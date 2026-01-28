Госсекретарь США Рубио оценил последствия потенциального устранения верховного лидера Ирана

Возможные последствия устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи остаются непредсказуемыми.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената США.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что нет понимания, кто может прийти к власти. По его словам, политическая система Ирана является сложной и многоуровневой.

Она сочетает власть верховного лидера, Корпуса стражей революции и квазиизбранных структур.

Позиция США относительно возможных изменений в Иране

Рубио признал, что ситуация в Иране сложнее, чем в Венесуэле. Он подчеркнул необходимость очень взвешенного подхода к любым решениям. По его словам, США должны быть готовы к различным сценариям.

"Никто не знает, что придет ему на смену", - заявил Рубио, комментируя возможное устранение Хаменеи.

Госсекретарь Америки отметил, что действующий режим существует десятилетиями. Любые изменения могут иметь серьезные последствия для региона.

Военное присутствие и сигналы Тегерана

Рубио допустил возможность превентивных действий для защиты американских военных. Он назвал целесообразным сильное военное присутствие США на Ближнем Востоке.

В то же время дипломат выразил надежду, что до ударов не дойдет.

Президент США Дональд Трамп ранее призвал Иран к переговорам по ядерной сделке. Он также сообщил о приближении американского флота к региону.

Авианосная группа USS Abraham Lincoln вошла в зону ответственности CENTCOM. Американская разведка считает, что иранский режим ослаб больше всего с 1979 года.