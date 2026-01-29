Еврокомиссары приедут в Киев на годовщину полномасштабного вторжения РФ, - Кос
Группа европейских комиссаров во главе с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кос посетит Киев в феврале, к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом Кос сообщила перед началом заседания Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По ее словам, еврокомиссары прибудут в Киев на четвертую годовщину полномасштабной войны. Кос выразила надежду, что Евросоюз сможет и в дальнейшем оказывать Украине необходимую поддержку для обеспечения достойных условий жизни в условиях войны.
Темы обсуждения
Также 29 января министры иностранных дел ЕС планируют обсудить вопросы энергетической и гуманитарной помощи Украине в связи с продолжающимися атаками России на гражданскую инфраструктуру.
Кос отдельно обратила внимание на удары по пассажирским поездам, отметив, что Россия осуществляет сознательные атаки с использованием нескольких дронов, что, по ее словам, не может быть случайностью. Еврокомиссар подчеркнула, что ЕС продолжит поддержку Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Йому не треба цих остогидлих запитань від єврокомісарки Кос, про стан боротьби з корупцією в Україні?
Про друзів, родичів та бізнес-партнерів корупціонерів.
На єврокомісарів
МендельНікіфоров не кинеться, щоб не дати їм можливість задати запитання найвеличнішому.
Стоп, https://t.me/PresidentPoroshenko/14781 позавчора її обхажував Порошенко... Тоді все зрозуміло....