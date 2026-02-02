УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18324 відвідувача онлайн
Новини Мирна угода між РФ та Україною
1 280 8

Каллас попередила про ризик тиску на Україну та закликала вимагати поступок від Росії

Каллас попередила про ризик тиску на Україну з вимогою поступок

Висока представниця Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що посилення тиску на Україну з вимогою територіальних чи політичних поступок ризикує розмити відповідальність Росії за розв’язану війну.

За її словами, Україна вже перебуває під значним міжнародним тиском щодо готовності до складних компромісів заради завершення війни, однак головною проблемою залишається небажання Росії йти на будь-які поступки, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Каллас наголосила, що фокус мирних зусиль має бути спрямований насамперед на агресора

Вона зазначила, що за останні сто років Росія щонайменше 19 разів нападала на інші держави, тоді як жодна з них не здійснювала нападу на РФ.

На цьому тлі, за словами Каллас, Європа повинна домагатися від Росії конкретних кроків, зокрема обмеження її військового потенціалу, армії та ядерної зброї, а також притягнення до відповідальності за скоєні злочини.

Глава європейської дипломатії також звернула увагу на намагання Москви зосередити переговори виключно з Вашингтоном, уникаючи складних дискусій з Європейським Союзом. Водночас вона наголосила, що ЄС має відігравати ключову роль у перевірці та реалізації будь-якої потенційної мирної угоди, оскільки без участі Європи стабільний мир є неможливим.

Раніше західні медіа повідомляли, що питання безпекових гарантій для України може пов’язуватися з вимогами щодо виведення українських військ з неокупованих територій Донбасу - умовами, які раніше висувала Росія.

Що передувало?

Також читайте: Каллас про ідею створення європейської армії: "Оборона ЄС має зміцнюватися в рамках НАТО, а не замінювати його"

Автор: 

росія (69991) Каллас Кая (506) війна в Україні (8304)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рудий чубатий агент саме цього і добивається.
показати весь коментар
02.02.2026 14:20 Відповісти
"Європа повинна домагатися від Росії конкретних кроків, зокрема обмеження її військового потенціалу, армії та ядерної зброї, а також притягнення до відповідальності за скоєні злочини"

Ну от, а ви кажете Європа тільки крутить морквою перед сталевим ослом дикобразом, кляті іпсошники.
показати весь коментар
02.02.2026 14:21 Відповісти
Кого вона закликає,якшо вона сама«висока представниця»?
показати весь коментар
02.02.2026 14:41 Відповісти
Так з нею ніхто не хоче розмовляти , через тупість. Тож тілько сама до себе
показати весь коментар
02.02.2026 14:58 Відповісти
Перемовини повинні проходити з участю Европи. США тільки --спостерігач, --торгаш.
показати весь коментар
02.02.2026 14:42 Відповісти
Нууу, на Україну дуже не потиснеш - не уявляю, чим її ще можна залякати. А ось на Зєлєнского тиснути будуть. І дедалі більше. І схоже, є чим.
показати весь коментар
02.02.2026 15:07 Відповісти
В ваших территориальных водах каждый день десятки танкеров теневого флота ходят. Можно попробовать их арестовать и выполнит свои угрозы. Хотя о чем это я... Легче языком ляпать
показати весь коментар
02.02.2026 15:23 Відповісти
Зачекайте, прийде час і рудий з ****** будуть примушувати нас сплачувати репарації за знищення бамбасу та нафтопромисловості раські.
показати весь коментар
02.02.2026 15:52 Відповісти
 
 