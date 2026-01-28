США готовы применить силу для сотрудничества с временными властями Венесуэлы, - Рубио
Администрация президента США Дональда Трампа готова применить силу, чтобы обеспечить максимально возможное сотрудничество временного президента Венесуэлы Делси Родригес.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Эти слушания стали первым публичным выступлением Рубио перед Конгрессом после операции США в Каракасе, которая 3 января привела к задержанию предыдущего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
По словам Рубио, Делси Родригес обязалась открыть энергетический сектор Венесуэлы для американских компаний, предоставить им преференциальный доступ к производству, а также использовать средства от продажи нефти для закупки американских товаров.
"Мы готовы применить силу, чтобы обеспечить максимальное сотрудничество, если другие методы не дадут результата. Мы надеемся, что это не будет необходимо, но мы никогда не будем уклоняться от своего долга перед американским народом и нашей миссии в этом полушарии", - заявил Рубио.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
- Кроме того, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут обеспечить "безопасный, надлежащий и разумный переход власти".
- Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение, согласно которому на период отсутствия Николаса Мадуро обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Делси Родригес.
- 5 января Николаса Мадуро доставили на заседание суда в Нью-Йорке.
- Суд в Нью-Йорке оставил Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес под стражей после первого заседания в федеральном суде.
