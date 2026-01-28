Франция и Германия спорят о правилах использования 90 млрд евро кредита ЕС для Украины, - Politico
В странах Евросоюза продолжаются споры об условиях совместного заимствования для Украины на сумму 90 млрд евро, в частности о том, на какое вооружение можно тратить эти средства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Как отмечается, некоторые европейские страны, во главе с Францией, хотят, чтобы Украина покупала оружие преимущественно у оборонных промышленных предприятий ЕС.
Группа из 19 других стран, включая Германию и Нидерланды, предлагает, чтобы Киев также имел возможность закупать необходимые системы из-за пределов ЕС, если это будет необходимо.
Кроме того, Берлин предлагает привязать расходы стран-членов на кредит к уровню двусторонней поддержки, которую они уже предоставили Украине. Это означает, что государства, которые предоставили наибольшую помощь, смогут получить преимущества в распределении финансовой нагрузки.
Германия остается крупнейшим донором для Украины среди стран ЕС: с 2022 года она выделила 19,7 млрд евро на военную помощь. Франция предоставила 5,9 млрд евро, а Италия - 1,7 млрд евро.
Источники отмечают, что согласия по предложению Берлина среди стран-членов пока нет. Отдельно обсуждают, на какое оружие можно тратить средства. Ограничения на покупку ключевого оружия, такого как системы противовоздушной обороны, могут затормозить военные усилия Украины.
В то же время большинство стран поддерживает возможность привлекать вооружение, произведенное в Великобритании, к контрактам, которые будут финансироваться за счет займа ЕС. По первоначальному предложению Комиссии, Украина уже может покупать определенное оружие в США, если его нет в ЕС.
Вопросы должны рассмотреть послы стран на встрече 28 января.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.
- 14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.
- 21 января Европейский парламент поддержал предложение о решении Совета ЕС, которое позволяет активировать расширенное сотрудничество для учреждения кредита для Украины (Loan for Ukraine) на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вийди звідсі розбійник!!!
Німеччина залишається найбільшим донором для України серед країн ЄС: від 2022 року вона виділила 19,7 млрд євро на військову допомогу. Франція надала 5,9 млрд євро, а Італія - 1,7 млрд євро.
Еще ничего не дали а уже срач идет полным ходом и все пытаются переложить бремя кредита на других
Далi буде ©