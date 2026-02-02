Каллас попередила про ризик тиску на Україну та закликала вимагати поступок від Росії
Висока представниця Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що посилення тиску на Україну з вимогою територіальних чи політичних поступок ризикує розмити відповідальність Росії за розв’язану війну.
За її словами, Україна вже перебуває під значним міжнародним тиском щодо готовності до складних компромісів заради завершення війни, однак головною проблемою залишається небажання Росії йти на будь-які поступки, інформує Цензор.НЕТ.
Каллас наголосила, що фокус мирних зусиль має бути спрямований насамперед на агресора
Вона зазначила, що за останні сто років Росія щонайменше 19 разів нападала на інші держави, тоді як жодна з них не здійснювала нападу на РФ.
На цьому тлі, за словами Каллас, Європа повинна домагатися від Росії конкретних кроків, зокрема обмеження її військового потенціалу, армії та ядерної зброї, а також притягнення до відповідальності за скоєні злочини.
Глава європейської дипломатії також звернула увагу на намагання Москви зосередити переговори виключно з Вашингтоном, уникаючи складних дискусій з Європейським Союзом. Водночас вона наголосила, що ЄС має відігравати ключову роль у перевірці та реалізації будь-якої потенційної мирної угоди, оскільки без участі Європи стабільний мир є неможливим.
Раніше західні медіа повідомляли, що питання безпекових гарантій для України може пов’язуватися з вимогами щодо виведення українських військ з неокупованих територій Донбасу - умовами, які раніше висувала Росія.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, США та РФ не мають єдиної думки щодо Донбасу під час переговорів щодо мирного плану.
- За словами Зеленського, Україна отримала пропозицію від партнерів обміняти частину тимчасово окупованої Донецької області та ЗАЕС на території, які росіяни ще не захопили. Київ не підтримує таку ідею.
- За даними ЗМІ, останні пропозиції США щодо "мирного плану" не містять вимоги до Росії вивести свої війська з територій Донеччини та Луганщини, які планується включити до демілітаризованої зони.
- У Путіна кажуть, що Росія може вивести війська з Донбасу, але порядок забезпечуватиме Росгвардія.
- Axios пише, що США готові надати Україні гарантії безпеки на основі статті 5 НАТО у разі виходу з Донбасу.
Ну от, а ви кажете Європа тільки крутить морквою перед сталевим
осломдикобразом, кляті іпсошники.