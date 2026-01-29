Трамп планує вдарити по Ірану, щоб спровокувати нові протести та повалити режим, - Reuters
Президент США Дональд Трамп розглядає варіант завдати ударів по Ірану, щоб відновити протести та сприяти поваленню режиму аятол.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Джерела Reuters зі США зазначили, що Трамп нібито хотів створити умови для "зміни режиму".
Зокрема лідер США розглядав удари по командирах і установах, які Вашингтон вважає відповідальними за насильство проти протестувальників. Тим самим США хочуть вселити у протестувальників впевненість, що вони можуть захопити урядові й силові будівлі.
Один із співрозмовників сказав, що розглядався й більш масштабний удар - по балістичних ракетах або програмах збагачення урану. Тоді наслідки атаки будуть більш довгостроковими.
Інше джерело заявило, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення про удар.
Чотири арабські чиновники, троє західних дипломатів та високопоставлене західне джерело, чиї уряди були проінформовані про обговорення, заявили, що вони стурбовані тим, що замість того, щоб вивести людей на вулиці, такі страйки можуть послабити рух, який і без того перебуває в шоці після найкривавіших репресій з боку влади з часів Ісламської революції 1979 року.
Високопоставлений іранський чиновник заявив агентству Reuters, що Іран "готується до військового протистояння, водночас використовуючи дипломатичні канали". Однак, за словами чиновника, Вашингтон не демонструє відкритості до дипломатії.
Один з ізраїльських посадовців вважає, що лише авіаударів може виявитися недостатньо для повалення режиму в Ірані.
За його словами, навіть якщо Сполучені Штати вб'ють Верховного лідера аятоллу Алі Хаменеї, Іран "матиме нового лідера, який замінить його".
"Якщо ви збираєтеся повалити режим, ви повинні ввести війська", - вважає чиновник.
Західний чиновник зазначив, що метою Трампа, очевидно, є зміна керівництва, а не "повалення режиму" в Ірані. Що схоже на ситуацію у Венесуелі.
Ситуація в Ірані
Міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.
Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.
- Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.
- Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3 117 протестувальників.
Відповідно, якщо протести були зумовлені, насамперед, економічними чинниками - криза всередині країни буде лише поглиблюватися, напруга - наростати.
Але тепер, в народу вже є чимала ненавість та розуміння, що без зброї, (як ви відмітили), ніяких змін не буде.
Отже, країну штовхають до розорення, розграбування, громадянської війни, та розпаду (адже внутрішніх протиріч в Ірані теж, більш ніж достатньо).
Зараз же, коли протести потопили в крові, подібні заяви, радше, виглядає як спроба (дуже непереконлива) скласти гарну мину за поганої гри.
Трамп, вірний собі, спочатку ******** на публіку, а потім йому акуратно пояснили за піздьож.
Мародер, хто грабує чужу країну і вивозить награбоване в свою - наприклад ліліпутін та його олігархи коли грабують росію і вивозять гроші в Європу та США.
В Ірані ж - перерозподіл народної власності - "грабуй награблене" як казав лєнін.
Тим протестувальникам просто немає що їсти (до речі завдяки ним самим). Якщо, навіть теоретично, США повалить режим аятол і буде фінансувати новий "проамериканський" режим - їх як і у Афганістані просто розведуть на гроші і на їхні ж гроші побудують нову ісламську республіку.
З голодухи ті протестувальники можуть згадати і Дарія з Ксерксом, але це лише від недоїдання. Протестують вони не проти аятол а проти кризи, у яку їх завів цей режим. За можливості, вони спорудять новий, який так само буде підтримувати росію і постачати їй зброю.