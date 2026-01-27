Єврокомісія до кінця 2026 року запропонує країнам-членам ЄС відмовитись від російської нафти
До кінця 2026 року Єврокомісія запропонує країнам-членам ЄС відмовитися від закупівель російської нафти.
Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Відмова від російських енергоресурсів
Речниця зазначила, що не може назвати "конкретні терміни" підготовки до остаточної відмови від цих російських енергоресурсів.
Проте, за її словами, Єврокомісія сподівається ухвалити такі рішення "у належний час".
"Ми абсолютно рішуче налаштовані завершити політику переходу на альтернативні джерела енергії, яка полягає в поступовому виведенні всіх російських енергоносіїв із ринку ЄС. Очевидно, що нафта та ядерна енергетика доповнять цю політику", - додала Ітконен.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ЄС погодив нові санкції проти Росії.
- Також зазначалося, що Європейський Союз домовився про швидшу, ніж раніше планувалося, поступову відмову від російського газу, прагнучи повністю розірвати зв’язки з колишнім ключовим постачальником енергії.
- 26 січня
країни Європейського Союзу остаточно схвалили план щодо заборони імпорту російського газу.
