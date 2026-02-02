Зеленський запросив ОБСЄ приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
Президент України запросив ОБСЄ приєднатися до Міжнародної коаліції для повернення українських дітей.
Про це повідомили в Офісі президента після зустрічі Володимира Зеленського з головою ОБСЄ, віцепрезидентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом та генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу, інформує Цензор.НЕТ.
ОБСЄ підтвердила підтримку миру в Україні
Кассіс і Сінірліоглу під час візиту до Києва зустрілися з Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та іншими високопосадовцями. Вони підтвердили тверду підтримку справедливого та тривалого миру, заснованого на міжнародному праві.
"ОБСЄ має інструменти, досвід і знання, щоб ефективно сприяти стабільності в Україні", – заявив Сінірліоглу.
Формати співпраці та дипломатичні зусилля
Кассіс підкреслив, що пріоритетом ОБСЄ є підтримка дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни. Організація готова сприяти моніторингу припинення вогню та підтримці реалізації мирних домовленостей.
Наступним кроком стане зустріч Кассіса з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у Москві.
Пресслужба ОБСЄ повідомила, що організація готова діяти у рамках переговорного врегулювання, якщо її про це попросять.
- Нагадаємо, у Київ 2 лютого прибув чинний глава ОБСЄ, глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Разом з ним Україну відвідав генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірлиоглу.
