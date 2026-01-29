Еврокомиссары приедут в Киев на годовщину полномасштабного вторжения РФ, - Кос

Группа европейских комиссаров во главе с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кос посетит Киев в феврале, к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом Кос сообщила перед началом заседания Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По ее словам, еврокомиссары прибудут в Киев на четвертую годовщину полномасштабной войны. Кос выразила надежду, что Евросоюз сможет и в дальнейшем оказывать Украине необходимую поддержку для обеспечения достойных условий жизни в условиях войны.

Также 29 января министры иностранных дел ЕС планируют обсудить вопросы энергетической и гуманитарной помощи Украине в связи с продолжающимися атаками России на гражданскую инфраструктуру.

Кос отдельно обратила внимание на удары по пассажирским поездам, отметив, что Россия осуществляет сознательные атаки с использованием нескольких дронов, что, по ее словам, не может быть случайностью. Еврокомиссар подчеркнула, что ЕС продолжит поддержку Украины.

