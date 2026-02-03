Трамп розповів, що щодо України та РФ скоро можуть з’явитися гарні новини

У Вашингтоні говорять про шанс на добрі новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом можуть з’явитися позитивні новини щодо України та Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві американського президента під час його спілкування з журналістами у Білому домі.

Трамп зазначив, що ситуація у відносинах між Києвом і Москвою, на його думку, розвивається у позитивному напрямку. Він також визнав, що війна триває довше, ніж він очікував.

Президент США заявив, що вперше говорить про можливі хороші новини у цьому контексті.

"Я думаю, у нас усе дуже добре з Україною і Росією. Можливо, скоро будуть хороші новини", – сказав Трамп.

Домовленість про тимчасове припинення ударів

Перед цим Трамп вкотре нагадав, що між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним існує "величезна ненависть". 

Нагадав і про свою телефонну розмову з Путіним - під час бесіди він попросив російського лідера утриматися від ракетних ударів по Україні. Йшлося про припинення обстрілів на тиждень.

"Я попросив тиждень не стріляти по Києву чи інших містах. Він погодився. Це вже щось", – заявив Трамп. Президент США також звернув увагу на складні погодні умови в Україні та Росії.

Долботрамп твоя фамилия и псевдоним Трепло
03.02.2026 08:42 Відповісти
шо воно меле ,потвора ************
03.02.2026 08:45 Відповісти
Знову дід марить.
03.02.2026 08:51 Відповісти
Трамп розповів, що щодо України та РФ скоро можуть з'явитися гарні новини?

"Гарні новини" щодо прінуждєнія України к міру, яке, - прінуждєніє України к міру, - Трамп проводить тандемом з т.Пу.
03.02.2026 08:57 Відповісти
 
 