145 млн євро гуманітарної підтримки надасть ЄС Україні, - Єврокомісія
На тлі посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру Європейська комісія оголосила про надання Україні 145 мільйонів євро екстреної допомоги
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться на сайті Єврокомісії.
Куди спрямують кошти?
Зазначається, що кошти, виділені Європейським Союзом, підуть на забезпечення захисту, житла, харчування, грошової допомоги, психосоціальної підтримки, доступу до води та медичних послуг для українців.
"Наступного тижня в Києві може бути -24 градуси. Росія намагається заморозити український народ до покори. Європа цього не допустить", – заявила єврокомісарка з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Аджа Лябіб.
Українські біженці в Молдові
Також повідомляється, що окремо Єврокомісія виділяє 8 мільйонів євро Молдові для підтримки українських біженців, які прибули до країни.
