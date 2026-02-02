Президент Ирана Пезешкиан приказал начать переговоры с США по ядерной программе, - СМИ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан приказал начать переговоры с США по ядерной программе.

Об этом пишет иранское информагентство Fars, передает Цензор.НЕТ.

По данным собеседников, Иран и США будут обсуждать исключительно ядерную программу.

По данным Reuters, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи могут встретиться в Турции в ближайшие дни для переговоров.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о приближении американского флота к берегам Ирана и призвал Тегеран заключить ядерное соглашение.

WSJ пишет, что США развертывают дополнительные системы ПВО THAAD и Patriot на Ближнем Востоке для сдерживания Ирана.

Издание Reuters писало, что Трамп планирует нанести удар по Ирану, чтобы спровоцировать новые протесты и свергнуть режим.

