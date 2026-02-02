Новости
Трамп ответил Хаменеи на слова о "региональной войне": Посмотрим, был ли он прав

Трамп ответил, будет ли удар США по Ирану

Президент Дональд Трамп в воскресенье предположил, что если Иран не достигнет ядерного соглашения с Соединенными Штатами, мир вскоре увидит, был ли прав Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, предупреждая, что атака США спровоцирует региональную войну.

Что известно

"У нас самые большие, самые мощные корабли в мире, там, совсем рядом. И, надеюсь, мы заключим соглашение. Если мы не заключим соглашение, тогда узнаем, был ли он прав", - сказал лидер США.

Ранее Трамп говорил, что Иран "серьезно ведет переговоры" с Соединенными Штатами, однако отказался сказать, принял ли он решение о возможном ударе.

Ситуация в Иране

Международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.

  • Ранее специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.
  • В свою очередь иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3 117 протестующих.

шуткі по 17.30

Іран має бути звільнений від тиранії аятол.
Іран має бути звільнений від тиранії аятол.
Побачимо через два тижні? Чи 60 днів?
рудий, викради Хаменеї і діло зроблено
Поки обмін словами - побачимо
шуткі за 300.
шуткі по 17.30

от реально кортить побачити морських котиків на вулицях аятоллабаду. бо поки єдине, що демонстрували штати - це потягеньки з на порядок слабкішими супротивниками. боксер-важковаговик, який здатен битися лише з десятирічним хлопчиною з підворотні...
А я отак думаю,чи витримає «найпотужніший корабель»удар десятка підводних дронів?
Да у них там комплексы противокарабельных ракет есть, их уже применяли хуситы в Красном море, посмотрим, как это будет в Перскои затоке
Нещодавно бачила в твіттері як троє муслімів стріляли з автоматів по автівках які рухались автобаном у штаті Техас. Звісно без жертв не обійшлось. А ще багато блогерів, представників різних християнських течій, які конкретно пояснюють що іслам це релігія збочення, мусять втікати зі своїх домівок через погрози їхньому життю.
Не приймайте цю заразу у свої країни.
дуже цікаво. а чим ці християнські блогери обгрунтовують те, що іслам це релігія збочення?
фактами
маєте хоч одне заперечення ?
ну, щоб мати хоч одне заперечення я маю почути хоч один факт, якому можна буде заперечувати.
Іран країна персів до ісламу і тепер. Ще не порівняли ? То спробуйте
