Госсекретарь США Рубио оценил последствия потенциального устранения верховного лидера Ирана
Возможные последствия устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи остаются непредсказуемыми.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената США.
- Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что нет понимания, кто может прийти к власти. По его словам, политическая система Ирана является сложной и многоуровневой.
Она сочетает власть верховного лидера, Корпуса стражей революции и квазиизбранных структур.
Позиция США относительно возможных изменений в Иране
Рубио признал, что ситуация в Иране сложнее, чем в Венесуэле. Он подчеркнул необходимость очень взвешенного подхода к любым решениям. По его словам, США должны быть готовы к различным сценариям.
"Никто не знает, что придет ему на смену", - заявил Рубио, комментируя возможное устранение Хаменеи.
Госсекретарь Америки отметил, что действующий режим существует десятилетиями. Любые изменения могут иметь серьезные последствия для региона.
Военное присутствие и сигналы Тегерана
Рубио допустил возможность превентивных действий для защиты американских военных. Он назвал целесообразным сильное военное присутствие США на Ближнем Востоке.
В то же время дипломат выразил надежду, что до ударов не дойдет.
Президент США Дональд Трамп ранее призвал Иран к переговорам по ядерной сделке. Он также сообщил о приближении американского флота к региону.
Авианосная группа USS Abraham Lincoln вошла в зону ответственности CENTCOM. Американская разведка считает, что иранский режим ослаб больше всего с 1979 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дуже складно. Логистика абсолютно отсутствует. Ракетными ударами не снести. Нужно наземная операция. Самое первое, нет плацдарма для накапливания. Да и, пока шли "армады" подавили протесты которые могли внести сумятицу в иранские ряды.
"Можливі наслідки усунення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї залишаються непередбачуваними"
кому щє потрібні якийсь оцінки чого б же там не було,
шукайте Рубіо, тей оцінить.
Залізли в Іран - що в результаті ?
Залізли в Афганістан - що в результаті ?
тут зрозуміло.
ах ви про доніка? - так конкретизуйте довбойоба персонально
чи вам нагадати 73% ?
ви завжди не в туди попадаєте? ))
яке під кожним і бундь чиїм дописом.
мої вітання - ви таки повільно але обучяємий
по перше - це не лічіть літній людині
по друге - це порушає правила форуму.
Матінко Богородиця, Пресвята дева Марія зроби так, шо би я це забув...
побачимо...