США могут конфисковать десятки танкеров с венесуэльской нефтью, - Reuters

Американская прокуратура обратилась в федеральные суды с запросами на ордера для гражданской конфискации нефтяных танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть, которая находится под санкциями США.

Об этом сообщает агентство Reuters

Речь идет о применении механизма так называемой гражданской конфискации - процедуры, которую используют в судебной системе США для изъятия имущества, задействованного в незаконной деятельности. Американская прокуратура считает незаконной деятельностью транспортировку венесуэльской нефти, подпадающей под санкционные ограничения.

По информации Reuters, в течение последних недель Береговая охрана США при поддержке американских военных кораблей уже захватила пять нефтяных танкеров, которые перевозили или ранее транспортировали венесуэльскую нефть.

Точное количество судов, в отношении которых прокуратура запрашивает ордера, пока неизвестно, поскольку эти данные не являются публичными. В то же время источники агентства отмечают, что речь идет как минимум о нескольких десятках танкеров вместе с их грузом.

Что предшествовало?

Напомним, 7 января сообщалось, что США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне

Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.

МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

Посол Украины в США сообщила, что на борту задержанного нефтяного танкера Marinera (Bella-1) находятся 17 членов экипажа с украинским гражданством.

Удары США по Венесуэле

