США могут конфисковать десятки танкеров с венесуэльской нефтью, - Reuters
Американская прокуратура обратилась в федеральные суды с запросами на ордера для гражданской конфискации нефтяных танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть, которая находится под санкциями США.
Об этом сообщает агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о применении механизма так называемой гражданской конфискации - процедуры, которую используют в судебной системе США для изъятия имущества, задействованного в незаконной деятельности. Американская прокуратура считает незаконной деятельностью транспортировку венесуэльской нефти, подпадающей под санкционные ограничения.
По информации Reuters, в течение последних недель Береговая охрана США при поддержке американских военных кораблей уже захватила пять нефтяных танкеров, которые перевозили или ранее транспортировали венесуэльскую нефть.
Точное количество судов, в отношении которых прокуратура запрашивает ордера, пока неизвестно, поскольку эти данные не являются публичными. В то же время источники агентства отмечают, что речь идет как минимум о нескольких десятках танкеров вместе с их грузом.
Что предшествовало?
- Напомним, 7 января сообщалось, что США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне
- Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
- МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.
- Посол Украины в США сообщила, что на борту задержанного нефтяного танкера Marinera (Bella-1) находятся 17 членов экипажа с украинским гражданством.
Удары США по Венесуэле
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
- Кроме того, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".
- Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение, согласно которому на период отсутствия Николаса Мадуро обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Делси Родригес.
- 5 января Николаса Мадуро доставили на заседание суда в Нью-Йорке.
- Суд в Нью-Йорке оставил Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес под стражей после первого заседания в федеральном суде.
если европейцы нічого не роблять, то кто тогда зброю покупает и денежку дает? а миндичи что тогда разворовывают?