Госсекретарь США Рубио оценил последствия потенциального устранения верховного лидера Ирана

Рубио о возможном устранении Хаменеи

Возможные последствия устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи остаются непредсказуемыми.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената США.

  • Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что нет понимания, кто может прийти к власти. По его словам, политическая система Ирана является сложной и многоуровневой.
    Она сочетает власть верховного лидера, Корпуса стражей революции и квазиизбранных структур.

Позиция США относительно возможных изменений в Иране

Рубио признал, что ситуация в Иране сложнее, чем в Венесуэле. Он подчеркнул необходимость очень взвешенного подхода к любым решениям. По его словам, США должны быть готовы к различным сценариям.

"Никто не знает, что придет ему на смену", - заявил Рубио, комментируя возможное устранение Хаменеи.

Госсекретарь Америки отметил, что действующий режим существует десятилетиями. Любые изменения могут иметь серьезные последствия для региона.

Военное присутствие и сигналы Тегерана

Рубио допустил возможность превентивных действий для защиты американских военных. Он назвал целесообразным сильное военное присутствие США на Ближнем Востоке.
В то же время дипломат выразил надежду, что до ударов не дойдет.

Президент США Дональд Трамп ранее призвал Иран к переговорам по ядерной сделке. Он также сообщил о приближении американского флота к региону.

Авианосная группа USS Abraham Lincoln вошла в зону ответственности CENTCOM. Американская разведка считает, что иранский режим ослаб больше всего с 1979 года.

Топ комментарии
+11
Верховним лідером Ірану буде аятола Трамп!
28.01.2026 21:32
28.01.2026 21:32
+6
У Рубіо трохи розуму залишилось, і тому він довго не просидить в кріслі держсекретаря.
28.01.2026 21:50
28.01.2026 21:50
+5
Іран друг московитів, а це означає, що наш ворог. А тому підтримую удар США по Ірану.
28.01.2026 22:10
28.01.2026 22:10
Гіп - гіп -- Ура!
Можливі наслідки усунення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї залишаються непередбачуваними. А от наслідки фізиного усунення ху№ла дуже передбачувані - мир у Еввропі і всім гарно. Та шо думай, Рубіо...
Вы марксист? Переоцениваете роль личности в истории. В Нюрнберге судили не личности судили национал социализм. С устранением ***** останется среда которую взрастил рашизм. Будет коллективный Путин. Идеи останутся. Так как, в обозримом будущем, суда над рашизмом не предвидится, остается надеяться что режим сам сломает себе шею.
Нет, не марксист. В общем, мой пост это скорее ирония, я понимаю, что со смертью путина проблемы рашизма так просто не решаться. С другой стороны, если б он здох, все равно было бы прятно...
Візміть Трампа і подивіться як змінилася Америка навіть маючи потужні демократичні традиції. Усуньте його фізично і зміни прийдуть миттєво. Так що особистіть поки що відіграє велику роль.
Іран не венесуела
Трамп казав шо покладем аятол на лопатки однією лівою - а Рубіо якось не такий войовничий
Не зовсім. Знести аятол відносно нескладно, але що потім буде з країною та усім регіоном? Є приклади з Іраком, Лівією та Сирією - країни практично розідрані.
Знести аятол відносно нескладно

Дуже складно. Логистика абсолютно отсутствует. Ракетными ударами не снести. Нужно наземная операция. Самое первое, нет плацдарма для накапливания. Да и, пока шли "армады" подавили протесты которые могли внести сумятицу в иранские ряды.
Если начнутся системные удары, протесты возобновятся. Хотя, конечно, время во многом упущено.
Так в діда є турбобульбулятор - включить і аятолам кизда
У наркоманів "бульбулятором" іменується саморобний, з пластикової пляшки, кальян...
"Держсекретар США Рубіо оцінив наслідки потенційного усунення верховного лідера Ірану"
"Можливі наслідки усунення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї залишаються непередбачуваними"
кому щє потрібні якийсь оцінки чого б же там не було,
шукайте Рубіо, тей оцінить.
пес його знає, це таки цікава оцінка.
Ніяк .
Залізли в Іран - що в результаті ?
Залізли в Афганістан - що в результаті ?
ах, це ж ненена ригівська яка русню назвала...
тут зрозуміло.
Головною метою операції в Афганістані була ліквідація Бен Ладена. Вона була виконана. А те, що не вдалося втримати лояльний режим,значною мірою пов'язано зі складністю логістики. Усе, в тому числі й паливо для техніки, доводилось завозити літаками. Це дуже дорого.
Після січня 2025-го - вже ніяк.
ви не попали під моє питання, але я почюв.
ах ви про доніка? - так конкретизуйте довбойоба персонально
чи вам нагадати 73% ?
знову не попали.
ви завжди не в туди попадаєте? ))
Ірак, Афганістан, В'єтнам... Це ви не туди постійно попадаєте))
нарешті ви знайли слово "відповісти",
яке під кожним і бундь чиїм дописом.
мої вітання - ви таки повільно але обучяємий
а матюкатися залишайте
по перше - це не лічіть літній людині
по друге - це порушає правила форуму.
Завтра війна, а Рубіо втомлений і не знає напевно результат!!! Як жити?
Її теж викрали ?
страшненька...
Матінко Богородиця, Пресвята дева Марія зроби так, шо би я це забув...
tramp to Iran: "make a deal or face "major destruction" "
побачимо...
то дайте дозвіл Ізраїлю
