Зеленський запросив ОБСЄ приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Президент України запросив ОБСЄ приєднатися до Міжнародної коаліції для повернення українських дітей.

Про це повідомили в Офісі президента після зустрічі Володимира Зеленського з головою ОБСЄ, віцепрезидентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом та генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу, інформує Цензор.НЕТ.

ОБСЄ підтвердила підтримку миру в Україні

Кассіс і Сінірліоглу під час візиту до Києва зустрілися з Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та іншими високопосадовцями. Вони підтвердили тверду підтримку справедливого та тривалого миру, заснованого на міжнародному праві.

"ОБСЄ має інструменти, досвід і знання, щоб ефективно сприяти стабільності в Україні", – заявив Сінірліоглу.

Формати співпраці та дипломатичні зусилля

Кассіс підкреслив, що пріоритетом ОБСЄ є підтримка дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни. Організація готова сприяти моніторингу припинення вогню та підтримці реалізації мирних домовленостей.

Наступним кроком стане зустріч Кассіса з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у Москві.

Пресслужба ОБСЄ повідомила, що організація готова діяти у рамках переговорного врегулювання, якщо її про це попросять.

Нагадаємо, у Київ 2 лютого прибув чинний глава ОБСЄ, глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Разом з ним Україну відвідав генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірлиоглу.

