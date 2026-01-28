В Иране пригрозили США "серьезными потерями" в случае ударов по стране

Любые попытки американских военных нанести удары по объектам на территории Ирана обернутся для США значительными потерями.

Об этом заявил заместитель главнокомандующего иранской армии, контр-адмирал Хабиболла Сайяри, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fars.

Он прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о сосредоточении вблизи Ирана мощного формирования Военно-морских сил Соединенных Штатов. По словам Сайяри, Вашингтон пытается оказать давление на Тегеран демонстрацией военной силы.

"Мы имеем возможности нанести серьезный ущерб противнику, и он прекрасно понимает, что любая авантюра обернется для него серьезными потерями", - подчеркнул иранский адмирал.

Сайяри также заверил, что армия Ирана полностью готова к защите страны. По его словам, Вооруженные силы Исламской Республики настроены защищать территориальную целостность, независимость и политическую систему государства, а также выполнять свои задачи "с полной силой".

Ранее Трамп заявил, что корабли ВМС США движутся в направлении Ирана.

На фоне этого международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.

  • Ранее специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.
  • В свою очередь иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3 117 протестующих.

Топ комментарии
+7
Трампло-сцикло.
28.01.2026 15:46 Ответить
+5
Та не переймайтеся так, сектанти. Все закінчиться, так і не розпочавшись. Полякає трохи, а потім тупо збільшить тарифи.
28.01.2026 15:50 Ответить
+4
Нам потрібно щоб США нанесло удар по Ірану, і знищило керівництво Ірану, і бажано щоб Іран розколовся на кілька територій під контролем поміркованих сил, щоб росія не отримувала від Ірану ніякої військової допомоги!
28.01.2026 15:54 Ответить
"трампло" здується.чи то вже здувся
28.01.2026 15:45 Ответить
Нам потрібно щоб США нанесло удар по Ірану, і знищило керівництво Ірану, і бажано щоб Іран розколовся на кілька територій під контролем поміркованих сил, щоб росія не отримувала від Ірану ніякої військової допомоги!
28.01.2026 15:54 Ответить
Допомога з Ірану вже не критична. РФ освоїла виробництво шахедів на своїх території.
28.01.2026 16:56 Ответить
росія і виробництво українських двигунів для гелікоптерів та літаків освоїла на своїй території, але досягнути того рівня якості досі не може
28.01.2026 16:58 Ответить
поки що все,що ЗРОБИЛО США ТАК ЦЕ,ТЕ, ЩО збурило іранське суспільство .яке повірило в американську підтримку.вийшло на протести , які(не без допомоги 3,14дерації) іранські сили правопорядку жорстоко придушують.Це є діяльність американського роду Юди , котрий нині при владі в США,
28.01.2026 17:28 Ответить
Коли виходиш на протести, потрібно брати з собою зброю, а не надіятись на США.
28.01.2026 17:29 Ответить
то як без зброї буде поділ Ірану так.як Вам треба???Хера татку, туз козирний
28.01.2026 17:34 Ответить
ці бродаті бабаї дісно можуть вжарити , не то що сцикливі піндоси. по великому рахунку після 2ї світової США просрало всі свої воєні компанії. сцикуни.
Ці бородаті можуть тільки язиком...
Нагадайте мені їх відповідь "для США значними втратами" на попередній удар?
28.01.2026 16:06 Ответить
Бородаті вигнали піндосів з афгану, узкоглаці вьєтнамці випхали ціх сцикунів зі своєї країни... Покажіть хочч одну війну яку виграли американці після 2ї світової? одні понти та інтриги .
28.01.2026 16:19 Ответить
"бородаті", "піндоси", "узкоглазі"... а ви до якої "раси" відноситеся, відчувається рускоязичницько-совкове виховання.
28.01.2026 16:32 Ответить
"Покажіть хочч одну війну яку виграли американці після 2ї світової? одні понти та інтриги ." - холодна війна, та кінець совку.
28.01.2026 16:43 Ответить
З Афганістану вони пішли самі, і причина в цьому зовсім не бородачі.
Які виграли, Війна в Перській затоці, посів компанія 2003 року де остаточно винесли Хусейна, і ще безліч інших конфліктів і військових операцій. Всі історію, дурепа.
28.01.2026 17:00 Ответить
яка причина виходу американців з Афганістану.якщо влада перейшла до рук тих самих "талібів" з котрими воювали американці....???
28.01.2026 17:31 Ответить
Причина одна, чорна діра в які викидали мільярди доларів платників податків не отримуючи позитивної віддачі.
28.01.2026 18:42 Ответить
совок головного мозку?
28.01.2026 16:16 Ответить
не совок аргументи є? чи аби що
28.01.2026 16:20 Ответить
Південна Корея,Ірак наприклад.Афганці вирішили жити по своєму,мак вирощувати,послали демократію,як і українці .Вьтнамців совок витянув.
Тупа ти корова.Корова МУУУУУ,молока кому
28.01.2026 16:30 Ответить
Що стосується Вьетнаму, то одним з головних чинників виведення військ це скандал в США, коли громадськість стали чинити шалений тиск на адміністрацію. Просто тоді Білий дім теж приховував реальний стан речей.
28.01.2026 17:02 Ответить
Якби штати не вписувались в конфлікти,все стало б краснопузим
28.01.2026 16:32 Ответить
Ахахахах))))
Валя, від вас кацапськими методичками смердить. Марш вчити історію
Писати про "сцикунів" США, користуючись американським інтернетом з американського айфона (або андроїда) у соцмережі, яку створили американці - це взагалі вищий рівень інтелектуальної інвалідності.Через це і твоя аналітика теж десь ще на рівні дитсадка. Поки ти пишеш про "сцикливих піндосів", вони контролюють світовий океан і логістику всієї планети. Якщо вони такі слабкі, чому тоді їхня валюта - світова, а їхня зброя - це те, про що мріє кожна армія світу, (включаючи ту, за яку ти вболіваєш) і пів світу стоїть у черзі за їхніми F-16, HIMARS та Patriot,а весь "антизахідний світ" тремтить від однієї думки про санкції чи передачу їхніх старих ракет 90-х років? "Просрали компанії"? Думка чергового експерта з дивана, який путає політичну волю з військовою поразкою. Бо якби ти вивчала історію не по надписах на стінах громадських туалетів, то ти б знала, що США виграли всі військові зіткнення після 1945 року. Поразки були політичні - коли набридало годувати дикунів, які не хочуть цивілізації. У суто військовому плані армія США - це єдина сила, здатна вести дві великі війни в різних частинах світу одночасно. Спробуй це заперечити, не використовуючи методички з телевізора. Але наступного разу пиши одразу вже з авіаносця а не з дівану,щоб було переконливіше.
28.01.2026 17:57 Ответить
твоя США в тандемі з кацапстаном якраз і влаштувала цю бійню в Україні . Спочатку продала Крим та Донбас у 2014 му році , забронивши ЗСУ захищатися від кацапської окупації. а У 2022му почлась "лигімітизація " проданих українськіх теріторій урядом негра Абами. в твоїх методичках такого не пишуть і вобше що ти загубив на українському ресурсі?
28.01.2026 18:09 Ответить
Для тебе це не російська військова агресія, а бійня в Україні...
28.01.2026 18:38 Ответить
Перш ніж повчати інших, варто хоча б cамій вивчити базу: у 2022 році Обама вже 5 років як не був президентом. Стверджувати, що "уряд негра Абами" щось робив у 2022-му - це повністью розписатися у власній дремучій тупості і не розуміння теми взагалі. Про твою несітницю про "Продаж" Криму та Донбасу в 2014-му-Санкції: Саме адміністрація Обами запровадила перші пакети санкцій проти рф за анексію Криму. Був підписаний указ, який забороняв будь-які торговельні операції з окупованим півостровом. 27 березня 2014 року саме США стали співавторами https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://ppu.gov.ua/press-center/10-rokiv-tomu-bula-ukhvalena-persha-rezoliutsiia-ha-oon-shchodo-krymu/&ved=2ahUKEwjkmaXE0q6SAxWqrYkEHYtJJuMQy_kOegQIBxAC&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw1d2iTo8UqRf_4xEgV060Np&ust=1769703800352000 резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262, яка підтвердила територіальну цілісність України та назвала "референдум" у Криму незаконним. Хоча летальну зброю почали постачати пізніше, США з 2014 року надавали Україні нелетальну допомогу (бронежилети, прилади нічного бачення, радари) та тренували українських військових на Яворівському полігоні. А цей твій Міф про "заборону захищатися"-Це взагалі класичний , христоматійний і найпопулярніший маніпулятивний штамп усіх лаптеногих кремлівських ботів накшталт тебе. Насправді США та ЄС дійсно радили Києву не вступати у відкритий військовий конфлікт у Криму через страх ескалації та повний розвал української армії на той момент. Однак рішення про відсутність наказу на відкриття вогню приймало тогочасне українське керівництво, виходячи з реального стану військ. Спроба перекласти відповідальність суто на США - це типовий прийом російської пропаганди для знецінення стратегічного партнерства, на яку ти тут так завзято працюєш. І замість тоі маячні що ти пишеш про "легітимізації територіі", у 2022 році США очолили світову коаліцію (формат "Рамштайн") для надання Україні зброї (HIMARS, Patriot, Abrams), щоб ці території повернути. Якби був "тандем з кацапстаном", Україна б не отримувала розвідувальні дані та мільярди доларів військової допомоги, які дозволили звільнити Херсон та Харківщину. Твоя логіка на рівні несповна розуму хвороі на всю голову дитини або ворожого російського провокатора який намагається корчити з себе такого дурника і тільки прикидається ідіотом. І всі твої "факти" - це суцільна суміш невігластва та російських методичок. США - єдина країна, яка надала Україні реальну зброю та фінанси, щоб ми не стали частиною твого улюбленого "кацапстану". А щодо українського ресурсу - то він для тих, хто вміє думати, а не для тих хто ретранслює російську пропагандистську маячню про "тандеми". Що ти тут робиш- питати не буду- бо питання відверто риторичне і відповідь очевидна: робота в тебе тут така. Питання тільке одне: скільки коштує твоя совість щоб так низько пасти і так задешево продатись російському агітпрому ,обливаючи брудом все що стосується Украіни і іі співпраці з США ? Йшла б вже на панель, якщо грошей не вистачає. Чи вік вже не дозволяє, чи тут гроші просто платять більше за це?
28.01.2026 19:10 Ответить
Підтримую Вас. Краще і не скажеш.
28.01.2026 18:34 Ответить
Жахливе пугало вселенського маштабу надує щоки пукне та взад Штати вже посиіховисько для всьог світу стасунки з ними це проблема останє БАРКРУТСВО
28.01.2026 16:17 Ответить
 
 