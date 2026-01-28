1 741 11

Франция и Германия спорят о правилах использования 90 млрд евро кредита ЕС для Украины, - Politico

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

В странах Евросоюза продолжаются споры об условиях совместного заимствования для Украины на сумму 90 млрд евро, в частности о том, на какое вооружение можно тратить эти средства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Как отмечается, некоторые европейские страны, во главе с Францией, хотят, чтобы Украина покупала оружие преимущественно у оборонных промышленных предприятий ЕС.

Группа из 19 других стран, включая Германию и Нидерланды, предлагает, чтобы Киев также имел возможность закупать необходимые системы из-за пределов ЕС, если это будет необходимо.

Кроме того, Берлин предлагает привязать расходы стран-членов на кредит к уровню двусторонней поддержки, которую они уже предоставили Украине. Это означает, что государства, которые предоставили наибольшую помощь, смогут получить преимущества в распределении финансовой нагрузки.

Германия остается крупнейшим донором для Украины среди стран ЕС: с 2022 года она выделила 19,7 млрд евро на военную помощь. Франция предоставила 5,9 млрд евро, а Италия - 1,7 млрд евро.

Источники отмечают, что согласия по предложению Берлина среди стран-членов пока нет. Отдельно обсуждают, на какое оружие можно тратить средства. Ограничения на покупку ключевого оружия, такого как системы противовоздушной обороны, могут затормозить военные усилия Украины.

В то же время большинство стран поддерживает возможность привлекать вооружение, произведенное в Великобритании, к контрактам, которые будут финансироваться за счет займа ЕС. По первоначальному предложению Комиссии, Украина уже может покупать определенное оружие в США, если его нет в ЕС.

Вопросы должны рассмотреть послы стран на встрече 28 января.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+1
Ділять шкуру🤣🤣🤣
показать весь комментарий
28.01.2026 13:33 Ответить
+1
Окрім того, Берлін пропонує прив'язати витрати країн-членів на кредит до рівня двосторонньої підтримки, яку вони вже надали Україні. Це означає, що держави, які надали найбільшу допомогу, зможуть отримати переваги у розподілі фінансового навантаження.
Німеччина залишається найбільшим донором для України серед країн ЄС: від 2022 року вона виділила 19,7 млрд євро на військову допомогу. Франція надала 5,9 млрд євро, а Італія - 1,7 млрд євро.

Еще ничего не дали а уже срач идет полным ходом и все пытаются переложить бремя кредита на других
показать весь комментарий
28.01.2026 13:36 Ответить
+1
Прутіну, це дійство в країнах ЄС і НАТО, подобається!!! Полеміка, дебати, обговорення, зустрічі, конгреси….., аби все воду товкли в ступі, аж до піни…. І головне, щоб у засобах «доброчесних ЗМІ», ще було усіляке таке продовження….
показать весь комментарий
28.01.2026 13:36 Ответить
Ділять шкуру🤣🤣🤣
показать весь комментарий
28.01.2026 13:33 Ответить
Україні потрібна пряма військова допомога у вигляді участі військових ЄС в війні проти України. Хто готовий за 90 млрд. доларів надати свої війська для війни проти путіна?
показать весь комментарий
28.01.2026 13:47 Ответить
вже вчепились в наші гроші, негідники
вийди звідсі розбійник!!!
показать весь комментарий
28.01.2026 13:33 Ответить
Ещё даже сами деньги не нашли, но уже разногласия.
Далi буде ©
показать весь комментарий
28.01.2026 13:46 Ответить
не сваріться, панове - все піде "міндічам", "бакановим" .. zельоним гнидам
показать весь комментарий
28.01.2026 14:01 Ответить
Нехай сперечаються. Наша влада вже спланувала, за якими поличками розкладе.
показать весь комментарий
28.01.2026 14:31 Ответить
Однажды лебедь, рак, да щука затеяли сыграть квартет. Поставили мартышку раком - ****, ****, а толку нет.
показать весь комментарий
28.01.2026 14:41 Ответить
Огласите, кто есть кто? Мартышка это?
показать весь комментарий
28.01.2026 20:29 Ответить
 
 