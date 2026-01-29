РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15466 посетителей онлайн
Новости Трамп угрожает Ирану Удары США по Ирану
1 416 10

Администрация Трампа проводит консультации с Израилем и Саудовской Аравией по поводу ударов по Ирану, - Axios

Иран скептически настроен на ядерные переговоры с Трампом

Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе принимает высокопоставленных чиновников из сферы обороны и разведки Израиля и Саудовской Аравии для переговоров по Ирану на фоне возможных военных ударов по стране.

Об этом сообщает Axios, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что представители Израиля прибыли в Вашингтон, чтобы поделиться разведданными о возможных целях в Иране. В то же время Саудовская Аравия, обеспокоенная риском региональной войны, пытается способствовать дипломатическому урегулированию ситуации.

Контакты с израильской и саудовской сторонами

По словам источников, во вторник и среду глава военной разведки Израиля генерал Шломи Биндер провел встречи с высокопоставленными чиновниками Пентагона, ЦРУ и Белого дома. Он проинформировал администрацию Трампа о конкретной разведывательной информации по Ирану, которую запрашивала американская сторона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп запустил "счета для младенцев": туда перечислят по $1000 для детей, рожденных в 2025-2028 годах

Ожидается, что министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман проведет отдельные переговоры в Пентагоне, Госдепартаменте и Белом доме, в частности с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Виткоффом.

Позиция США и риск эскалации

В Белом доме заявляют, что Трамп пока не принял окончательного решения по Ирану. Хотя на этой неделе президент снова пригрозил Тегерану ударами, которые, по его словам, "будут намного хуже", его советники подчеркивают, что дипломатические варианты все еще рассматриваются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия санкций Трампа: Российский "Лукойл" нашел американского покупателя на свои иностранные активы

В то же время Саудовская Аравия в последние дни передает сообщения между США и Ираном, пытаясь снизить напряженность. По словам американских чиновников, Тегеран пока не заинтересован в соглашении, основанном на максималистских требованиях Вашингтона.

Американские военные также сообщили, что наращивание военного присутствия США в Персидском заливе будет завершено в ближайшие дни.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швейцарский франк стал "вторым золотом" среди безопасных активов на фоне геополитической нестабильности, ‒ FT

"Сейчас директива заключается в подготовке, но, похоже, президент примет еще одно решение по Ирану в ближайшее время", - отметил один из американских чиновников.

Ситуация в Иране

Международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.

  • Ранее специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.
  • В свою очередь иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3 117 протестующих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп планирует нанести удар по Ирану, чтобы спровоцировать новые протесты и свергнуть режим, - Reuters

Автор: 

Израиль (2235) Иран (2882) Саудовская Аравия (365) Трамп Дональд (8081)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А в Нас Ось Так.....

Фірма «Файєр Поінт» зникла....УСЬО...
Влітку 2025 року вітчизняна компанія «Файєр Поінт» виринула у медіа у парі зі своєю крилатою ракетою «Фламінго». Зеленський безпосередньо презентував «Фламінго», назвавши цю ракету найуспішнішою - може подолати відстань у три тисячі кілометрів.

Американське видання The New Yor Times написало, що до початку вторгнення підприємство виконувало роль кастингового агентства для кіно- і телевізійних виробництв. Потім виринула інформація, що фігурант мегакорупційного розслідування НАБУ на прізвисько Рьошик, має «бронь» від мобілізації, яку надало йому ТОВ «Файєр Поінт».

А ще говорилося, що свого часу нинішній топпідозрюваний у справі про корупцію в енергетиці, бізнесмен-утікач Тимур Міндіч начебто намагався стати співвласником ТОВ «Файєр Поінт»…

І ось у певний момент - бац! - відкриті дані про успішну оборонну фірму зникли пошукових платформ, які підтягують відомості з державних реєстрів. Це підтвердили в аналітичній системи YouControl (12 грудня надійшла вимога Міноборони прибрати інформацію щодо ТОВ «Файєр Поінт»), і в інформаційній системі Опендатабот (там залишився слід лише про власника «Файєр Поінт» Дениса Штілєрмана), і в аналітичній платформі Clarity Project, що спеціалізується на публічних закупівлях.
показать весь комментарий
29.01.2026 16:14 Ответить
+2
Так а де фламінго? Зимують в ізраїлі?
показать весь комментарий
29.01.2026 16:43 Ответить
+2
нет не единого фламинго то всё фотошоп)
показать весь комментарий
29.01.2026 16:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в Нас Ось Так.....

Фірма «Файєр Поінт» зникла....УСЬО...
Влітку 2025 року вітчизняна компанія «Файєр Поінт» виринула у медіа у парі зі своєю крилатою ракетою «Фламінго». Зеленський безпосередньо презентував «Фламінго», назвавши цю ракету найуспішнішою - може подолати відстань у три тисячі кілометрів.

Американське видання The New Yor Times написало, що до початку вторгнення підприємство виконувало роль кастингового агентства для кіно- і телевізійних виробництв. Потім виринула інформація, що фігурант мегакорупційного розслідування НАБУ на прізвисько Рьошик, має «бронь» від мобілізації, яку надало йому ТОВ «Файєр Поінт».

А ще говорилося, що свого часу нинішній топпідозрюваний у справі про корупцію в енергетиці, бізнесмен-утікач Тимур Міндіч начебто намагався стати співвласником ТОВ «Файєр Поінт»…

І ось у певний момент - бац! - відкриті дані про успішну оборонну фірму зникли пошукових платформ, які підтягують відомості з державних реєстрів. Це підтвердили в аналітичній системи YouControl (12 грудня надійшла вимога Міноборони прибрати інформацію щодо ТОВ «Файєр Поінт»), і в інформаційній системі Опендатабот (там залишився слід лише про власника «Файєр Поінт» Дениса Штілєрмана), і в аналітичній платформі Clarity Project, що спеціалізується на публічних закупівлях.
показать весь комментарий
29.01.2026 16:14 Ответить
помню такие как ты кричали в 22 году и в 23, что где миллионы дронов и что то тема заглохла, сейчас пошли фламинго)
показать весь комментарий
29.01.2026 16:26 Ответить
Так а де фламінго? Зимують в ізраїлі?
показать весь комментарий
29.01.2026 16:43 Ответить
нет не единого фламинго то всё фотошоп)
показать весь комментарий
29.01.2026 16:48 Ответить
Де ж ти було , цілих ДЕСЯТЬ РОКІВ??? А сьогодні "випало", як гімно зі сраки... Нова "консерва" прокинулася?...
показать весь комментарий
29.01.2026 16:54 Ответить
Аятоли потопили виступи в крові - Трамп запаздує
показать весь комментарий
29.01.2026 16:16 Ответить
Ну, якщо там Віткофф, то там вспливе і пуйло...
показать весь комментарий
29.01.2026 16:18 Ответить
рудий шизік проїбав момент
показать весь комментарий
29.01.2026 16:25 Ответить
АДМІНІСТРАЦІЯ ТРАМПА ПРОВЕЛА ТАЄМНІ ПЕРЕГОВОРИ З СЕПАРАТИСТАМИ, ЯКІ ВИСТУПАЮТЬ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ АЛЬБЕРТИ ВІД КАНАДИ - FT
показать весь комментарий
29.01.2026 17:18 Ответить
Трамп, а по Каліфорнії опнуть слабО?
показать весь комментарий
29.01.2026 17:28 Ответить
 
 