Президент Ирана Пезешкиан приказал начать переговоры с США по ядерной программе, - СМИ
Президент Ирана Масуд Пезешкиан приказал начать переговоры с США по ядерной программе.
Об этом пишет иранское информагентство Fars, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным собеседников, Иран и США будут обсуждать исключительно ядерную программу.
По данным Reuters, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи могут встретиться в Турции в ближайшие дни для переговоров.
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп заявил о приближении американского флота к берегам Ирана и призвал Тегеран заключить ядерное соглашение.
- WSJ пишет, что США развертывают дополнительные системы ПВО THAAD и Patriot на Ближнем Востоке для сдерживания Ирана.
- Издание Reuters писало, что Трамп планирует нанести удар по Ирану, чтобы спровоцировать новые протесты и свергнуть режим.
Топ комментарии
+6 Ivan Iktor
показать весь комментарий02.02.2026 15:56 Ответить Ссылка
+5 Olena Olena #512149
показать весь комментарий02.02.2026 14:13 Ответить Ссылка
+4 Псамметих II
показать весь комментарий02.02.2026 14:29 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи як там вони кажуть - срака перса не залізна.
За ФлаМіндічі я в курсі, як і за мільон дронів, мільярд дерев 3000 ракет, трирівневий захист інфраструктури тощо.
Ну, як шо вважаеш шо у ракбара срака чавунна то вважай і надалі. Твоє право.
Взяли курс "вєсь мір в труху" - ну так тримайте, воєни Аллаха, і не скигліть.
Трапм попросив - а їй *****. Пообіцяли "устроіть проблєми с понєдєльніка" - і влаштували.
Пацан сказал - пацан сдєлал. А ти, чмо рижєє, плачь в уголкє.
Трамп не здивований нічною масованою атакою Росії на енергетику України, - Білий дім
Трамп про "енергетичне перемир'я" в Україні: Путін дотримав свого слова
А в той же час:
Винищувач США збив іранський "шахед", що наближався до їхнього авіаносця в Аравійському морі
Погрожували потопити всю групу - послали один БПЛА. Потужно.