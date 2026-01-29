Трамп планує вдарити по Ірану, щоб спровокувати нові протести та повалити режим, - Reuters

Президент США Дональд Трамп розглядає варіант завдати ударів по Ірану, щоб відновити протести та сприяти поваленню режиму аятол.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Джерела Reuters зі США зазначили, що Трамп нібито хотів створити умови для "зміни режиму".

Зокрема лідер США розглядав удари по командирах і установах, які Вашингтон вважає відповідальними за насильство проти протестувальників. Тим самим США хочуть вселити у протестувальників впевненість, що вони можуть захопити урядові й силові будівлі.

Один із співрозмовників сказав, що розглядався й більш масштабний удар - по балістичних ракетах або програмах збагачення урану. Тоді наслідки атаки будуть більш довгостроковими.

Інше джерело заявило, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення про удар.

Чотири арабські чиновники, троє західних дипломатів та високопоставлене західне джерело, чиї уряди були проінформовані про обговорення, заявили, що вони стурбовані тим, що замість того, щоб вивести людей на вулиці, такі страйки можуть послабити рух, який і без того перебуває в шоці після найкривавіших репресій з боку влади з часів Ісламської революції 1979 року.

Високопоставлений іранський чиновник заявив агентству Reuters, що Іран "готується до військового протистояння, водночас використовуючи дипломатичні канали". Однак, за словами чиновника, Вашингтон не демонструє відкритості до дипломатії.

Один з ізраїльських посадовців вважає, що лише авіаударів може виявитися недостатньо для повалення режиму в Ірані. 

За його словами, навіть якщо Сполучені Штати вб'ють Верховного лідера аятоллу Алі Хаменеї, Іран "матиме нового лідера, який замінить його".

"Якщо ви збираєтеся повалити режим, ви повинні ввести війська", - вважає чиновник.

Західний чиновник зазначив, що метою Трампа, очевидно, є зміна керівництва, а не "повалення режиму" в Ірані. Що схоже на ситуацію у Венесуелі.

Ситуація в Ірані

Міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.

Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.

  • Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.
  • Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3 117 протестувальників.

Пізно. Люди вже побачили, що без стрілецької зброї їм гаплик, а на кожного КВІРівця ракети не вистачить.
29.01.2026 10:53 Відповісти
Час, коли можна було допомогти протестувальникам - згаяно. І скидається на те, що це було зроблено навмисно. Якщо так, то виходить, що приведення до влади в Ірані притомного режиму на меті й не стояло.

Відповідно, якщо протести були зумовлені, насамперед, економічними чинниками - криза всередині країни буде лише поглиблюватися, напруга - наростати.
Але тепер, в народу вже є чимала ненавість та розуміння, що без зброї, (як ви відмітили), ніяких змін не буде.
Отже, країну штовхають до розорення, розграбування, громадянської війни, та розпаду (адже внутрішніх протиріч в Ірані теж, більш ніж достатньо).

Зараз же, коли протести потопили в крові, подібні заяви, радше, виглядає як спроба (дуже непереконлива) скласти гарну мину за поганої гри.
29.01.2026 11:29 Відповісти
не виключено і другий кінець палки.який викличе в іранського народу ненависть до рижого "мироносця".котрий як слуга антихриста.сіє хаос в цілому світі
29.01.2026 11:02 Відповісти
Це не було зроблено навмисно.
Трамп, вірний собі, спочатку ******** на публіку, а потім йому акуратно пояснили за піздьож.
29.01.2026 11:31 Відповісти
Дозвольте непогодитись. Досить лише оглянути короткий список осіб до яких Трамп виявляв повагу - *****, Кімчен, Сі і цього достатньо для розуміння його прихильності ба навіть заздрості до диктаторів та підтримки їхніх режимів.
29.01.2026 14:05 Відповісти
Чому ж він тоді Хаменеї своїм авіаносцем погрожує? ***** ж не погрожує.
29.01.2026 14:06 Відповісти
По перше - авіаносець вже давно біля Венесуели, якщо ви не в курсі, по друге - погрожує, бо Нетаньяху його дрочить, а в США сильне єврейське лоббі, і по треттє - погрожує, хоче ще більше нафти та сцить, бо ізраїльтяни лише чужими руками жар загрібають і тільки з-за спини американських морпіхів підгавкувати будуть, а ні один з союзників по НАТО вже не прийде на допомогу, як то було в Іраку і Афганістані.
29.01.2026 14:40 Відповісти
Може спрацювати. В Іраку півкраїни зайнялися мародерством після вторгнення.
29.01.2026 10:59 Відповісти
Ти друже помилився.
Мародер, хто грабує чужу країну і вивозить награбоване в свою - наприклад ліліпутін та його олігархи коли грабують росію і вивозять гроші в Європу та США.
В Ірані ж - перерозподіл народної власності - "грабуй награблене" як казав лєнін.
29.01.2026 12:54 Відповісти
не виключено і другий кінець палки.який викличе в іранського народу ненависть до рижого "мироносця".котрий як слуга антихриста.сіє хаос в цілому світі
29.01.2026 11:02 Відповісти
Він на стільки гімнюк, що іранці швидше в Америці протестуватииуть.
29.01.2026 11:11 Відповісти
Йолопе, момент профукав. Боріться, ми вже в дорозі. Чиї слова? І не прийшов. Тисячі закатовано. Хто тепер повірить балаболу
29.01.2026 11:44 Відповісти
Після того як іранський режим розстріляв десятки тисяч а в тюрми посадив сотні тисяч протестувальників, навряд чи ще хтось повірить Тромбу в його ''допомогу вже в дорозі''
29.01.2026 11:48 Відповісти
Наш слоняра 🐘🐘🐘💪💪💪
29.01.2026 11:51 Відповісти
Виробок ти і твій трамп
29.01.2026 14:05 Відповісти
Якщо вже і Фіцо після розмови з Трампом розказує, що той в повному неадекваті, то про які реалістичні розрахунки можна говорити?
29.01.2026 11:54 Відповісти
Трамп стратех, каких мало. Сначала подставил безоружных людей под пулеметы, потом хочет возобновления протестов
29.01.2026 12:03 Відповісти
Своїми ударами він тільки об'єднає Іран. І підніме ціни на нафту вище 100 дол. Москалі будуть в вострогє. Саме вони і підбурюють США до активних дій. Влітку у них не вийшло підняти ціни, бо якби Іран перекрив Ормуз - ціни були б далеко за 100 дол.
Тим протестувальникам просто немає що їсти (до речі завдяки ним самим). Якщо, навіть теоретично, США повалить режим аятол і буде фінансувати новий "проамериканський" режим - їх як і у Афганістані просто розведуть на гроші і на їхні ж гроші побудують нову ісламську республіку.
29.01.2026 12:04 Відповісти
Пишете як кацапцький троль лиш би режим аятол який поставляє шахеди і технології рашкі США не повалили. Не буде там ніякої ісламської республіки 2.0, це видно по протестувальникам які підняли тему що іслам це чужа релігія для іранців і у них є свій падишах який вже чекає на своє повернення до престолу.
29.01.2026 13:12 Відповісти
Якщо ви молода людина - то не пам'ятаєте з якими лозунгами виходили протестувальники у москві у серпні 1991-го, коли виступали проти ГКЧП. Лозунги були найдемократичніші. Повалили режим, який і так тримався на чесному слові, від'їлись німецькою гуманітаркою та американськими ніжками Буша і спорудили ще один імперіалістичний режим.
З голодухи ті протестувальники можуть згадати і Дарія з Ксерксом, але це лише від недоїдання. Протестують вони не проти аятол а проти кризи, у яку їх завів цей режим. За можливості, вони спорудять новий, який так само буде підтримувати росію і постачати їй зброю.
29.01.2026 14:08 Відповісти
Дорікати Трампу що він не встиг з допомогою гадаю не варто. Авіаносна група має обмежену швидкість, такі операції слід добре спланувувати. Іранські протести видно навіть самого Трампа застали зненацька і це чудова нагода повалити ще одного безядерного союзника вісі зла. Трамп діє майже симетрично до того як дія вісь зла по відношенню до заходу на прикладі України, замість напасти на країну НАТО вони дружно б'ють безядерного союзника заходу Україну.
29.01.2026 13:05 Відповісти
Просто не треба було зайвий раз відкривати ******, аби тільки показати, який він мачо.
29.01.2026 13:20 Відповісти
Пізно. Самих навіжених протесників аятоли втопили в крові.
29.01.2026 15:42 Відповісти
 
 