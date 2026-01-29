Администрация Трампа проводит консультации с Израилем и Саудовской Аравией по поводу ударов по Ирану, - Axios
Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе принимает высокопоставленных чиновников из сферы обороны и разведки Израиля и Саудовской Аравии для переговоров по Ирану на фоне возможных военных ударов по стране.
Об этом сообщает Axios, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что представители Израиля прибыли в Вашингтон, чтобы поделиться разведданными о возможных целях в Иране. В то же время Саудовская Аравия, обеспокоенная риском региональной войны, пытается способствовать дипломатическому урегулированию ситуации.
Контакты с израильской и саудовской сторонами
По словам источников, во вторник и среду глава военной разведки Израиля генерал Шломи Биндер провел встречи с высокопоставленными чиновниками Пентагона, ЦРУ и Белого дома. Он проинформировал администрацию Трампа о конкретной разведывательной информации по Ирану, которую запрашивала американская сторона.
Ожидается, что министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман проведет отдельные переговоры в Пентагоне, Госдепартаменте и Белом доме, в частности с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Виткоффом.
Позиция США и риск эскалации
В Белом доме заявляют, что Трамп пока не принял окончательного решения по Ирану. Хотя на этой неделе президент снова пригрозил Тегерану ударами, которые, по его словам, "будут намного хуже", его советники подчеркивают, что дипломатические варианты все еще рассматриваются.
В то же время Саудовская Аравия в последние дни передает сообщения между США и Ираном, пытаясь снизить напряженность. По словам американских чиновников, Тегеран пока не заинтересован в соглашении, основанном на максималистских требованиях Вашингтона.
Американские военные также сообщили, что наращивание военного присутствия США в Персидском заливе будет завершено в ближайшие дни.
"Сейчас директива заключается в подготовке, но, похоже, президент примет еще одно решение по Ирану в ближайшее время", - отметил один из американских чиновников.
Ситуация в Иране
Международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.
Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.
- Ранее специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.
- В свою очередь иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3 117 протестующих.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Фірма «Файєр Поінт» зникла....УСЬО...
Влітку 2025 року вітчизняна компанія «Файєр Поінт» виринула у медіа у парі зі своєю крилатою ракетою «Фламінго». Зеленський безпосередньо презентував «Фламінго», назвавши цю ракету найуспішнішою - може подолати відстань у три тисячі кілометрів.
Американське видання The New Yor Times написало, що до початку вторгнення підприємство виконувало роль кастингового агентства для кіно- і телевізійних виробництв. Потім виринула інформація, що фігурант мегакорупційного розслідування НАБУ на прізвисько Рьошик, має «бронь» від мобілізації, яку надало йому ТОВ «Файєр Поінт».
А ще говорилося, що свого часу нинішній топпідозрюваний у справі про корупцію в енергетиці, бізнесмен-утікач Тимур Міндіч начебто намагався стати співвласником ТОВ «Файєр Поінт»…
І ось у певний момент - бац! - відкриті дані про успішну оборонну фірму зникли пошукових платформ, які підтягують відомості з державних реєстрів. Це підтвердили в аналітичній системи YouControl (12 грудня надійшла вимога Міноборони прибрати інформацію щодо ТОВ «Файєр Поінт»), і в інформаційній системі Опендатабот (там залишився слід лише про власника «Файєр Поінт» Дениса Штілєрмана), і в аналітичній платформі Clarity Project, що спеціалізується на публічних закупівлях.