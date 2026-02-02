Каллас предупредила о риске давления на Украину с требованием уступок

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что усиление давления на Украину с требованием территориальных или политических уступок рискует размыть ответственность России за развязанную войну.

По ее словам, Украина уже находится под значительным международным давлением в отношении готовности к сложным компромиссам ради завершения войны, однако главной проблемой остается нежелание России идти на какие-либо уступки, информирует Цензор.НЕТ.

Каллас подчеркнула, что фокус мирных усилий должен быть направлен прежде всего на агрессора

Она отметила, что за последние сто лет Россия не менее 19 раз нападала на другие государства, тогда как ни одно из них не совершало нападения на РФ.

На этом фоне, по словам Каллас, Европа должна добиваться от России конкретных шагов, в частности - ограничения ее военного потенциала, армии и ядерного оружия, а также привлечения к ответственности за совершенные преступления.

Глава европейской дипломатии также обратила внимание на попытки Москвы сосредоточить переговоры исключительно с Вашингтоном, избегая сложных дискуссий с Европейским Союзом. В то же время она подчеркнула, что ЕС должен играть ключевую роль в проверке и реализации любого потенциального мирного соглашения, поскольку без участия Европы стабильный мир невозможен.

Ранее западные СМИ сообщали, что вопрос гарантий безопасности для Украины может быть связан с требованиями о выводе украинских войск с неоккупированных территорий Донбасса - условиями, которые ранее выдвигала Россия.

Рудий чубатий агент саме цього і добивається.
02.02.2026 14:20 Ответить
"Європа повинна домагатися від Росії конкретних кроків, зокрема обмеження її військового потенціалу, армії та ядерної зброї, а також притягнення до відповідальності за скоєні злочини"

Ну от, а ви кажете Європа тільки крутить морквою перед сталевим ослом дикобразом, кляті іпсошники.
02.02.2026 14:21 Ответить
Кого вона закликає,якшо вона сама«висока представниця»?
02.02.2026 14:41 Ответить
Так з нею ніхто не хоче розмовляти , через тупість. Тож тілько сама до себе
02.02.2026 14:58 Ответить
Перемовини повинні проходити з участю Европи. США тільки --спостерігач, --торгаш.
02.02.2026 14:42 Ответить
Нууу, на Україну дуже не потиснеш - не уявляю, чим її ще можна залякати. А ось на Зєлєнского тиснути будуть. І дедалі більше. І схоже, є чим.
02.02.2026 15:07 Ответить
В ваших территориальных водах каждый день десятки танкеров теневого флота ходят. Можно попробовать их арестовать и выполнит свои угрозы. Хотя о чем это я... Легче языком ляпать
02.02.2026 15:23 Ответить
Зачекайте, прийде час і рудий з ****** будуть примушувати нас сплачувати репарації за знищення бамбасу та нафтопромисловості раські.
02.02.2026 15:52 Ответить
 
 