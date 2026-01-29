Єврокомісари приїдуть до Києва на роковини повномасштабного вторгнення РФ, - Кос
Група європейських комісарів на чолі з єврокомісаркою з питань розширення ЄС Мартою Кос відвідає Київ у лютому, до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це Кос повідомила перед початком засідання Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
За її словами, єврокомісари прибудуть до Києва на четверту річницю повномасштабної війни. Кос висловила сподівання, що Євросоюз зможе й надалі надавати Україні необхідну підтримку для забезпечення гідних умов життя в умовах війни.
Теми обговорення
Також 29 січня міністри закордонних справ ЄС планують обговорити питання енергетичної та гуманітарної допомоги Україні з огляду на триваючі атаки Росії на цивільну інфраструктуру.
Кос окремо звернула увагу на удари по пасажирських поїздах, зазначивши, що Росія здійснює свідомі атаки з використанням кількох дронів, що, за її словами, не може бути випадковістю. Єврокомісарка наголосила, що ЄС продовжить підтримку України.
Йому не треба цих остогидлих запитань від єврокомісарки Кос, про стан боротьби з корупцією в Україні?
Про друзів, родичів та бізнес-партнерів корупціонерів.
На єврокомісарів
МендельНікіфоров не кинеться, щоб не дати їм можливість задати запитання найвеличнішому.
Стоп, https://t.me/PresidentPoroshenko/14781 позавчора її обхажував Порошенко... Тоді все зрозуміло....