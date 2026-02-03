Трамп рассказал, что в отношении Украины и РФ скоро могут появиться хорошие новости

В Вашингтоне говорят о шансе на хорошие новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время могут появиться положительные новости относительно Украины и России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении американского президента во время его общения с журналистами в Белом доме.

Трамп отметил, что ситуация в отношениях между Киевом и Москвой, по его мнению, развивается в положительном направлении. Он также признал, что война длится дольше, чем он ожидал.

Трамп анонсировал возможные позитивные новости

Президент США заявил, что впервые говорит о возможных хороших новостях в этом контексте.

"Я думаю, у нас все очень хорошо с Украиной и Россией. Возможно, скоро будут хорошие новости", – сказал Трамп.

Договоренность о временном прекращении ударов

Перед этим Трамп в очередной раз напомнил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным существует "огромная ненависть". 

Напомнил и о своем телефонном разговоре с Путиным - во время беседы он попросил российского лидера воздержаться от ракетных ударов по Украине. Речь шла о прекращении обстрелов на неделю.

"Я попросил неделю не стрелять по Киеву или другим городам. Он согласился. Это уже что-то", - заявил Трамп. Президент США также обратил внимание на сложные погодные условия в Украине и России.

Долботрамп твоя фамилия и псевдоним Трепло
03.02.2026 08:42 Ответить
шо воно меле ,потвора ************
03.02.2026 08:45 Ответить
Знову дід марить.
03.02.2026 08:51 Ответить
Трамп розповів, що щодо України та РФ скоро можуть з'явитися гарні новини?

"Гарні новини" щодо прінуждєнія України к міру, яке, - прінуждєніє України к міру, - Трамп проводить тандемом з т.Пу.
03.02.2026 08:57 Ответить
 
 