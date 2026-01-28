В Иране пригрозили США "серьезными потерями" в случае ударов по стране

Любые попытки американских военных нанести удары по объектам на территории Ирана обернутся для США значительными потерями.

Об этом заявил заместитель главнокомандующего иранской армии, контр-адмирал Хабиболла Сайяри, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fars.

Он прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о сосредоточении вблизи Ирана мощного формирования Военно-морских сил Соединенных Штатов. По словам Сайяри, Вашингтон пытается оказать давление на Тегеран демонстрацией военной силы.

"Мы имеем возможности нанести серьезный ущерб противнику, и он прекрасно понимает, что любая авантюра обернется для него серьезными потерями", - подчеркнул иранский адмирал.

Сайяри также заверил, что армия Ирана полностью готова к защите страны. По его словам, Вооруженные силы Исламской Республики настроены защищать территориальную целостность, независимость и политическую систему государства, а также выполнять свои задачи "с полной силой".

Ранее Трамп заявил, что корабли ВМС США движутся в направлении Ирана.

Ситуация в Иране

На фоне этого международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.

Ранее специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.

В свою очередь иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3 117 протестующих.

