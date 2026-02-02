Трамп ответил Хаменеи на слова о "региональной войне": Посмотрим, был ли он прав

Президент Дональд Трамп в воскресенье предположил, что если Иран не достигнет ядерного соглашения с Соединенными Штатами, мир вскоре увидит, был ли прав Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, предупреждая, что атака США спровоцирует региональную войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Что известно

"У нас самые большие, самые мощные корабли в мире, там, совсем рядом. И, надеюсь, мы заключим соглашение. Если мы не заключим соглашение, тогда узнаем, был ли он прав", - сказал лидер США.

Ранее Трамп говорил, что Иран "серьезно ведет переговоры" с Соединенными Штатами, однако отказался сказать, принял ли он решение о возможном ударе.

Ситуация в Иране

Международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.

Ранее специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.

В свою очередь иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3 117 протестующих.

