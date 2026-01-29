Іран готовий негайно і рішуче відповісти на будь-яку агресію, - глава МЗС Аракчі

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран готовий "негайно і рішуче відповісти на будь-яку агресію.

Про це Аракчі написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Негайно та рішуче"

"Наші Збройні Сили готові - з пальцями на спусковому гачку - негайно та рішуче відповісти на будь-яку агресію проти нашої землі, повітря та моря", - йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що "цінні уроки", отримані з 12-денної війни, дозволили Ірану "реагувати ще сильніше, швидше та глибше".

Також читайте: Саудівська Аравія та ОАЕ відмовилися надати США свою територію для атак по Ірану, - ЗМІ

Ядерна угода

"Водночас Іран завжди вітав взаємовигідну, справедливу та рівноправну ядерну угоду - на рівних умовах та вільну від примусу, погроз та залякування, - яка гарантує права Ірану на мирні ядерні технології та забезпечує відсутність ядерної зброї", додав Аракчі.

Також іранський міністр вчергове зауважив, що Іран не прагне отримати ядерну зброю.

Читайте: Держсекретар США Рубіо оцінив наслідки потенційного усунення верховного лідера Ірану

Що передувало?

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив про наближення американського флоту до берегів Ірану та закликав Тегеран укласти ядерну угоду.

Ситуація в Ірані

Міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.

Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.

  • Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.
  • Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3 117 протестувальників.

Та срати йому на революцію. Трамп б'ється за Ізраїль.
29.01.2026 08:19 Відповісти
А базуваться нема де... Саудити й ОАЕ відмовили в базуванні. Тому до затяжних бойових дій ескадра не готова, і вести їх не здатна. І, боюсь, "венесуельського варіанту, у них не вийде...
29.01.2026 07:16 Відповісти
У район Перської затоки, до берегів Ірану, прибула американська авіаносна група.
Поки невідомо, чи здійсняться погрози Трампа, але необхідні для удару сили, як вважають військові оглядачі, зібрані.
29.01.2026 06:42 Відповісти
29.01.2026 06:42 Відповісти
29.01.2026 07:16 Відповісти
Обстріляють томагавками.
29.01.2026 07:23 Відповісти
І що? КУДИ вони будуть "стрілять "Томагавками"? І скількома? Ти розумієш, що означає вислів "штатний боєкомплект"? Чи американці будуть стрілять "Томагавками" з ядерними зарядами?
29.01.2026 07:35 Відповісти
Тож є ше B-2. Там багато не треба, відпрацювати по бункерах. Ізраели *********. Все буде в ажурі )
29.01.2026 08:21 Відповісти
Чим ти будеш "відпрацьовувать по бункерах"? Вони в суцільному скельному масиві вирубані! І виходи - в ущелини. Як ти туди Б-2 "заведеш"?
29.01.2026 08:24 Відповісти
Хто там говорив що США вже не світовий жандарм. Світовий ковбой Дискобомбуляр.
29.01.2026 07:04 Відповісти
Як і у московитів ******, - «можем пафтаріть», як штани обсохнуть!!
29.01.2026 07:06 Відповісти
А вони рахували співвідношення сил?! Будуть воювати до останнього іранця?!
29.01.2026 07:07 Відповісти
Як в Афганістані?
29.01.2026 07:25 Відповісти
І В'єтнамі.
29.01.2026 07:29 Відповісти
Та все , здавайтесь, зараз доня вас дискомбобулятором до ранку переможе.Це вам не зельоний фламінго, там букв набагато більше.
29.01.2026 07:24 Відповісти
Так а що, революція вже закінчилась?
29.01.2026 08:18 Відповісти
29.01.2026 08:19 Відповісти
Іран -т менші брати терористів кцапів, діють як їх старші брати - погроза застосувати силу. Чим більше буде погроз - тим боляче і швидко вас знищать збройні сили США.
29.01.2026 08:31 Відповісти
Судя по истерикам чалмобородых в течении уже почти месяца - по несколько раз в день- им и в самом деле очень страшно ))
29.01.2026 08:36 Відповісти
Немає їм чого боятись.
Бункери глибокі, КВІРи готові помирати за аятолу, а народ все стерпить.
Логіка режимів, що тримаються на грубій силі - йти до кінця.
29.01.2026 10:31 Відповісти
Тепер я зрозумів причину поведінки сша.....

29.01.2026 09:49 Відповісти
- "Парву шо абизяна газету!", громко и недвусмысленно заявила моська слону
29.01.2026 12:12 Відповісти
 
 