Bloomberg.

Золото подорожчало майже до $4 600 за унцію, а срібло наблизилося до $85. Поштовхом стали слова голови ФРС Джерома Павелла, який зазначив, що можливе кримінальне переслідування слід розглядати "в ширшому контексті погроз і постійного тиску з боку адміністрації" з метою вплинути на рішення центробанку щодо процентних ставок.

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Після його коментарів долар ослаб, а прибутковість 10-річних казначейських облігацій США дещо зросла. Торішні системні атаки адміністрації Дональда Трампа на ФРС стали одним із головних чинників тиску на долар і підтримки цін на золото.

Дорогоцінні метали перебувають у центрі потужного висхідного тренду на тлі сукупності факторів, що різко підвищили попит. Серед ключових факторів – зниження процентних ставок у США, загострення геополітичних ризиків, падіння довіри до долара та тиск на ФРС.

Додатковим фактором зростання стали криваві протести в Ірані, які підвищили привабливість дорогоцінних металів як "тихої гавані" на тлі припущень про можливе повалення ісламської республіки.

Як повідомлялося, 12 січня ціни на нафту продовжили зростання на тлі побоювань, що ескалація протестів в Ірані може призвести до перебоїв у постачанні від країни-члена ОПЕК. Водночас спроби швидко відновити експорт нафти з Венесуели стримують подальше підвищення цін.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 31 цент, або 0,49%, до $63,65 за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate коштує $59,42 за барель, що на 30 центів, або 0,51%, більше, ніж раніше.