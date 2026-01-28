Франція та Німеччина сперечаються про правила використання 90 млрд євро кредиту ЄС для України, - Politico

У країнах Євросоюзу тривають суперечки щодо умов спільного запозичення для України на суму 90 млрд євро, зокрема щодо того, на яке озброєння можна витрачати ці кошти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Як зазначається, деякі європейські країни, очолювані Францією, хочуть, щоб Україна купувала зброю переважно в оборонних промислових підприємств ЄС.

Група з 19 інших країн, включно з Німеччиною та Нідерландами, пропонує, щоб Київ також мав можливість закуповувати необхідні системи з-за меж ЄС, якщо це буде необхідно.

Окрім того, Берлін пропонує прив’язати витрати країн-членів на кредит до рівня двосторонньої підтримки, яку вони вже надали Україні. Це означає, що держави, які надали найбільшу допомогу, зможуть отримати переваги у розподілі фінансового навантаження.

Німеччина залишається найбільшим донором для України серед країн ЄС: від 2022 року вона виділила 19,7 млрд євро на військову допомогу. Франція надала 5,9 млрд євро, а Італія - 1,7 млрд євро.

Джерела зазначають, що згоди щодо пропозиції Берліна серед країн-членів поки немає. Окремо обговорюють, на яку зброю можна витрачати кошти. Обмеження на купівлю ключової зброї, як-от систем протиповітряної оборони, можуть загальмувати військові зусилля України.

Водночас більшість країн підтримує можливість залучати озброєння, виготовлене у Великій Британії, до контрактів, що фінансуватимуться коштом позики ЄС. За початковою пропозицією Комісії, Україна вже може купувати певну зброю у США, якщо її немає в ЄС.

Питання мають розглянути посли країн на зустрічі 28 січня.

