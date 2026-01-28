Франция и Германия спорят о правилах использования 90 млрд евро кредита ЕС для Украины, - Politico

В странах Евросоюза продолжаются споры об условиях совместного заимствования для Украины на сумму 90 млрд евро, в частности о том, на какое вооружение можно тратить эти средства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Как отмечается, некоторые европейские страны, во главе с Францией, хотят, чтобы Украина покупала оружие преимущественно у оборонных промышленных предприятий ЕС.

Группа из 19 других стран, включая Германию и Нидерланды, предлагает, чтобы Киев также имел возможность закупать необходимые системы из-за пределов ЕС, если это будет необходимо.

Кроме того, Берлин предлагает привязать расходы стран-членов на кредит к уровню двусторонней поддержки, которую они уже предоставили Украине. Это означает, что государства, которые предоставили наибольшую помощь, смогут получить преимущества в распределении финансовой нагрузки.

Германия остается крупнейшим донором для Украины среди стран ЕС: с 2022 года она выделила 19,7 млрд евро на военную помощь. Франция предоставила 5,9 млрд евро, а Италия - 1,7 млрд евро.

Источники отмечают, что согласия по предложению Берлина среди стран-членов пока нет. Отдельно обсуждают, на какое оружие можно тратить средства. Ограничения на покупку ключевого оружия, такого как системы противовоздушной обороны, могут затормозить военные усилия Украины.

В то же время большинство стран поддерживает возможность привлекать вооружение, произведенное в Великобритании, к контрактам, которые будут финансироваться за счет займа ЕС. По первоначальному предложению Комиссии, Украина уже может покупать определенное оружие в США, если его нет в ЕС.

Вопросы должны рассмотреть послы стран на встрече 28 января.

