Трамп рассказал, что в отношении Украины и РФ скоро могут появиться хорошие новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время могут появиться положительные новости относительно Украины и России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении американского президента во время его общения с журналистами в Белом доме.
Трамп отметил, что ситуация в отношениях между Киевом и Москвой, по его мнению, развивается в положительном направлении. Он также признал, что война длится дольше, чем он ожидал.
Трамп анонсировал возможные позитивные новости
Президент США заявил, что впервые говорит о возможных хороших новостях в этом контексте.
"Я думаю, у нас все очень хорошо с Украиной и Россией. Возможно, скоро будут хорошие новости", – сказал Трамп.
Договоренность о временном прекращении ударов
Перед этим Трамп в очередной раз напомнил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным существует "огромная ненависть".
Напомнил и о своем телефонном разговоре с Путиным - во время беседы он попросил российского лидера воздержаться от ракетных ударов по Украине. Речь шла о прекращении обстрелов на неделю.
"Я попросил неделю не стрелять по Киеву или другим городам. Он согласился. Это уже что-то", - заявил Трамп. Президент США также обратил внимание на сложные погодные условия в Украине и России.
"Гарні новини" щодо прінуждєнія України к міру, яке, - прінуждєніє України к міру, - Трамп проводить тандемом з т.Пу.