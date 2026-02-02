Трамп відповів Хаменеї на слова про "регіональну війну": Побачимо, чи мав він рацію

Президент Дональд Трамп у неділю припустив, що якщо Іран не досягне ядерної угоди зі Сполученими Штатами, світ незабаром побачить, чи мав рацію Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, попереджаючи, що атака США спровокує регіональну війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Що відомо?

"У нас найбільші, найпотужніші кораблі у світі, там, зовсім поруч. І, сподіваюся, ми укладемо угоду. Якщо ми не укладемо угоду, тоді дізнаємося, чи мав він рацію", - сказав лідер США.

Раніше Трамп казав, що Іран "серйозно веде переговори" зі Сполученими Штатами, проте відмовився сказати, чи ухвалив він рішення про можливий удар.

Ситуація в Ірані

Міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.

Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.

Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.

Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3 117 протестувальників.

