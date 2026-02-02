Президент Ірану Пезешкіан наказав почати переговори зі США щодо ядерної програми, - ЗМІ
Президент Ірану Масуд Пезешкіан наказав розпочати переговори зі США щодо ядерної програми.
Про це пише іранське інформагентство Fars, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними співрозмовників, Іран та США обговорюватимуть виключно ядерну програму.
За даними Reuters, спецпредставник Трампа Стів Віткофф та міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі можуть зустрітися в Туреччині найближчими днями для переговорів.
Що передувало?
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив про наближення американського флоту до берегів Ірану та закликав Тегеран укласти ядерну угоду.
- WSJ пише, що США розгортають додаткові системи ППО THAAD і Patriot на Близькому Сході для стримування Ірану.
- Видання Reuters писало, що Трамп планує вдарити по Ірану, щоб спровокувати нові протести та повалити режим.
