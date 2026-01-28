США готовы применить силу для сотрудничества с временными властями Венесуэлы, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио поговорил с Йоганном Вадефулем

Администрация президента США Дональда Трампа готова применить силу, чтобы обеспечить максимально возможное сотрудничество временного президента Венесуэлы Делси Родригес.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Эти слушания стали первым публичным выступлением Рубио перед Конгрессом после операции США в Каракасе, которая 3 января привела к задержанию предыдущего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

По словам Рубио, Делси Родригес обязалась открыть энергетический сектор Венесуэлы для американских компаний, предоставить им преференциальный доступ к производству, а также использовать средства от продажи нефти для закупки американских товаров.

"Мы готовы применить силу, чтобы обеспечить максимальное сотрудничество, если другие методы не дадут результата. Мы надеемся, что это не будет необходимо, но мы никогда не будем уклоняться от своего долга перед американским народом и нашей миссии в этом полушарии", - заявил Рубио.

"Застосувати силу для співпраці"…

Хтось казав, що Рубіо в Білому дурдомі позитивний персонаж?
28.01.2026 10:39 Ответить
Купувати американськи товари. Венесуелі попа.
28.01.2026 11:03 Ответить
Яке феєричне формулювання.
Колхоз - дєло добровольноє.
28.01.2026 10:39 Ответить
Вирішили "трохи" обмежити поставки до Венесуели китайських товарів? А це буде цікаво 🤔
28.01.2026 10:45 Ответить
Ще один цвях в труну американської демократії.
28.01.2026 10:46 Ответить
Після розстрілу американських громадян за останні дні АЙСами(служба міграції),можна вже заявити,що демократії у США настав гаплик.
28.01.2026 16:03 Ответить
американські злочинці, копіюють політику рашистського кровопивці української крові куйла в Україні...
28.01.2026 10:48 Ответить
В открытую говорят о главной цели(нефть).
28.01.2026 10:55 Ответить
Спочатку був "костюмчик" ЗЕ у Білому домі, потім Мадуро без костюмчика в кайданках... Потім з пінгвіном... Потім два пдра в костюмчиках на Алясці, на портреті в Білому Домі..
28.01.2026 11:00 Ответить
І чим вони від гітлєра/путіна відрізняються?
28.01.2026 11:47 Ответить
Яка різниця між двома недоімперіями ?на парашастані нема корінного народу одні поневолені за царів і радянську владу в америкі теж індіанців загнали у резервації тих що не знищили наїхало всякоготзброду вори проститутки аферисти втікачі вбивці з усього світу тому америкоси підтримують собі подібних і допомогають
28.01.2026 11:58 Ответить
 
 