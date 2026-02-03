В Стамбуле на фоне переговоров США и Ирана ожидают глав МИД еще шести стран региона, - Axios

6 февраля, когда в Стамбуле запланированы переговоры США и Ирана по ядерной программе, в город также ожидают прибытия министров иностранных дел еще шести стран Ближнего Востока.

По данным издания, в день вероятной встречи спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Стамбул должны прибыть главы МИД Катара, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Омана и Пакистана.

Договоренность о проведении переговоров стала результатом дипломатических усилий Турции, Египта и Катара в течение последних нескольких дней.

В понедельник министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии и Египта вновь контактировали с Тегераном по поводу организации встречи.

В то же время источники Axios не исключают, что договоренность о переговорах еще может сорваться.

Ситуация в Иране

Международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.

Ранее специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.

В свою очередь иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3 117 протестующих.

