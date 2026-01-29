145 млн евро гуманитарной поддержки предоставит ЕС Украине, - Еврокомиссия

На фоне усиления российских атак на энергетическую инфраструктуру Европейская комиссия объявила о предоставлении Украине 145 миллионов евро экстренной помощи

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Куда направят средства?

Отмечается, что средства, выделенные Европейским Союзом, пойдут на обеспечение защиты, жилья, питания, денежной помощи, психосоциальной поддержки, доступа к воде и медицинским услугам для украинцев.

"На следующей неделе в Киеве может быть -24 градуса. Россия пытается заморозить украинский народ до покорности. Европа этого не допустит", – заявила еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Аджа Лябиб.

Читайте также: Франция и Германия спорят о правилах использования 90 млрд евро кредита ЕС для Украины, - Politico

Украинские беженцы в Молдове

Также сообщается, что отдельно Еврокомиссия выделяет 8 миллионов евро Молдове для поддержки украинских беженцев, прибывших в страну.

Читайте также: Еврокомиссары приедут в Киев на годовщину полномасштабного вторжения РФ, - Кос