Трамп розповів, що щодо України та РФ скоро можуть з'явитися гарні новини?

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом можуть з’явитися позитивні новини щодо України та Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві американського президента під час його спілкування з журналістами у Білому домі.

Трамп зазначив, що ситуація у відносинах між Києвом і Москвою, на його думку, розвивається у позитивному напрямку. Він також визнав, що війна триває довше, ніж він очікував.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трамп анонсував можливі позитивні новини

Президент США заявив, що вперше говорить про можливі хороші новини у цьому контексті.

"Я думаю, у нас усе дуже добре з Україною і Росією. Можливо, скоро будуть хороші новини", – сказав Трамп.

Читайте також: Зеленський провів нараду з переговорною командою перед новим раундом зустрічей в ОАЕ: "Україна готова до реальних кроків"

Домовленість про тимчасове припинення ударів

Перед цим Трамп вкотре нагадав, що між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним існує "величезна ненависть".

Нагадав і про свою телефонну розмову з Путіним - під час бесіди він попросив російського лідера утриматися від ракетних ударів по Україні. Йшлося про припинення обстрілів на тиждень.

"Я попросив тиждень не стріляти по Києву чи інших містах. Він погодився. Це вже щось", – заявив Трамп. Президент США також звернув увагу на складні погодні умови в Україні та Росії.

Напередодні секретар РНБО Рустем Умєров анонсував інформацію про результати обміну військовополоненими.

Переговори між Україною, США і Росією намічені в Абу-Дабі у середу та четвер.

Українська делегація вже вирушила на тристоронні зустрічі в ОАЕ.

Також читайте: Зеленський запросив ОБСЄ приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей