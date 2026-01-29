ЄС погодив нові санкції проти Ірану через придушення протестів, - DPA

Міністри закордонних справ ЄС погодили санкції проти близько 30 фізичних та юридичних осіб в Ірані у відповідь на жорстоке придушення антиурядових протестів, включаючи членів уряду, прокурорів, керівників поліцейських підрозділів та Корпус вартових Ісламської революції.

Санкції передбачають замороження активів і заборону на в’їзд до ЄС для причетних до репресій. "Якщо ви репресуєте людей, це має свою ціну, і за це на вас також будуть накладені санкції", - заявила перед ухваленням рішення головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Імена конкретних осіб і організацій ЄС оприлюднить найближчим часом. За словами міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро, серед них - представники уряду, прокурори, керівники поліцейських підрозділів, члени Корпусу вартових Ісламської революції та відповідальні за блокування інтернету.

Під час насильницького розгону протестів загинули від 3 до 10 тисяч людей, за даними італійського та люксембурзького МЗС, втрати могли сягати до 30 тисяч.

Через масштабність репресій зростає підтримка в ЄС ідеї визнати Корпус вартових Ісламської революції Ірану терористичною організацією. Очікується, що рішення щодо цього ухвалять найближчим часом.

Ситуація в Ірані

Міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.

Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.

Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.

Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3 117 протестувальників.

