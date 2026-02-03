На тлі переговорів США й Ірану в Стамбулі очікують глав МЗС ще шести країн регіону, - Axios

6 лютого, коли в Стамбулі заплановані переговори США та Ірану щодо ядерної програми, до міста також очікують прибуття міністрів закордонних справ ще шести країн Близького Сходу.

Про це пише Axios, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, у день імовірної зустрічі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі до Стамбула мають прибути глави МЗС Катару, Єгипту, Об’єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Оману та Пакистану.

Домовленість про проведення переговорів стала результатом дипломатичних зусиль Туреччини, Єгипту та Катару впродовж останніх кількох днів.

У понеділок міністри закордонних справ Туреччини, Саудівської Аравії та Єгипту знову контактували з Тегераном щодо організації зустрічі.

Водночас джерела Axios не виключають, що домовленість про переговори ще може зірватися.

Ситуація в Ірані

Міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.

Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.

Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.

Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3 117 протестувальників.

