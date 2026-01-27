Еврокомиссия до конца 2026 года предложит странам-членам ЕС отказаться от российской нефти
До конца 2026 года Еврокомиссия предложит странам-членам ЕС отказаться от закупок российской нефти.
Об этом заявила пресс-секретарьЕврокомиссии Анна-Кайса Итконен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Отказ от российских энергоресурсов
Спикер отметила, что не может назвать "конкретные сроки" подготовки к окончательному отказу от этих российских энергоресурсов.
Однако, по ее словам, Еврокомиссия надеется принять такие решения "в надлежащее время".
"Мы абсолютно решительно настроены завершить политику перехода на альтернативные источники энергии, которая заключается в постепенном выводе всех российских энергоносителей с рынка ЕС. Очевидно, что нефть и ядерная энергетика дополнят эту политику", - добавила Итконен.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что ЕС согласовал новые санкции против России.
- Также отмечалось, что Европейский Союз договорился о более быстром, чем ранее планировалось, постепенном отказе от российского газа, стремясь полностью разорвать связи с бывшим ключевым поставщиком энергии.
- 26 января
страны Европейского Союза окончательно одобрили план по запрету импорта российского газа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там зараз ШІ проти здорового глузду разом з холодильником.
Хто переможе?