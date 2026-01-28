США готовы применить силу для сотрудничества с временными властями Венесуэлы, - Рубио

Администрация президента США Дональда Трампа готова применить силу, чтобы обеспечить максимально возможное сотрудничество временного президента Венесуэлы Делси Родригес.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Эти слушания стали первым публичным выступлением Рубио перед Конгрессом после операции США в Каракасе, которая 3 января привела к задержанию предыдущего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

По словам Рубио, Делси Родригес обязалась открыть энергетический сектор Венесуэлы для американских компаний, предоставить им преференциальный доступ к производству, а также использовать средства от продажи нефти для закупки американских товаров.

"Мы готовы применить силу, чтобы обеспечить максимальное сотрудничество, если другие методы не дадут результата. Мы надеемся, что это не будет необходимо, но мы никогда не будем уклоняться от своего долга перед американским народом и нашей миссии в этом полушарии", - заявил Рубио.

