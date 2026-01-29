Іран готовий негайно і рішуче відповісти на будь-яку агресію, - глава МЗС Аракчі

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран готовий "негайно і рішуче відповісти на будь-яку агресію.

Про це Аракчі написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Негайно та рішуче"

"Наші Збройні Сили готові - з пальцями на спусковому гачку - негайно та рішуче відповісти на будь-яку агресію проти нашої землі, повітря та моря", - йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що "цінні уроки", отримані з 12-денної війни, дозволили Ірану "реагувати ще сильніше, швидше та глибше".

Також читайте: Саудівська Аравія та ОАЕ відмовилися надати США свою територію для атак по Ірану, - ЗМІ

Ядерна угода

"Водночас Іран завжди вітав взаємовигідну, справедливу та рівноправну ядерну угоду - на рівних умовах та вільну від примусу, погроз та залякування, - яка гарантує права Ірану на мирні ядерні технології та забезпечує відсутність ядерної зброї", додав Аракчі.

Також іранський міністр вчергове зауважив, що Іран не прагне отримати ядерну зброю.

Читайте: Держсекретар США Рубіо оцінив наслідки потенційного усунення верховного лідера Ірану

Що передувало?

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив про наближення американського флоту до берегів Ірану та закликав Тегеран укласти ядерну угоду.

Ситуація в Ірані

Міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.

Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.