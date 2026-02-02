Зеленський запросив ОБСЄ приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Президент України запросив ОБСЄ приєднатися до Міжнародної коаліції для повернення українських дітей.

Про це повідомили в Офісі президента після зустрічі Володимира Зеленського з головою ОБСЄ, віцепрезидентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом та генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу, інформує Цензор.НЕТ.

ОБСЄ підтвердила підтримку миру в Україні

Кассіс і Сінірліоглу під час візиту до Києва зустрілися з Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та іншими високопосадовцями. Вони підтвердили тверду підтримку справедливого та тривалого миру, заснованого на міжнародному праві.

"ОБСЄ має інструменти, досвід і знання, щоб ефективно сприяти стабільності в Україні", – заявив Сінірліоглу.

Формати співпраці та дипломатичні зусилля

Кассіс підкреслив, що пріоритетом ОБСЄ є підтримка дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни. Організація готова сприяти моніторингу припинення вогню та підтримці реалізації мирних домовленостей.

Наступним кроком стане зустріч Кассіса з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у Москві.

Пресслужба ОБСЄ повідомила, що організація готова діяти у рамках переговорного врегулювання, якщо її про це попросять.

  • Нагадаємо, у Київ 2 лютого прибув чинний глава ОБСЄ, глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Разом з ним Україну відвідав генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірлиоглу.

"...Наступним кроком стане зустріч Кассіса з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у Москві.." - далі можна не читати...
Про Розум ЗЕ

ВІН ПРОСИВ ТРАМПА наказати РФ бо "вона викрала дітей"
Треш і дно
Нехай заодно і 29-й договір безпеки підпишуть.
