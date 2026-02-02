США розгортають додаткові системи ППО THAAD і Patriot на Близькому Сході для стримування Ірану, - WSJ

Пентагон розгортає додаткові системи протиповітряної оборони, зокрема батареї THAAD і Patriot, на ключових військових базах на Близькому Сході для захисту Ізраїлю, арабських союзників та американських військ у разі можливого удару Ірану.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Де планують розмістити?

Як зазначає видання, додаткові батареї ППО планують розмістити в Йорданії, Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії та Катарі. Системи THAAD призначені для перехоплення балістичних ракет у верхніх шарах атмосфери, тоді як Patriot здатні знищувати загрози на нижчих висотах і на короткій дальності.

Водночас у регіоні вже перебуває американський авіаносець USS Abraham Lincoln разом із кораблями супроводу. До зони потенційної ескалації також наближаються ескадрильї винищувачів F-35 та F-15E. Крім того, есмінці ВМС США, оснащені системами перехоплення ракет і дронів, розміщені поблизу Ормузької протоки, Північного Аравійського моря, Червоного та Середземного морів.

Посилення ППО на тлі можливих ударів Ірану

Посилення протиповітряної оборони розглядається як відповідь на можливу іранську відплату після авіаударів США. У разі масштабної атаки Іран може застосувати ракети середньої та малої дальності, а також залучити проксі-угруповання, зокрема хуситів у Ємені та воєнізовані формування в Іраку й Сирії.

У Білому домі заявляють, що президент США Дональд Трамп має низку варіантів дій щодо Ірану, водночас віддаючи перевагу дипломатичному врегулюванню. Паралельно Сполучені Штати нарощують виробництво перехоплювачів THAAD і Patriot, готуючись до можливого затяжного протистояння.

Ситуація в Ірані

Міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.

Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.

Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.

Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3 117 протестувальників.

