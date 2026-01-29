Адміністрація Трампа проводить консультації з Ізраїлем і Саудівською Аравією щодо ударів по Ірану, - Axios
Адміністрація президента США Дональда Трампа цього тижня приймає високопосадовців оборони та розвідки Ізраїлю і Саудівської Аравії для переговорів щодо Ірану на тлі можливих військових ударів по країні.
Про це повідомляє Axios, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що представники Ізраїлю прибули до Вашингтона, аби поділитися розвідданими щодо можливих цілей в Ірані. Водночас Саудівська Аравія, занепокоєна ризиком регіональної війни, намагається сприяти дипломатичному врегулюванню ситуації.
Контакти з ізраїльською та саудівською сторонами
За словами джерел, у вівторок і середу глава військової розвідки Ізраїлю генерал Шломі Біндер провів зустрічі з високопосадовцями Пентагону, ЦРУ та Білого дому. Він поінформував адміністрацію Трампа про конкретну розвідувальну інформацію щодо Ірану, яку запитувала американська сторона.
Очікується, що міністр оборони Саудівської Аравії принц Халід бін Салман проведе окремі переговори в Пентагоні, Держдепартаменті та Білому домі, зокрема з держсекретарем Марко Рубіо та спецпосланником Стівом Віткоффом.
Позиція США та ризик ескалації
У Білому домі заявляють, що Трамп поки не ухвалив остаточного рішення щодо Ірану. Хоча цього тижня президент знову пригрозив Тегерану ударами, які, за його словами, "будуть набагато гіршими", його радники наголошують, що дипломатичні варіанти все ще розглядаються.
Водночас Саудівська Аравія останніми днями передає повідомлення між США та Іраном, намагаючись знизити напруження. За словами американських чиновників, Тегеран наразі не зацікавлений в угоді, заснованій на максималістських вимогах Вашингтона.
Американські військові також повідомили, що нарощування військової присутності США у Перській затоці буде завершено найближчими днями.
"Наразі директива полягає в підготовці, але, схоже, президент ухвалить ще одне рішення щодо Ірану вже найближчим часом", - зазначив один з американських чиновників.
Ситуація в Ірані
Міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.
Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.
- Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.
- Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3 117 протестувальників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Фірма «Файєр Поінт» зникла....УСЬО...
Влітку 2025 року вітчизняна компанія «Файєр Поінт» виринула у медіа у парі зі своєю крилатою ракетою «Фламінго». Зеленський безпосередньо презентував «Фламінго», назвавши цю ракету найуспішнішою - може подолати відстань у три тисячі кілометрів.
Американське видання The New Yor Times написало, що до початку вторгнення підприємство виконувало роль кастингового агентства для кіно- і телевізійних виробництв. Потім виринула інформація, що фігурант мегакорупційного розслідування НАБУ на прізвисько Рьошик, має «бронь» від мобілізації, яку надало йому ТОВ «Файєр Поінт».
А ще говорилося, що свого часу нинішній топпідозрюваний у справі про корупцію в енергетиці, бізнесмен-утікач Тимур Міндіч начебто намагався стати співвласником ТОВ «Файєр Поінт»…
І ось у певний момент - бац! - відкриті дані про успішну оборонну фірму зникли пошукових платформ, які підтягують відомості з державних реєстрів. Це підтвердили в аналітичній системи YouControl (12 грудня надійшла вимога Міноборони прибрати інформацію щодо ТОВ «Файєр Поінт»), і в інформаційній системі Опендатабот (там залишився слід лише про власника «Файєр Поінт» Дениса Штілєрмана), і в аналітичній платформі Clarity Project, що спеціалізується на публічних закупівлях.