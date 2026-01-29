Трамп планує вдарити по Ірану, щоб спровокувати нові протести та повалити режим, - Reuters

Президент США Дональд Трамп розглядає варіант завдати ударів по Ірану, щоб відновити протести та сприяти поваленню режиму аятол.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Джерела Reuters зі США зазначили, що Трамп нібито хотів створити умови для "зміни режиму".

Зокрема лідер США розглядав удари по командирах і установах, які Вашингтон вважає відповідальними за насильство проти протестувальників. Тим самим США хочуть вселити у протестувальників впевненість, що вони можуть захопити урядові й силові будівлі.

Один із співрозмовників сказав, що розглядався й більш масштабний удар - по балістичних ракетах або програмах збагачення урану. Тоді наслідки атаки будуть більш довгостроковими.

Інше джерело заявило, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення про удар.

Чотири арабські чиновники, троє західних дипломатів та високопоставлене західне джерело, чиї уряди були проінформовані про обговорення, заявили, що вони стурбовані тим, що замість того, щоб вивести людей на вулиці, такі страйки можуть послабити рух, який і без того перебуває в шоці після найкривавіших репресій з боку влади з часів Ісламської революції 1979 року.

Високопоставлений іранський чиновник заявив агентству Reuters, що Іран "готується до військового протистояння, водночас використовуючи дипломатичні канали". Однак, за словами чиновника, Вашингтон не демонструє відкритості до дипломатії.

Один з ізраїльських посадовців вважає, що лише авіаударів може виявитися недостатньо для повалення режиму в Ірані.

За його словами, навіть якщо Сполучені Штати вб'ють Верховного лідера аятоллу Алі Хаменеї, Іран "матиме нового лідера, який замінить його".

"Якщо ви збираєтеся повалити режим, ви повинні ввести війська", - вважає чиновник.

Західний чиновник зазначив, що метою Трампа, очевидно, є зміна керівництва, а не "повалення режиму" в Ірані. Що схоже на ситуацію у Венесуелі.

Ситуація в Ірані

Міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.

Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.

Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.

Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3 117 протестувальників.

