Еврокомиссия до конца 2026 года предложит странам-членам ЕС отказаться от российской нефти

До конца 2026 года Еврокомиссия предложит странам-членам ЕС отказаться от закупок российской нефти.

Об этом заявила пресс-секретарьЕврокомиссии Анна-Кайса Итконен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Отказ от российских энергоресурсов

Спикер отметила, что не может назвать "конкретные сроки" подготовки к окончательному отказу от этих российских энергоресурсов.

Однако, по ее словам, Еврокомиссия надеется принять такие решения "в надлежащее время".

"Мы абсолютно решительно настроены завершить политику перехода на альтернативные источники энергии, которая заключается в постепенном выводе всех российских энергоносителей с рынка ЕС. Очевидно, что нефть и ядерная энергетика дополнят эту политику", - добавила Итконен.

