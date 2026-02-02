США развертывают дополнительные системы ПВО THAAD и Patriot на Ближнем Востоке для сдерживания Ирана, - WSJ

Пентагон развертывает дополнительные системы противовоздушной обороны, в частности батареи THAAD и Patriot, на ключевых военных базах на Ближнем Востоке для защиты Израиля, арабских союзников и американских войск в случае возможного удара Ирана.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Где планируют разместить?

Как отмечает издание, дополнительные батареи ПВО планируют разместить в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Катаре. Системы THAAD предназначены для перехвата баллистических ракет в верхних слоях атмосферы, тогда как Patriot способны уничтожать угрозы на более низких высотах и на короткой дистанции.

В то же время в регионе уже находится американский авианосец USS Abraham Lincoln вместе с кораблями сопровождения. К зоне потенциальной эскалации также приближаются эскадрильи истребителей F-35 и F-15E. Кроме того, эсминцы ВМС США, оснащенные системами перехвата ракет и дронов, размещены вблизи Ормузского пролива, Северного Аравийского моря, Красного и Средиземного морей.

Усиление ПВО на фоне возможных ударов Ирана

Усиление противовоздушной обороны рассматривается как ответ на возможную иранскую ответную реакцию после авиаударов США. В случае масштабной атаки Иран может применить ракеты средней и малой дальности, а также привлечь прокси-группировки, в частности хуситов в Йемене и военизированные формирования в Ираке и Сирии.

В Белом доме заявляют, что президент США Дональд Трамп имеет ряд вариантов действий в отношении Ирана, при этом отдавая предпочтение дипломатическому урегулированию. Параллельно Соединенные Штаты наращивают производство перехватчиков THAAD и Patriot, готовясь к возможному затяжному противостоянию.

Ситуация в Иране

Международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.

Ранее специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.

В свою очередь иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3 117 протестующих.

