3 998 82

Трамп відповів Хаменеї на слова про "регіональну війну": Побачимо, чи мав він рацію

Трамп відповів, чи буде удар США по Ірану

Президент Дональд Трамп у неділю припустив, що якщо Іран не досягне ядерної угоди зі Сполученими Штатами, світ незабаром побачить, чи мав рацію Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, попереджаючи, що атака США спровокує регіональну війну.

Що відомо?

"У нас найбільші, найпотужніші кораблі у світі, там, зовсім поруч. І, сподіваюся, ми укладемо угоду. Якщо ми не укладемо угоду, тоді дізнаємося, чи мав він рацію", - сказав лідер США.

Раніше Трамп казав, що Іран "серйозно веде переговори" зі Сполученими Штатами, проте відмовився сказати, чи ухвалив він рішення про можливий удар.

Читайте: Трамп планує вдарити по Ірану, щоб спровокувати нові протести та повалити режим, - Reuters

Ситуація в Ірані

Міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.

Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.

  • Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.
  • Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3 117 протестувальників.

Читайте також: Адміністрація Трампа проводить консультації з Ізраїлем і Саудівською Аравією щодо ударів по Ірану, - Axios

Топ коментарі
+11
шуткі по 17.30

02.02.2026 08:42
02.02.2026 08:42
+7
Іран має бути звільнений від тиранії аятол.
02.02.2026 08:21
02.02.2026 08:21
02.02.2026 08:21
+7
02.02.2026 08:25
02.02.2026 08:25
Іран має бути звільнений від тиранії аятол.
02.02.2026 08:21
02.02.2026 08:21
02.02.2026 08:21
Побачимо через два тижні? Чи 60 днів?
02.02.2026 08:23
02.02.2026 08:23
02.02.2026 08:23
рудий, викради Хаменеї і діло зроблено
02.02.2026 08:24
02.02.2026 08:24
02.02.2026 08:24
Поки обмін словами - побачимо
02.02.2026 08:25
02.02.2026 08:25
02.02.2026 08:25
02.02.2026 08:25
шуткі за 300.
02.02.2026 08:39
02.02.2026 08:39
шуткі по 17.30

02.02.2026 08:42
02.02.2026 08:42
от реально кортить побачити морських котиків на вулицях аятоллабаду. бо поки єдине, що демонстрували штати - це потягеньки з на порядок слабкішими супротивниками. боксер-важковаговик, який здатен битися лише з десятирічним хлопчиною з підворотні...
02.02.2026 08:35
02.02.2026 08:35
02.02.2026 08:35
А я отак думаю,чи витримає «найпотужніший корабель»удар десятка підводних дронів?
02.02.2026 08:42
02.02.2026 08:42
02.02.2026 08:42
Да у них там комплексы противокарабельных ракет есть, их уже применяли хуситы в Красном море, посмотрим, как это будет в Перскои затоке
02.02.2026 09:17
02.02.2026 09:17
02.02.2026 09:17
Нещодавно бачила в твіттері як троє муслімів стріляли з автоматів по автівках які рухались автобаном у штаті Техас. Звісно без жертв не обійшлось. А ще багато блогерів, представників різних християнських течій, які конкретно пояснюють що іслам це релігія збочення, мусять втікати зі своїх домівок через погрози їхньому життю.
Не приймайте цю заразу у свої країни.
показати весь коментар
02.02.2026 08:42 Відповісти
дуже цікаво. а чим ці християнські блогери обгрунтовують те, що іслам це релігія збочення?
показати весь коментар
02.02.2026 09:31 Відповісти
фактами
маєте хоч одне заперечення ?
показати весь коментар
02.02.2026 09:36 Відповісти
ну, щоб мати хоч одне заперечення я маю почути хоч один факт, якому можна буде заперечувати.
показати весь коментар
02.02.2026 09:38 Відповісти
Іран країна персів до ісламу і тепер. Ще не порівняли ? То спробуйте
показати весь коментар
02.02.2026 09:45 Відповісти
послухайте, от ви написали про пригнічених християнських блогерів й про збочену релігію - іслам.
вочевидь ви їх слухали й поділяєте їхні аргументи.
я їх не слухаю але те, що ви написали мене зацікавило, то невже вам складно написати чим ці блогери аргументують свою позицію?
щодо порівняння ірану вчора й сьогодні, то бачте в чому справа: людина може взяти цілком притамані думки чи ідеї й спотворти їх до невпізнаваності.
але я геть не бажаю ставати на бік іранської влади тощо.
мене просто цікавить чим християнські блогери аргументують тезу про збочену релігію?
показати весь коментар
02.02.2026 09:52 Відповісти
Ви не дружите з реальністю Я це зрозуміла. Совкове виховання.
Почнемо з *********** і педофілії, схваленої кораном. Чи для вас це норма ?
показати весь коментар
02.02.2026 10:04 Відповісти
гомосексуаьність це вочевидь особиста справа та вибір кожної конкретної людини.
педофілія є злочином й неприйнятна в будь-якому аспекті, чи то соціальному, чи правовому, чи фізіологічному, чи моральному.
але. чи не могли б ви навести ті сури, які схвалюють "********** та педофілію"?
показати весь коментар
02.02.2026 10:18 Відповісти
Тобто про головного пророка ісламу ви нічого не чули ?
Мені все спочатку вам розповідати ?
показати весь коментар
02.02.2026 10:21 Відповісти
Мені все спочатку вам розповідати ?
навіщо? я не потребую введення у релігієзнавство.
я прошу вас навести факти, які підтверджують збоченість ісламу.
на цьому все. мені просто цікаво їх почути, але не просто "іслам схвалює", а з доказами цієї тези.
показати весь коментар
02.02.2026 10:41 Відповісти
Якби ви читали коран, ви би не питали де там збочення , а знали де їх знайти
показати весь коментар
02.02.2026 10:44 Відповісти
припустимо я не читав.
ви читали, ви слухаєте християнських блогерів, то дайте мені - невігласу номери тих сур, які раз й назавжди переконають мене у вірності ваших слів.
я ж не проти.
ноту вашу карикатуру дозвольте залишити без реакції.
показати весь коментар
02.02.2026 10:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=31Gusql4OOQ

Слухайте.
показати весь коментар
02.02.2026 11:06 Відповісти
послухав перші 10 хв.
автор обурюється дозволом мати сексуальні стосунки з полонянками.
чи є це саме збоченням? вочевидь ні. чи є це застарілою традіцією притаманою людству як такому - вочевидь.
автор каже, що чоловік (мусульманин) не потребує згоди жінки на сексуальні стосунки, в той же час, я читаю суру 4 (24) "Вам дозволені всі інші жінки, якщо ви домагаєтеся їх через своє майно, дотримуючись цнотливості і не розпусуючи. А за те задоволення, яке ви отримуєте від них, давайте їм встановлену винагороду (шлюбний дар). На вас не буде гріха, якщо ви прийдете до згоди після того, як визначите обов'язкову винагороду (шлюбний дар)."
як на мене це про згоду сторін.
як на мене, з самого початку доволі маніпулятивна розмова.
автор нібито переймається долею жінки в мусульманстві при тому постійно називаючи співрозмовницю дурепою та невігласом, - прикольно.
показати весь коментар
02.02.2026 11:26 Відповісти
Так це їхня релігія. А вас не обурює ? Що значить застаріла ? Про він Аіші і її історію і свідчення ви скромно промовчали. Те що зараз мужики одружуються на дітях теж.
Це актуально для муслімів, бо така їхня релігія і вони її виконують.
Про те що ви написали. Суру. Це ж проституція. "Одружився" тимчасово за винагороду.
І такого там повно.
Це збочення.
показати весь коментар
02.02.2026 11:30 Відповісти
Про вік Аіші. 6 років !!!!! Дитині. В 9 він з нею спав. І це настанова для всіх муслімів
Якщо для вас це не збочення, тоді ви сам педофіл
показати весь коментар
02.02.2026 11:31 Відповісти
я ще до віку Аїші не дійшов.
але почитав. безумовно секс з дитиною є збоченням (питання в іншому, чи пропагує це коран й чи є це сьогодні нормою в ісламському світі?).
щодо лідеру талібана, то нижче пан Віктор Иванов, цілком слушно написав: Не варто кивати на релігію, чи суспільний устрій. Все залежить від того, як це використовує будь яка влада для досягнення своїх цілей.
цілком поділяю таку думку й вище зазначив те саме: людина може взяти цілком притамані думки чи ідеї й спотворти їх до невпізнаваності.
на відміну від вас, я не думаю, що існують погані чи хороші релігії, існують люди, які здатні та бажають використати їх задля виправдання чи розповсюдження власних антигуманних поглядів та вчинків (інакше кажучи, скористатися забобонністю інших).
показати весь коментар
02.02.2026 12:00 Відповісти
Тобто ви віднайшли в ісламі збочення. Вітаю вас. Шукайте далі. Наприклад що таке джизья.
Чому хороші мусульманські друзі миють ваші тарілки окремо. Чому можна брехати і дурити невірних. Як карають тих хто відмовився від ісламу.
показати весь коментар
02.02.2026 12:02 Відповісти
на відміну від вас, я не думаю, що існують погані чи хороші релігії...
от тут неправда. для вас всі релігії хороші, навіть атеїзм і сатанізм, але не християнство
і про це сказано в Біблії
показати весь коментар
02.02.2026 12:04 Відповісти
ще раз: жодна з релігій не є для мене хорошою.
вони просто є й я не намагаюсь нікого від релігії відвернути (це особиста справа кожної людини, яка бажає віднайти зручну для себе релігію).
для мене християнство таке ж саме як й іслам, як юдаїзм чи індуїзм.
й оскільки я не готовий поділяти ті чи інші вірування, то для мене є смішним й лякаючим одночасно, коли прихильники однієї релігії таврують прихильників іншої стверджуючи "правильність" саме своєї релігії.
інша справ, якщо б ви говорили про небажання мешканців мусульманських країн адаптуватись та поважати культурні традиції тих країн до яких вони імігрують, але говорили б про це без використання релігійних аргументів.
натомість, бачу, світ повертається у середньовіччя. й якщо ви гадаєте, що це повернення відбувається виключно завдяки мусульманам, то ви помиляєтесь. бо те відео на яке ви кинули посилання, це теж про середньовіччя - про правильну й неправильну релігії.
показати весь коментар
02.02.2026 12:20 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2026 11:33 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2026 11:35 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2026 10:46 Відповісти
Для довідки - покарання за вбивство
згідно ісламу смертна кара.
В Боїнгу, збитому стражами ісламу,
загинули також громадяни Ірану.
Когось покарали?
Не варт кивати на релігію, чи суспільний устрій.
Все залежить від того, як це використовує будь яка влада для досягнення своїх цілей.
Що ж стосується демократії.
Залежить від того, кого вважають демосом, та в чиїх
інтересах використовують кратос!
показати весь коментар
02.02.2026 10:29 Відповісти
Не варт кивати на релігію, чи суспільний устрій.
Все залежить від того, як це використовує будь яка влада для досягнення своїх цілей.

безумовно. цілком поділяю вашу думку. й жодним чином не киваю.
я всього лише хочу почути аргументи на користь вищевисловленої думки про те, що іслам є збоченою релігією.
показати весь коментар
02.02.2026 10:37 Відповісти
Так де іслам - там смерть. Спробуйте спростувати.
показати весь коментар
02.02.2026 10:39 Відповісти
якщо під смертю ви маєте на увазі вбивство, то вбивства там де людина взагалі: атеїст, християнин, індуїст, мусульманин, язичник, адвентіст сьомго дня тощо.
та й тваринний світ вбиває як задля виживання так й задля територій або навіть задоволення.
до чого тут не те, що конкретна релігія, а релігія в цілому?
щодо релігійних війн, то вони розв'язувались як прихильниками ісламу так й християнства.
до речі, росіяни (ну в якійсь кількості) вважають себе глибоко релігійними християнами, путін постійно щось про христинські цінності патякає, цей їхній головний поп, але як бачите це не заважає їм вбивати.
як й кадирівцям (мусульманам), які цілком органічно почувають себе поряд з ними.
показати весь коментар
02.02.2026 10:54 Відповісти
Брєд... ви втікаєте від відповіді на прямі питання. Не соромно вигороджувати зло ? Якими ідеалами ви живете...жах
показати весь коментар
02.02.2026 11:38 Відповісти
ні, це не маячня. це ваша упередженість та затятість.
показати весь коментар
02.02.2026 12:06 Відповісти
Невже ? І європейці не на межі вимирання ? Ой, я щось певно плутаю
показати весь коментар
02.02.2026 12:32 Відповісти
а вони на межі?
а якщо на межі, то як до цього причетна саме релігія?
показати весь коментар
02.02.2026 12:57 Відповісти
відмова від релігії
я ж писала вище про прокляття за відмову
збувається ж слово в слово і в нас( через магію і забобони) і в них за відмову і за магію
а благословення знаєте яке було - ви володітимете світом
чи не біла людина панувала поки не відмовилась від церкви ? тепер все, чужоземець буде жити в твоїй хаті, їсти і пити з твоїх полів і садів
показати весь коментар
02.02.2026 13:01 Відповісти
1. я дещо втомився від цього всього. на сьогодні вас більш ніж достатньо.
2. з ваших коментарів цілком можна зробити один невтішний висновок, але я не хочу вас ображати. тож на цьому все.
показати весь коментар
02.02.2026 13:07 Відповісти
Ми вже попрощались. Якби ви не повертались.
Мої доводи втіляться у реальність досить швидко. І вона буде вашою. Готуйтесь, бо буде важко.
показати весь коментар
02.02.2026 13:10 Відповісти
Ну і плюсик в мою копілочку. Ісламісти всі як один драпають в християнські країни. Ніхто в Марокко чи ще кудись не біжить. В Європу. В США, Канаду, Австралію. . Бо там культура побудована на цінностях християнства, а не ісламу, там добре і безпечно. Але ті ідіоти , щойно їх стало багато, почали будувати порядки від яких вони самі втікали.
показати весь коментар
02.02.2026 09:50 Відповісти
ви мені вибачте, але в країнах Європи суспільства побудовані на ідеях гуманізму та людяності.
християнство тут абсолютно ні до чого, чи вам нагадати про церковні вогнища над Європою в 15 - 17 сторіччях? ото цінності були, правда?
показати весь коментар
02.02.2026 09:55 Відповісти
Нагадайте. Абсолютна брехня. Давно спростована. Вам би почитати не російські джерела, а англомовні.
показати весь коментар
02.02.2026 10:01 Відповісти
з чого ви взяли, що я читаю російські джерела, здавалося б жодного посилання на такі джерела я не давав.
щодо виданої папи римським інокентієм булли "Усіма силами душі", то це загальновідомий факт, який не спростовує Рим, та Римський престол й полювання на відьом не заперечує.
якщо якісь християнські блогери це заперечують, то це їхня особиста справа й діло їхнього життя (най вошкаються).
мене все ж таки цікавлять аргументи на користь збоченої релігії іслам, поділіться будь ласка тими тезами, які припали вам до душі та переконали вас у їх вірності. будь ласка.
показати весь коментар
02.02.2026 10:09 Відповісти
Я ж кажу, що це російські джерела. Вам би почитати більш докладно. Рим не спалив жодної відьми. На відміну від представників вашої релігії- атеїзму. Так що там по кількості загиблих ? Будемо розбиратись чи ви скромно уйдєтє в лєс ?
показати весь коментар
02.02.2026 10:13 Відповісти
бачте в чому справа.
атеїсти не можуть спалювати відьом, бо відьмство, це щось із забобонного або релігійного сприйняття світу.
оскільки атеїсти не є носіями такої точки зору на світоустрій, то теза, про те, що атеїсти спалювали відьом є оксюмароном.
я можу з вами погодитись в тому, що рішення про спалювання виносились часто цивільними суддями, але чи не виносились такі рішеня внаслідок глибокої релігійної віри цих суддів? відповідь очевидна.
чи не писались доноси та не виконувались вироки глибоко релігійними людьми? очевидно.
те, що ви намагаєтесь ********* тим, що оскільки папа римський (до прикладу) особисто не спалив жодної людини свідчить про непричетність церкви, є маніпулятивним.
поясню вам на зрозумілому для вас прикладі: те, що путін особисто не вбиває в Україні не означає, що він не є злочинцем та вбивцею, правда ж.
крім того, ви дарма збудились. я жодним чином не веду мову про шкоду релігії чи щорсь подібне, я просто поцікавився ********* аргументами прибічників однієї релігійної течії щодо іншої.
тож або припиніть писати на сторонні теми, або просто напишіть про те, що я прошу вже декілька коментарів поспіль.
показати весь коментар
02.02.2026 10:27 Відповісти
Зате атеїсти можуть зробити людину твариною і забивати як скотину. Власне це сталось. І ми знаємо це з історії власних сімей.
показати весь коментар
02.02.2026 10:37 Відповісти
атеїсти можуть робити аборти і знекровлювати цілі країни, винищувати цілі народи
ну хіба не правда ?
показати весь коментар
02.02.2026 10:45 Відповісти
ну хіба не правда ?
ну, як вам сказати, хотілося б зрозуміти про що ви. конкретики хотілося б: які атеїсти зробили з людини тварину й забили як скотину; які атеїсти знекровили цілу країну (знову ж таки яку країну).
щодо абортів, то це право та рішення жінки та її чоловіка (або самої жінки). не думаю, що релігійні переконання лікаря в даному випадку вирішують, не думаю, що всі акушери-гінекологи є атеїстами (принаймні не маю такої статистики).
показати весь коментар
02.02.2026 11:06 Відповісти
Я ж кажу, ви не знаєте про що пишете. Не розумієте. Такого винищення людей, який вчинив атеїзм, ще не було. Як його підготували ? Дуже просто. В християнстві вбивство людини гріх. Суспільство не могло прийняти і брати участь у масовому винищенні. Тому нам запропонували теорію еволюції. Людина стала твариною. А тварин вбивати можна. Очевидно ви забули історію України , совка, коли людей морили голодом, катували, засилали і розстрілювали. Удобно. І це стало можливим завдяки релігії атеїзму.
Аборти. Знову ж таки, вбивство людини, знелюднили західний білий світ. Щойно чорних стане більше, на нас чекає повне винищення. аллах акбар
показати весь коментар
02.02.2026 11:18 Відповісти
угу.
зрозуміло.
вибачте, від подальшої розмови утримаюсь аби не зашкодити вашому психічному здоров'ю.
ви якось, тойво, бережіть себе.
показати весь коментар
02.02.2026 11:35 Відповісти
У вас просто немає аргументів. Історія розсудить. Скоро самі все побачите. І любов ісламістів відчуєте.
показати весь коментар
02.02.2026 11:37 Відповісти
просто ви не здатні сприймати аргументи.
як не здатні й оперувати аргументами, а не емоціями.
показати весь коментар
02.02.2026 12:22 Відповісти
Ви відкидаєте факти, історичні події, письмо і його тлумачення. А все тому що у вас в голові виникли якісь ідеали.
показати весь коментар
02.02.2026 12:30 Відповісти
жодних ідеалів. я прагматик.
показати весь коментар
02.02.2026 12:56 Відповісти
тут я вас розчарую
на мою думку, те що я побачила, ви живете у світі , який стрімко зникає і відмовляєтесь бачити те що попереду
показати весь коментар
02.02.2026 12:57 Відповісти
ви не можете мене розчарувати.
ваші судження не викликають в мене довіри)
показати весь коментар
02.02.2026 13:01 Відповісти
Та ясно. Мене це не хвилює. Ви мало обізнані і все. Для вас відкриття нової реальності стане шоком як для зебілів велика війна, в яку вони не хотіли вірити
показати весь коментар
02.02.2026 13:03 Відповісти
та ви не плутайте релігію, з релігійними фанатиками. ось вони і є збоченці. як там у тій приказці: застав дурня Богу молитися, то він і лоб розшибе. ну а ті радикальні фанатичні ісламісти не тільки свої лоби розшибають, але і чужі також. от тільки це не релігія, це - фанатизм збочений і хворий. а по факту іслам - це мирна релігія, так само як і християнство та інші релігії. у християн теж колись були релігійні фанатики, які спалювали єретиків на вогні. про те це зовсім не значить, що християнство таке проповідує і повчає.
показати весь коментар
02.02.2026 15:53 Відповісти
Християнські забобони почалися з епідеміями сифілісу і трохи знизили його поширення...так само зараз і доцільний іслам для африканських країн де рівень СНІД досягає 75-90%...для цивілізованих країн що християнство, що іслам є релігії збочення і середньовічний маразм
показати весь коментар
02.02.2026 09:49 Відповісти
А ви в якому році живете ? Не по аллаху ж.
показати весь коментар
02.02.2026 09:52 Відповісти
Агностик....дуже подобається період римської імперії коли язичеське мракобісся вже пройло, а християнське ще не прийшло
показати весь коментар
02.02.2026 10:09 Відповісти
Як себе не називайте, але факт у тому що людина це духовна істота і вона шукає релігію чи щось на те схоже. Завжди. Одне замінює інше. Перестали ходити в церкву, кинулись до магії. Єрмак тому свідок. І о чудо, в нього вийшло ! Був ніким , став першої особою. Але що в результаті атеїзму- почало здійснюватись Боже прокляття, слово в слово. Так як здійснилось і благословення. Воно було сказане євреям, але згідно Нового Заповіту новий Ізраїль це Христова церква, тобто правила гри однакові.
показати весь коментар
02.02.2026 10:27 Відповісти
я в принципі атеїст. тож моє питання викликане банальною цікавістю щодо того, як прибічники однієї релігійної течії обгрунтовують "неправильність" іншої. ото й все, я не бажаю теологічних диспутів, просто цікавість.
показати весь коментар
02.02.2026 09:58 Відповісти
Добре що ви атеїст і противник релігії, вираховуєте скільки людей від неї постраждало. А давайте порахуємо скільки вбила ваша релігія. Почнем зі сталіна, гітлера і мао. Кажуть там десятки мільойнів, один мао 50
показати весь коментар
02.02.2026 10:02 Відповісти
дуже дивно називати атеїзм релігією, але най буде.
крім того, ви плутаєте атеїстів з поціновувачами окультних практик та альтернативних релігійних течій.
показати весь коментар
02.02.2026 10:12 Відповісти
бо вона містить ознаку релігії
1.ви вірите що все з'явилось з нічого.
2. вважаєте що після смерті вас чекає нічого, тобто воз'єднаєтесь зі своїм творцем.
показати весь коментар
02.02.2026 10:14 Відповісти
1.ви вірите що все з'явилось з нічого.
Спочатку була інформація (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81 Логос в оригіналі), і інформація була на носії, і сам носій був інформацією...В жарті спочатку було слово і слово було 2 байти є доля жарту...решта демагогія, а точніше подача загальноприйнятого в античному світі моделі створення всесвіту, а потім нав'язування релігійної ахінеї...але на цій моделі створення всесвіту працює вся ******* електроніка в тому числі ваш ноут, телефон і інтернетмережа завдяки якій ми тут спілкуємось
показати весь коментар
02.02.2026 12:46 Відповісти
А яка зараз модель світу ? Далеко від стародавньої ми не просунулись, навіть науково підтвердили і взяли на озброєння. Людина хоче вірити що це вона сказала слово. Але ні.
показати весь коментар
02.02.2026 12:53 Відповісти
А це до чого..яким боком до атеїзму більшовицько-маоістьска ідеологія?
показати весь коментар
02.02.2026 10:12 Відповісти
Тому що ви атеіст, продукт цієї ідеології
показати весь коментар
02.02.2026 10:20 Відповісти
агностиком мене зробила біблія задумайтесь чому апостол павло обісрався в афінському ареопазі
показати весь коментар
02.02.2026 10:22 Відповісти
Значить ви не зрозуміли що читали, або читали із зарозумілістю.
показати весь коментар
02.02.2026 10:28 Відповісти
" Побачимо, почуємо, двзнаємося...." - це типова риторика Трампа, людини, яка не наділена стратегічним мисленням, не здатна планувати життя і діє імпульсивно. Жля керівника такої держави, як США - це жах.
02.02.2026 08:55
02.02.2026 08:55
02.02.2026 08:55
"У нас найбільші, найпотужніші кораблі у світі" = "у мене найтовстіший і найдовший".

02.02.2026 09:07
02.02.2026 09:07
02.02.2026 09:07
трамп - це серіал, який ніхто не хотів знімати, але всі вимушені дивитись. Кожної серії:

"дізнаємось до листопада, чи сі мав рацію"
"дізнаємось за 6 місяців, чи путін мав рацію"
"побачимо, чи хаменеї мав рацію"
"побачимо, які наслідки чекають Канаду/Гренландію/Панаму/ЄС"
02.02.2026 10:27
02.02.2026 10:27
дітойоб трампон ЙДЕ НА ***! разом з цим ***********....
02.02.2026 11:07
02.02.2026 11:07
02.02.2026 11:07
 
 