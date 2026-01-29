145 млн евро гуманитарной поддержки предоставит ЕС Украине, - Еврокомиссия

На фоне усиления российских атак на энергетическую инфраструктуру Европейская комиссия объявила о предоставлении Украине 145 миллионов евро экстренной помощи

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Куда направят средства?

Отмечается, что средства, выделенные Европейским Союзом, пойдут на обеспечение защиты, жилья, питания, денежной помощи, психосоциальной поддержки, доступа к воде и медицинским услугам для украинцев.

"На следующей неделе в Киеве может быть -24 градуса. Россия пытается заморозить украинский народ до покорности. Европа этого не допустит", – заявила еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Аджа Лябиб.

Украинские беженцы в Молдове

Также сообщается, что отдельно Еврокомиссия выделяет 8 миллионов евро Молдове для поддержки украинских беженцев, прибывших в страну.

